Alptraum-Szenario: Operative Fehlentscheidungen könnten einen Atomkrieg auslösen

Von Nauman Sadiq: Er ist ein in Islamabad ansässiger Analyst für Geopolitik und nationale Sicherheit, der sich auf geostrategische Angelegenheiten und hybride Kriegsführung in den Regionen Af-Pak und Naher Osten konzentriert. Zu seinen Fachgebieten gehören Neokolonialismus, militärisch-industrieller Komplex und Petroimperialismus. Er verfasst regelmäßig sorgfältig recherchierte investigative Berichte für alternative Nachrichtenmedien.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar haben Verteidigungsminister Lloyd Austin und General Mark A. Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs, versucht, Telefongespräche mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und General Valery Gerasimov zu führen, aber die Russen „haben es bisher abgelehnt, sich zu engagieren“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby in einer Erklärung am Mittwoch, 23. März.

„Ein Alptraumszenario wäre eine russische Rakete oder ein russisches Kampfflugzeug, das einen US-Kommandoposten an der polnisch-ukrainischen Grenze zerstört“, sagte James Stavridis, ein Admiral im Ruhestand, der von 2009 bis 2013 als Oberster Alliierter Befehlshaber der NATO diente, der Washington Post. „Ein lokaler Befehlshaber könnte sofort reagieren und das Ereignis für einen Vorläufer eines größeren Angriffs halten. Dies könnte zu einer schnellen und unumkehrbaren Eskalation führen, bis hin zu einem möglichen Einsatz von Atomwaffen.“

Laut einem CNN-Bericht über ein seltenes persönliches Treffen zwischen russischen und US-amerikanischen Militärs in der vergangenen Woche sind die USA der Ansicht, dass die Ablehnung hochrangiger Treffen auf die Befürchtung des Kremls zurückzuführen ist, dass die Begegnungen sie als verwundbar darstellen würden, wenn sie solche Treffen zuließen, da dies ein stillschweigendes Eingeständnis der Existenz einer anormalen Situation bedeuten würde, so der Bericht über das Treffen.

Die Annahme der Verwundbarkeit scheint jedoch falsch zu sein, denn während das Pentagon angeblich versucht hat, hochrangige Kontakte mit russischen Gesprächspartnern aufrechtzuerhalten, hat Außenminister Antony Blinken seit Beginn des Konflikts im letzten Monat kein einziges Gespräch mit seinem Amtskollegen, dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, versucht.

Der wahre Grund dafür, dass die russische Militärführung angeblich hochrangige Kontakte mit der Pentagon-Spitze scheut, scheint die doppelzüngige und verräterische Rolle zu sein, die das transatlantische NATO-Bündnis bei der erheblichen Eskalation des Konflikts spielt, indem es die militärische Präsenz der NATO in Osteuropa entlang der russischen Westflanke erheblich vergrößert und öffentlich tödliche Waffen im Wert von Milliarden Dollar an die ukrainischen Sicherheitskräfte und die verbündeten Neonazi-Milizen liefert, während es dümmlich behauptet, „Friedensstifter“ zu sein und dem Erzrivalen ritterliche Gefälligkeiten zu erweisen.

Im Vorfeld des NATO-Gipfels, an dem Präsident Biden am Donnerstag teilnahm, kündigte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg an, dass das transatlantische Militärbündnis die Zahl seiner in Osteuropa stationierten Kampftruppen verdoppeln werde.

Der erste Schritt ist die Stationierung von vier neuen NATO-Gefechtsverbänden in Bulgarien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei, zusätzlich zu unseren bestehenden Streitkräften in den baltischen Staaten und Polen, sagte Stoltenberg. Das bedeutet, dass wir acht multinationale NATO-Gefechtsverbände entlang der gesamten Ostflanke, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, haben werden.

