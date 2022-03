Wir wissen nicht, was wir tun

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Im Juli hatten 98 Prozent der britischen Erwachsenen Antikörper gegen das Coronavirus, meist durch Impfung. Dennoch sind seither 35.000 Briten an COVID gestorben. Fast alle waren geimpft. Jetzt steigen die Fälle wieder an.

Es ist an der Zeit, der Realität ins Auge zu sehen.

Wenn Großbritannien die Zukunft des Coronavirus in hochgradig mRNA-geimpften Ländern darstellt, ist die Zukunft düster.

Großbritannien hat den mRNA-Impfstoff Covid von Pfizer noch vor den Vereinigten Staaten zugelassen. Es hat schneller gegen Covid geimpft als jedes andere fortschrittliche Land außer Israel.

Die Ergebnisse sind mehr als wenig verheißungsvoll.

Letzte Woche warnte Chris Whitty, Englands Chief Medical Officer, dass das Coronavirus „für den Rest unseres Lebens“ eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit bleiben werde. Diese Einschätzung ist weitaus düsterer als jede, die amerikanische Beamte – zumindest öffentlich – abgegeben haben. Doch Großbritannien sieht sich nun mit einer weiteren Welle von Covid-Infektionen und Todesfällen konfrontiert – der vierten oder fünften oder sechsten, je nachdem, wer mitzählt.

Es wäre einfach, Whitty als Panikmacher abzutun. Über weite Strecken der Jahre 2020 und 2021 drängte er auf Abschottung und gab regelmäßig Unkenrufe von sich.

Aber auch ein gestörter Hysteriker kann zweimal am Tag Recht haben. Und Whittys Einschätzung ist tatsächlich viel düsterer als die von Mitte Dezember, als er voraussagte, dass „jedes halbe Jahr [in Zukunft] besser sein wird als das letzte halbe Jahr“.

Diese Grafik der Covid-Todesfälle des letzten Jahres in Großbritannien erklärt, warum Whitty nicht mehr optimistisch ist:

Nachdem die Zahl der Covid-Todesfälle im Frühjahr 2021, während des „happy vaccine valley“, fast auf Null gesunken war, stieg sie im Sommer wieder an und ist seither hartnäckig hoch geblieben.

Woche für Woche sterben in Großbritannien etwa 1.000 Menschen an Covid, wenn man die konservativste Definition von Covid-Todesfällen zugrunde legt – jene, die innerhalb von vier Wochen nach der Diagnose auftreten. Während der Omikronwelle stieg die Zahl sogar noch weiter an.

In Wirklichkeit scheint es in Großbritannien keine „Wellen“ von Covid mehr zu geben.

Selbst wenn neue Varianten auf den Markt kommen, sinkt die Zahl der Todesfälle nicht mehr gegen Null, wie es im Jahr 2020 der Fall war, bevor die mRNA-Impfungen eingeführt wurden – und wie es in Ländern, die diese Impfungen nicht verwendet haben, immer noch der Fall ist.

Fast alle dieser Todesfälle – über 90 Prozent, eher 95 Prozent bei einer weiter gefassten Definition von Covid-Todesfällen – treten jetzt bei Menschen auf, die Covid-Impfungen erhalten haben.

Selbst bei Menschen unter 50 Jahren treten die meisten Covid-Todesfälle jetzt bei den Geimpften auf.

Was ist schief gelaufen, und wie geht es weiter?

Diese Fragen werden nicht leicht zu beantworten sein.

Im Laufe dieser Woche hoffe ich, auf ein entscheidendes Problem zurückkommen zu können – die Tatsache, dass Menschen, die mit mRNA infiziert wurden, selbst nach der Infektion kaum Antikörper gegen andere Teile von Sars-Cov-2 als das Spike-Protein entwickeln.

Aber selbst wenn ich dieser Frage nachgehe, bin ich erstaunt, wie WENIG Forschung zu diesem Thema betrieben wurde. Die beste Arbeit, die ich über die Rolle von Anti-Nukleokapsid-Antikörpern bei der Entwicklung der Immunität finden kann, wurde 2020 veröffentlicht.

Da die mRNA-Impfstoffe keine Antikörper gegen irgendeinen Teil des Coronavirus erzeugen, mit Ausnahme des Spike-Proteins (und wirklich nur eines Teils davon), scheint die Forschung an anderen potenziellen Immunitätsfaktoren verkümmert zu sein. Ich weiß nicht, ob es sich dabei einfach um einen Versuch handelt, Forschungsgeldern hinterherzujagen, aber was auch immer der Grund dafür ist, es ist zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt geschehen.

Wir befinden uns nicht ganz im Blindflug. Aber viele der Instrumente sind ausgefallen, und die Wolken ziehen sich zusammen. Wir hatten Glück mit Omikron. Es ist ansteckend und sehr gut darin, der Immunität des Impfstoffs zu entgehen, aber nicht sehr gefährlich. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht nicht mehr so viel Glück.

Regierungen und Wissenschaftler müssen damit aufhören, die offensichtliche Krise, die sich jetzt abzeichnet, zu ignorieren oder gar zu verbergen. Sie müssen aufhören, so zu tun, als ob die Antwort in weiteren Runden von Auffrischungsimpfungen besteht, die bestenfalls die Spike-Antikörper für ein paar Monate erhöhen – auf Kosten unbekannter Langzeitschäden. (Weitere mRNA-Auffrischungsimpfungen sind in jedem Fall politisch unhaltbar, vor allem in den Vereinigten Staaten, wo weniger als die Hälfte der Geimpften sie erhalten hat.)

Bevor sie irgendetwas anderes tun können, müssen sie aufhören, so zu tun, als ob das, was jetzt geschieht, in irgendeiner Weise dem entspricht, was sie versprochen haben.

Die Tatsache, dass sie das immer wieder versuchen, ist verblüffend, wenn man bedenkt, dass die British Broadcasting Corporation vor weniger als einem Jahr, im Mai 2021, schrieb, dass „die Impfstoffe wunderbar funktionieren“, und hinzufügte, dass sie das Risiko von Krankenhausaufenthalten um bis zu 85 Prozent NACH EINER Dosis reduzieren, und fragte:

Können wir eine Herdenimmunität erreichen?

Die Wirkung ist sogar so gut, dass das Vereinigte Königreich den Schwellenwert für die Herdenimmunität erreicht hat, d. h. es ist unwahrscheinlich, dass sich das Virus ausbreitet, weil sich nur so wenige Menschen anstecken können.

Sir John Bell, ein Mitglied der Impfstoff-Taskforce der Regierung, glaubt, dass wir tatsächlich an einem „Wendepunkt“ stehen könnten. Quelle

Ein Jahr später ist es klar, dass Sir Bell Recht hat. Die Welt – zumindest die mRNA-geimpfte Welt – „könnte tatsächlich an einem Kipppunkt stehen“.

Nur nicht so, wie er dachte.