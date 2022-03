Öl für Gold (und Bitcoin)… das Ende des Petrodollars und was das für Sie bedeutet

Die US-Regierung erntet eine unermessliche Menge an Macht aus ihrer Masche, Falschgeld aus dem Nichts zu drucken und es der Welt aufzuzwingen.

Das Petrodollar-System ist ein wichtiger Grund dafür, dass sie mit diesem Betrug so lange durchgekommen ist.

Kurz gesagt, es funktioniert folgendermaßen…

Öl ist bei weitem der größte und strategischste Rohstoffmarkt. In den letzten 50 Jahren brauchte praktisch jeder, der Öl importieren wollte, US-Dollars, um dafür zu bezahlen.

Jedes Land braucht Öl. Und wenn fremde Länder US-Dollar brauchen, um Öl zu kaufen, haben sie einen zwingenden Grund, große Dollarreserven zu halten.

Dies schafft einen riesigen künstlichen Markt für US-Dollar und zwingt das Ausland, viele der neuen Währungseinheiten, die die Fed schafft, aufzusaugen. Dies führt natürlich zu einer enormen Aufwertung des Dollars.

Das System hat dazu beigetragen, einen tieferen, liquideren Markt für den Dollar und US-Staatsanleihen zu schaffen. Außerdem ermöglicht es der US-Regierung, die Zinssätze künstlich niedrig zu halten und so die enormen Defizite zu finanzieren, zu denen sie sonst nicht in der Lage wäre.

Kurz gesagt, das Petrodollar-System ist das Fundament des US-Finanzsystems.

Deshalb wird es von der US-Regierung auch so vehement verteidigt. Sie braucht das System, um zu überleben.

Weltpolitiker, die den Petrodollar in Frage gestellt haben, sind tot…

Nehmen wir zum Beispiel Saddam Hussein und Muammar Gaddafi. Beide führten ein großes ölproduzierendes Land an – Irak bzw. Libyen. Und beide versuchten, ihr Öl für etwas anderes als US-Dollar zu verkaufen, bevor die US-Militärinterventionen zu ihrem Tod führten.

Natürlich gab es noch andere Gründe, warum die USA Saddam und Gaddafi stürzten. Aber der Schutz des Petrodollars war zumindest eine ernsthafte Überlegung.

Wenn Länder wie der Irak und Libyen das Petrodollarsystem in Frage stellen, ist das eine Sache. Das US-Militär kann sie mit Leichtigkeit ausschalten.

Es ist jedoch eine ganz andere Dynamik, wenn Russland und China das Petrodollarsystem untergraben… was im Moment in großem Stil geschieht.

Russland und China sind die einzigen Länder, deren Atomwaffenarsenale ausgereift genug sind, um sich mit den USA auf der militärischen Eskalationsleiter bis an die Spitze zu kämpfen.

Mit anderen Worten: Das US-Militär kann Russland und China nicht ungestraft angreifen, weil diese Länder jeden Schritt bis zum totalen Atomkrieg – der Spitze der militärischen Eskalationsleiter – mitmachen können.

Aus diesem Grund schrecken die USA davor zurück, in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland und China einzutreten – auch wenn sie dabei sind, dem Petrodollar-System einen tödlichen Schlag zu versetzen.

Der oberste russische Energiebeauftragte hat dies kürzlich deutlich gemacht. Er sagte, Russland würde Gold oder Bitcoin als Gegenleistung für sein Öl akzeptieren.

„Wenn sie kaufen wollen, sollen sie entweder in harter Währung zahlen – und das ist für uns Gold – oder mit Bitcoins handeln.“

Das ist die Quintessenz.

Der Untergang des Petrodollar-Systems scheint unmittelbar bevorzustehen. Das hat enorme geopolitische und finanzielle Konsequenzen, die die meisten Anleger nicht verstehen.

Der wahre Grund für Chinas und Russlands riesige Goldvorräte

Es ist kein Geheimnis, dass China und Russland schon seit vielen Jahren so viel Gold wie möglich horten.

China ist der weltweit größte Produzent und Käufer von Gold. Russland ist die Nummer zwei.

