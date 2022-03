Glenn Greenwald: Bidens rücksichtslose Worte unterstreichen die Gefahren der Nutzung der Ukraine durch die USA als Stellvertreterkrieg

Drei Langstrecken-Marschflugkörper werden von einem russischen U-Boot im Schwarzen Meer abgeschossen, nachdem Biden den Regimewechsel erklärt hat.

So ernst die Bedrohung durch einen bewussten Krieg auch ist, so schlimm kann eine unbeabsichtigte Eskalation aufgrund von Fehlkommunikation und Fehleinschätzung sein. Biden ist das perfekte Gefäß für solche Risiken.

Die zentrale Frage, die sich die Amerikaner seit Beginn des Krieges in der Ukraine stellten, lautete: Welche Rolle sollte die US-Regierung in diesem Krieg spielen, wenn überhaupt? Eine damit zwangsläufig zusammenhängende Frage lautet: Wenn sich die USA in diesen Krieg einmischen, welche Ziele sollten sie dabei verfolgen?

Bevor sich die USA direkt in diesen Krieg stürzten, wurden diese Fragen nie ernsthaft erwogen. Stattdessen ließen die Emotionen, die durch die unerbittliche Aufmerksamkeit der Medien für die Schrecken dieses Krieges absichtlich geschürt wurden – Schrecken, die im Gegensatz zur Medienpropaganda des Westens allen Kriegen gemein sind, auch dem eigenen -, wenig bis gar keinen Raum für eine öffentliche Diskussion dieser Fragen. Die einzigen akzeptablen Ausdrucksformen im US-Diskurs bestanden darin, zu erklären, dass die russische Invasion ungerechtfertigt war, und – in einer Ausdrucksweise, die Chris Hayes 2011 zu Recht als pubertär abtat – dass Putin ein “Bösewicht” ist. Diese