Die NATO gab nach dem Dringlichkeitsgipfel vom Donnerstag, an dem Joe Biden und die europäischen Staats- und Regierungschefs teilnahmen, eine Erklärung ab: „Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands haben wir die Verteidigungspläne der NATO aktiviert, Elemente der NATO-Reaktionskräfte verlegt und mehr als 40 000 Soldaten an unserer Ostflanke stationiert, zusammen mit umfangreichen Luft- und Seestreitkräften, die unter direktem NATO-Kommando stehen und von den nationalen Streitkräften der Bündnispartner unterstützt werden. Wir sind auch dabei, vier zusätzliche multinationale Gefechtsverbände in Bulgarien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei aufzustellen“.

Letzte Woche kündigte Präsident Biden ein beispielloses Paket von 1 Milliarde Dollar an militärischer Unterstützung für die Ukraine an, zusätzlich zu den zuvor zugesagten 350 Millionen Dollar, die innerhalb weniger Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar ausgezahlt wurden. Das neue Paket umfasst 800 Stinger-Flugabwehrsysteme, 2.000 Javelins zur Panzerabwehr, 1.000 leichte Panzerabwehrwaffen, 6.000 AT-4-Panzerabwehrsysteme und 100 Switchblade-Kamikaze-Drohnen.

Ein hochrangiger Beamter der US-Regierung erklärte gegenüber Reuters, dass Washington und seine Verbündeten nicht nur eine Fülle von Flugabwehr- und Panzerabwehrmunition für das größtenteils aus Wehrpflichtigen bestehende ukrainische Militär und die verbündeten irregulären Milizen bereitstellen, sondern auch an der Bereitstellung von Schiffsabwehrwaffen zum Schutz der ukrainischen Küste arbeiten würden. Ukrainische Streitkräfte behaupteten am Donnerstag, ein russisches Landungsschiff in einem von Russland besetzten Hafen gesprengt zu haben.

Was die russische Militärführung jedoch verärgert haben muss, ist ein geheimer Plan für eine „Friedensmission“, an der 10.000 NATO-Soldaten aus den Mitgliedstaaten beteiligt sind, die heimlich die Westukraine besetzen und eine begrenzte Flugverbotszone über Lemberg und anderen Städten einrichten sollen, der angeblich von der polnischen Regierung vorbereitet wird.

Der Plan scheint aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und Jaroslaw Kaczynski, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Polens und Vorsitzenden der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), auf Eis zu liegen. Duda möchte die Zustimmung Washingtons einholen, bevor er das Projekt in Angriff nimmt, während Kaczynski offenbar verzweifelt versucht, aus der Ukraine-Krise politischen Nutzen zu ziehen.

Die Premierminister Polens, der Tschechischen Republik und Sloweniens reisten mit dem Zug in die umkämpfte ukrainische Hauptstadt Kiew und trafen am 15. März mit Präsident Wolodymyr Zelenskij zusammen, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu bekunden. Der De-facto-Chef Polens, Jaroslaw Kaczynski, begleitete sie. Bei dieser Gelegenheit sagte Kaczynski:

Ich denke, es ist notwendig, eine Friedensmission zu haben – die NATO, möglicherweise eine breitere internationale Struktur – aber eine Mission, die in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, und die auf ukrainischem Territorium operieren wird.

Als Reaktion darauf verurteilten russische Beamte den polnischen Vorschlag, NATO-Friedenstruppen“ in die Ukraine zu entsenden, als eine sehr leichtsinnige und extrem gefährliche“ Idee, die einen ausgewachsenen Krieg zwischen der Allianz und Moskau riskieren würde.