Heute ist klar, warum China und Russland eine unstillbare Nachfrage nach Gold haben.

Sie haben auf den richtigen Moment gewartet, um dem Petrodollar-System den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Und jetzt ist dieser Moment gekommen…

Nach dem Einmarsch in die Ukraine hat die US-Regierung Russland aus dem Dollarsystem geworfen und Hunderte von Milliarden Dollarreserven der russischen Zentralbank beschlagnahmt.

Washington droht China seit Jahren, dasselbe zu tun. Diese Drohungen trugen dazu bei, dass China gegen Nordkorea vorging, nicht in Taiwan einmarschierte und andere Dinge tat, die die USA wollten.

Diese Drohungen gegen China mögen ein Bluff sein, aber wenn die US-Regierung sie wahr macht – wie sie es kürzlich gegen Russland getan hat -, wäre es, als würde sie eine finanzielle Atombombe auf Peking abwerfen. Ohne Zugang zu Dollars hätte China Schwierigkeiten, Öl zu importieren und internationalen Handel zu betreiben. Infolgedessen würde die Wirtschaft des Landes zum Stillstand kommen, was für die chinesische Regierung eine unerträgliche Bedrohung darstellen würde.

China möchte lieber nicht von einem solchen Gegner abhängig sein. Dies ist einer der Hauptgründe, warum es eine Alternative zum Petrodollar-System geschaffen hat.

Dieses System wird es jedem auf der Welt ermöglichen, Öl gegen Gold zu tauschen. Dabei werden der US-Dollar, das Finanzsystem und die Sanktionen umgangen.

Und so funktioniert es…

Nach jahrelanger Vorbereitung hat die Shanghai International Energy Exchange (INE) 2017 einen auf chinesische Yuan lautenden Rohöl-Terminkontrakt eingeführt. Seitdem kann jeder Ölproduzent sein Öl für etwas anderes als US-Dollar verkaufen – in diesem Fall für den chinesischen Yuan.

Allerdings gibt es ein großes Problem. Die meisten Ölproduzenten wollen keine großen Yuan-Reserven anhäufen, und China weiß das.

Deshalb hat China den Rohöl-Terminkontrakt ausdrücklich mit der Möglichkeit verknüpft, Yuan über die Goldbörsen in Shanghai (dem weltweit größten Markt für physisches Gold) und Hongkong in physisches Gold umzuwandeln, ohne die offiziellen Reserven Chinas anzutasten.

PetroChina und Sinopec, zwei chinesische Ölgesellschaften, sorgen als Großabnehmer für Liquidität bei den Yuan-Rohöl-Futures. Wenn also ein Ölproduzent sein Öl in Yuan (und indirekt Gold) verkaufen will, wird es immer ein Angebot geben.

Nach Jahren des Wachstums und der Entwicklung ist der INE-Yuan-Öl-Terminkontrakt nun bereit für die erste Stunde.

Er kommt zum perfekten Zeitpunkt.

Russland ist der größte Energieproduzent der Welt.

China ist der größte Energieimporteur der Welt, und Russland ist Pekings größter Öllieferant.

Und jetzt, da die USA Russland aus dem Dollarsystem verbannt haben, besteht dringender Bedarf an einem glaubwürdigen System, das in der Lage ist, Ölverkäufe im Wert von Hunderten von Milliarden außerhalb des US-Dollars und des Finanzsystems abzuwickeln.

Die Shanghai International Energy Exchange ist ein solches System.

Andere Länder, die auf Washingtons unanständiger Liste stehen, melden sich begeistert an. So akzeptiert beispielsweise der Iran – ein weiterer großer Ölproduzent – den Yuan als Zahlungsmittel. Das Gleiche gilt für Venezuela, Nigeria und andere.

Selbst Saudi-Arabien – Dreh- und Angelpunkt des Petrodollar-Systems – liebäugelt offen mit China, um sein Öl in Yuan zu verkaufen. Auf die eine oder andere Weise – und wahrscheinlich bald – werden die Chinesen einen Weg finden, die Saudis zu zwingen, den Yuan zu akzeptieren.

