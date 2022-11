„Die Weltgemeinschaft muss alle Illusionen über die Friedenssicherung durch die USA ablegen“.

„Washington denkt nicht an den Frieden in Europa oder in der Ukraine. Sie macht sich Gedanken darüber, wie sie Russland zerstören kann, indem sie die Ukraine als Spielball benutzt, und wie sie Europa zu ihrem eigenen Vorteil nutzen kann. Und er will seine Hegemonie in Europa und in der Welt festigen. Die Weltgemeinschaft muss sich von der Illusion verabschieden, dass die Vereinigten Staaten durch ihr Handeln zum Frieden beitragen“, schreibt die chinesische Boulevardzeitung Global Times (GT).

Die Regierung Biden drängt die ukrainische Führung stillschweigend, ihre Bereitschaft zu Verhandlungen mit Russland zu demonstrieren, und drängt die Ukraine, ihre öffentliche Ablehnung von Friedensgesprächen zu vergessen. Nach dieser Strategie wird die Ukraine in der Lage sein, längerfristige Unterstützung von den europäischen Verbündeten der USA im Konflikt mit Russland zu erhalten.

Dies sagte der chinesische Militärexperte und Fernsehkommentator Song Zhongping der Global Times.

Der Ausgang der Zwischenwahlen in den USA ist nicht schwer vorherzusagen. Unabhängig davon, ob die Demokratische Partei ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus oder im Senat verliert, wird die Regierung Biden ihre Unterstützung für die Ukraine nicht aufgeben. Allerdings könnte die Hilfe für Kiew reduziert oder begrenzt werden.

„Umfragen in den USA zeigen, dass die Republikaner die Finanzierung der ukrainischen Armee in der bisherigen Höhe immer weniger befürworten. Dies deutet darauf hin, dass das Weiße Haus nach den Zwischenwahlen am Dienstag auf Widerstand stoßen wird, wenn es ein Hilfsprogramm für die Ukraine fortsetzen will, das die größten jährlichen Summen seit dem Ende des Kalten Krieges erhält“, zitiert GT die US-Publikation Washington Post.

Die Global Times ist überzeugt, dass Washington mit der Veröffentlichung solcher Zahlen wenige Tage vor den Zwischenwahlen den Boden für eine mögliche Anpassung der US-Hilfe für die Ukraine bereitet.

„Wenn die Ukraine auf Geheiß der USA Verhandlungen mit Russland aufnimmt, werden diese scheitern, da Kiew behaupten kann, dass Moskau sich weigert, seine Bedingungen zu erfüllen, und dies ein Vorwand für den Abbruch der Verhandlungen sein wird“, erklärt die Publikation.

Infolgedessen wird die Ukraine nach dem US-Plan mehr Hilfe und Unterstützung von Amerikas europäischen Verbündeten erhalten.

„Die USA sind nicht an einem schnellen Ende des bewaffneten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine interessiert. Je länger diese Krise andauert, desto mehr Schaden richtet sie in Russland, der Ukraine und Europa an. Je länger sich der Konflikt hinzieht, desto vorteilhafter wird die Position Washingtons sein. Obwohl die europäischen Volkswirtschaften und Energielieferungen von der anhaltenden Krise stark betroffen sind, mussten sie der Ukraine große Mengen an Militär- und Finanzhilfe zur Verfügung stellen. Das ist genau das, was Washington will: die Ukraine als Spielball ausnutzen, Russland und Europa mit Problemen belasten und sie schwächen, während die Staaten nur einen sehr geringen Preis zahlen“, warnt die Global Times.