Dies würde zu einem direkten Zusammenstoß zwischen den russischen und den NATO-Streitkräften führen, den jeder nicht nur zu vermeiden versucht hat, sondern von dem alle sagen, dass er grundsätzlich nicht stattfinden sollte, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

In Bezug auf die Frage, wie Fehleinschätzungen auf operativer Ebene zu einem totalen Krieg zwischen den Kriegsparteien führen könnten, sei daran erinnert, dass am 7. Februar 2018 US-amerikanische B-52-Bomber und Apache-Hubschrauber ein Kontingent syrischer Regierungstruppen und verbündeter Streitkräfte in der ostsyrischen Provinz Deir al-Zor angriffen, wobei Berichten zufolge zahlreiche russische Militärs, die für die russische private Sicherheitsfirma Wagner Group arbeiten, getötet und verwundet wurden.

Die Überlebenden beschrieben das Bombardement als ein absolutes Massaker, und Moskau verlor an einem Tag mehr russische Staatsangehörige als während seiner gesamten Militärkampagne zur Unterstützung der syrischen Regierung seit September 2015.

Washington verfolgte mit dem Angriff auf die russischen Auftragnehmer das Ziel, dass die von den USA unterstützten und kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) – die sich hauptsächlich aus kurdischen YPG-Milizen zusammensetzen – Berichten zufolge die Kontrolle über einige Gebiete östlich des Euphrat an den Militärrat von Deir al-Zor (DMC), die arabisch geführte Komponente der SDF, übergeben hatten, und mehrere Bataillone der kurdischen YPG-Milizen nach Afrin und entlang der nördlichen Grenze Syriens zur Türkei verlegt, um die von Kurden gehaltenen Gebiete gegen den Ansturm der türkischen Streitkräfte und verbündeter syrischer militanter Stellvertreter während Ankaras „Operation Olivenzweig“ im Nordwesten Syriens von Januar bis März 2018 zu verteidigen.

Syrische Streitkräfte, die von russischen Auftragnehmern unterstützt wurden, nutzten die Gelegenheit und überquerten den Euphrat, um eine Ölraffinerie östlich des Euphrat im kurdisch besetzten Gebiet von Deir al-Zor einzunehmen.

Die US-Luftwaffe reagierte mit voller Wucht, wohl wissend, dass die zusammengewürfelte arabische Komponente der SDF – die hauptsächlich aus lokalen arabischen Stammesangehörigen und Söldnern bestand, um die kurdisch geführte SDF repräsentativer und inklusiver erscheinen zu lassen – der überlegenen Ausbildung und Bewaffnung der syrischen Truppen und der russischen Militäraufträge einfach nicht gewachsen war, was zu einem Blutbad führte, bei dem zahlreiche russische Staatsangehörige ums Leben kamen.

Einen Monat nach dem Massaker an russischen Militärunternehmern in Syrien, am 4. März 2018, wurden Sergej Skripal, ein russischer Doppelagent, der für den britischen Auslandsgeheimdienst arbeitet, und seine Tochter Yulia bewusstlos auf einer öffentlichen Bank vor einem Einkaufszentrum in Salisbury gefunden. Wenige Monate später, im Juli 2018, starb eine Britin, Dawn Sturgess, nachdem sie den Behälter mit dem Nervenkampfstoff berührt hatte, der die Skripals vergiftet haben soll.

Im Fall der Skripals beschuldigte Theresa May, die damalige Premierministerin des Vereinigten Königreichs, Russland umgehend der versuchten Ermordung, und die britische Regierung kam zu dem Schluss, dass Skripal und seine Tochter mit einem in Moskau hergestellten Nervenkampfstoff militärischer Qualität, Nowitschok, vergiftet wurden.

Sergej Skripal wurde 1995 vom britischen MI6 rekrutiert und soll vor seiner Verhaftung in Russland im Dezember 2004 zahlreiche russische Geheimagenten enttarnt haben. Er wurde 2010 im Rahmen eines Spionageaustauschs freigelassen und durfte sich in Salisbury niederlassen. Sowohl Sergej Skripal als auch seine Tochter haben sich inzwischen erholt und wurden im Mai 2018 aus dem Krankenhaus entlassen.