China ist bereits der größte Ölimporteur der Welt. Darüber hinaus steigt die Menge des importierten Öls weiter an, da es eine Wirtschaft mit über 1,4 Milliarden Menschen (mehr als viermal so groß wie die USA) versorgt.

Die schiere Größe des chinesischen Marktes macht es Saudi-Arabien – und anderen Ölexporteuren – unmöglich, Chinas Forderungen, in Yuan zu zahlen, auf unbestimmte Zeit zu ignorieren. Die Shanghai International Energy Exchange versüßt den Ölexporteuren das Geschäft zusätzlich.

Überlegen Sie mal…

Ein ölproduzierendes Land hat zwei Möglichkeiten:

Option 1 – Der Petrodollar

Die desolate Finanzlage der USA garantiert, dass der Dollar erheblich an Kaufkraft verlieren wird.

Außerdem gibt es ein enormes politisches Risiko. Die Ölproduzenten sind den Launen der US-Regierung ausgesetzt, die ihr Geld beschlagnahmen kann, wann immer sie will, wie sie es kürzlich mit Russland getan hat.

Option 2 – Shanghai International Energy Exchange

Hier kann ein Ölproduzent am größten Markt der Welt teilnehmen und versuchen, weitere Marktanteile zu erobern.

Außerdem kann er seine Erlöse problemlos in physisches Gold umwandeln und repatriieren, eine internationale Geldform ohne politisches Risiko.

Aus der Sicht eines Erdölproduzenten ist die Entscheidung ein Kinderspiel.

Auch wenn die meisten Menschen es noch nicht realisiert haben, bedeutet dies das Ende des Petrodollar-Systems und eine neue Währungsära.

Viele Ölgelder – Hunderte von Milliarden und vielleicht Billionen Dollar -, die normalerweise in US-Dollar durch New Yorker Banken in US-Staatsanleihen fließen, werden stattdessen in Shanghai in Yuan und Gold umgetauscht.

Es ist auch denkbar, dass Länder Bitcoin zur Bezahlung von Öl verwenden, wie der oberste russische Energiebeauftragte vor kurzem vorgeschlagen hat.

Wie es weitergeht

Ron Paul weiß mehr über das internationale Währungssystem als fast jeder andere Lebende.

Er hielt einst eine Rede mit dem Titel „Das Ende der Dollar-Hegemonie“, in der er auf die eine Sache hinwies, die den Zusammenbruch des US-Dollars herbeiführen würde.

Hier ist der relevante Teil:

Das ökonomische Gesetz, dass ein ehrlicher Austausch nur Dinge von realem Wert als Währung verlangt, kann nicht aufgehoben werden. Das Chaos, das eines Tages aus unserem Experiment mit weltweitem Fiat-Geld resultieren wird, wird eine Rückkehr zu Geld von realem Wert erfordern.

Wir werden wissen, dass dieser Tag näher rückt, wenn die ölproduzierenden Länder für ihr Öl Gold oder dessen Gegenwert verlangen und nicht Dollar oder Euro. Je früher, desto besser.

Das ist die Quintessenz.

China, Russland und andere Länder werden den Dollar aufgeben und Yuan, Gold und möglicherweise Bitcoin für den Ölhandel verwenden. Dies wird das Ende des Petrodollar-Systems sein, und es steht unmittelbar bevor.

Über 50 Jahre lang hat das Petrodollar-System der US-Regierung und vielen Amerikanern ermöglicht, weit über ihre Verhältnisse zu leben.

Die USA sehen diese einzigartige Position als selbstverständlich an. Aber sie wird bald verschwinden.

Es wird eine Menge zusätzlicher Dollars im Umlauf sein, die plötzlich ein neues Zuhause suchen, da sie nicht mehr für den Kauf von Öl benötigt werden.

Infolgedessen erwarte ich einen sprunghaften Anstieg der Inflation und ein finanzielles Erdbeben von historischem Ausmaß…

Anmerkung der Redaktion: Die wirtschaftliche Entwicklung ist beunruhigend. Leider kann der Einzelne kaum etwas tun, um den Verlauf dieser Trends zu ändern.

Das Beste, was Sie tun können und sollten, ist, sich zu informieren, damit Sie sich bestmöglich schützen und sogar von der Situation profitieren können.

