Tatort Europa

Hans-Jürgen Geese

In der Biographie von Eric Hoffer lesen wir, dass er am 25. Juli im Jahre 1902 in New York geboren wurde. Im Alter von sieben Jahren las er Bücher in Englisch und in Deutsch. Dann passierte ein fürchterliches Unglück bei dem seine Mutter zu Tode kam. Der kleine Eric verlor dabei das Augenlicht. Aber im Alter von fünfzehn Jahren kam das Augenlicht zurück. Der Junge hatte allerdings Angst, dass es wieder verschwinden würde. Daher begann er, Bücher geradezu zu verschlingen.

Und obwohl er nie eine Universität besuchte, sich durch Tätigkeiten als Hafenarbeiter, Goldsucher oder als Arbeiter in der Landwirtschaft seinen Lebensunterhalt verdiente, wurde Eric Hoffer dennoch am Ende ein berühmter Schriftsteller und Kommentator der Geschichte. Hier ist eine der bekanntesten Weisheiten des großen Mannes, der 1983 starb, kurz nachdem er von Präsident Reagan die höchste Auszeichnung der U.S.A., die „Presidential Medal of Freedom“, erhalten hatte:

„In Zeiten großer Veränderungen erben die Lernenden die Welt, während die Gelehrten sich mit ihrer wundersamen Gelehrsamkeit in einer Welt wiederfinden, die nicht mehr existiert.“ (Übersetzung vom Autor)

Geschichte als Tatort