Nach den Vergiftungen in Salisbury im März 2018 wiesen die USA, das Vereinigte Königreich und mehrere europäische Staaten zahlreiche russische Diplomaten aus, und Washington ordnete die Schließung des russischen Konsulats in Seattle an.

Als Vergeltungsmaßnahme wies auch Russland eine ähnliche Anzahl amerikanischer, britischer und europäischer Diplomaten aus und ordnete die Schließung des amerikanischen Konsulats in Sankt Petersburg an. Die Zahl der in Russland stationierten amerikanischen Diplomaten sank drastisch von 1.200 vor der Eskalation auf 120, und die Beziehungen zwischen Moskau und den westlichen Mächten erreichten den tiefsten Stand seit dem Zerfall der ehemaligen Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges im Dezember 1991.

Dennoch: Fünf Jahre nach einem potenziell katastrophalen Zwischenfall, der die ehemalige Hauptstadt des Islamischen Staates, Raqqa, und viele Städte flussabwärts des Euphrat in Ostsyrien hätte überschwemmen können und mehr Todesopfer gefordert hätte als der Einsatz jeglicher Massenvernichtungswaffen, Die New York Times berichtete im Januar, dass auf dem Höhepunkt des Krieges der von den USA geführten internationalen Koalition gegen den Islamischen Staat in Syrien und im Irak US-B-52-Bomber den Tabqa-Damm mit 2.000-Pfund-Bomben beschossen haben, darunter mindestens eine Bunker sprengende Bombe, die glücklicherweise nicht explodierte.

Im März 2017 überschlugen sich die alternativen Medien mit Berichten, dass der Damm zu brechen drohe und die gesamte Zivilbevölkerung flussabwärts des Euphrat dringend evakuiert werden müsse, um die unvermeidliche Katastrophe zu verhindern. Doch Washington erteilte den Konzernmedien eine Nachrichtensperre, „um das Thema nicht zu sensationslüstern zu machen.“

In dem brisanten Bericht wurde darauf hingewiesen, dass der Damm zwischen den von den USA unterstützten und kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften, der syrischen Regierung und dem Islamischen Staat umkämpft war. Es kam zu einem Feuergefecht, bei dem die SDF schwere Verluste erlitten. Zu diesem Zeitpunkt forderte die streng geheime US-Spezialeinheit Task Force 9 nach wiederholten Bitten der kurdischen Führung der SDF Luftangriffe auf den Damm.

Die Explosionen am 26. März 2017 warfen die Arbeiter des Staudamms zu Boden. Ein Feuer breitete sich aus und wichtige Geräte fielen aus. Der Fluss Euphrat konnte plötzlich nicht mehr durchfließen, der Stausee begann zu steigen und die Behörden warnten die Menschen flussabwärts über Lautsprecher, zu fliehen. Die Gruppe Islamischer Staat, die syrische Regierung und Russland gaben den Vereinigten Staaten die Schuld, aber der Damm stand auf der „No-Strike-Liste“ des US-Militärs für geschützte zivile Einrichtungen, und der damalige Befehlshaber der US-Offensive, Generalleutnant Stephen J. Townsend, sagte, die Behauptungen über eine Beteiligung der USA beruhten auf „verrückten Berichten“.

Es ist erwähnenswert, dass es derselbe abtrünnige Pentagon-General Stephen J. Townsend, derzeit Befehlshaber von US AFRICOM und damals Befehlshaber der Combined Joint Task Force (CJTF) – Operation Inherent Resolve (OIR), die für die Führung des Krieges gegen den Islamischen Staat in Syrien und im Irak verantwortlich ist, dessen „operative Fehlkalkulation“ für die rücksichtslose Konfrontation ein Jahr später im Februar 2018 verantwortlich war, als US B-52-Bomber russische Militärkontraktoren trafen und dabei zahlreiche Menschen töteten und verletzten, ein tragischer Vorfall, der zwei Atommächte, die in den Syrienkonflikt verwickelt sind, fast an den Rand eines umfassenden Krieges brachte.