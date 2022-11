Der globale Klimawandelkult und der Krieg gegen den Verstand – 3

In den ersten beiden Teilen dieser vierteiligen Serie über die linken Aktivisten und wohlhabenden Organisationen, die den Klimawandel vorantreiben, die Sie hier und hier lesen können, habe ich mich auf den Climate Emergency Fund konzentriert, der an Extinction Rebellion und Just Stop Oil spendet. Heute befasse ich mich mit einer Gruppe, die ihr Fachwissen auf dem Gebiet der Psychologie einsetzt, um der Bevölkerung ihre Weltanschauung vom klimabedingten Untergang einzureden.

Es gibt eine Organisation namens Klimapsychologie-Allianz. Auch sie möchte ihr Fachwissen auf dem Gebiet der Psychologie nutzen, um die Menschen dazu zu bringen, an ihre Weltanschauung vom klimabedingten, drohenden Untergang zu glauben.

Auf ihrer Website heißt es: Es ist inzwischen weithin anerkannt, dass Fakten und Informationen über die Risiken des Klimawandels für sich genommen keine Veränderung bewirken. Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass die Klimawandelbewegung durch die Einbeziehung tieferer psychologischer Perspektiven bereichert werden könnte. Aber die positivistische Mainstream-Psychologie ist oft Teil des Problems, vor allem wenn sie den Menschen auf ein Objekt reduziert, das gemessen, kontrolliert und dann für die Profitmaschine eingespannt wird, die jetzt unsere gemeinsame Zukunft bedroht.

Diese Gruppe behauptet ganz offen, dass die „Fakten“ die Menschen nicht wirklich davon überzeugen, dass die Klimakrise real ist, und dass sie die Psychologie einsetzen müssen, um uns alle zu wahren Gläubigen zu machen. Am aufschlussreichsten ist jedoch die Aussage, dass es sich dabei nicht um „positivistische“ Psychologie handeln kann, die auf empirischen Beweisen beruht, sondern dass eine tiefere Art von Psychologie eingesetzt werden muss. Mit anderen Worten, man ignoriert die Fakten der Situation und nutzt Techniken der Gedankenmanipulation und Angst, um die Ungläubigen zu bekehren.

Sie sagen sogar, dass Klimaangst etwas Gutes ist. Tief im Innern ist die Klimaangst also eine gute Sache, denn sie ist notwendig, um die Menschen aufzuwecken. Aber starke Angst ist nicht angenehm, und wenn es nicht genügend Klimamaßnahmen und psychosoziale Unterstützung gibt, werden viele Formen der Klimaangst problematisch und es wird auch viel Klimadepression geben.

Daher ist es von Vorteil, die Öffentlichkeit in große Angst zu versetzen, indem man ihnen sagt, dass die Welt untergehen wird, solange es genügend Psychologen gibt (die sie überhaupt erst traumatisiert haben), die ihnen helfen, damit fertig zu werden, indem sie sie in Klimaaktionen einbinden, wo sie auch andere traumatisieren und die Kette in Gang halten können. Was für ein genialer Weg, das Leben von Menschen zu zerstören und dabei noch viel Geld zu verdienen.

Um diese zerstörerische Idee zu untermauern, dass „Klimakummer“ etwas Gutes ist, und um diese Idee zu nutzen, um die Psyche derjenigen zu manipulieren, die darunter leiden, sagen sie: „Klimaangst und Klimakummer existieren normalerweise nebeneinander, und es ist elementar zu sehen, dass beide grundsätzlich gesunde Phänomene sind . . . Aufgrund der Zusammenhänge zwischen Klimaangst und Klimatrauer helfen Methoden, der Klimatrauer zu begegnen, auch, die Klimaangst konstruktiv zu kanalisieren. In der Tat integrieren viele aktuelle Formen der Klimaaktion Elemente der „Trauerarbeit“ in den öffentlichen Aktivismus.

Diese Gruppen wollen nicht nur Einzelpersonen ansprechen, sondern auch Unternehmen. Eine Organisation namens Climate Psychologists bietet Beratungskurse für Unternehmen an. Sie erklären: „Mehr denn je müssen Unternehmen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit beweglich bleiben. Unsere Klimapsychologen bieten Workshops, Coaching, psychologische Unterstützung und Programme zur Verhaltensänderung an, um die Beherrschung und Reaktionsfähigkeit in unsicheren Zeiten zu fördern. Entdecken Sie die Macht der „Ethical Nudges“, um positive Effekte für Ihr Team und Ihr Unternehmen zu erzielen – im Büro und in der Welt.

Man beachte, dass sie nicht nur den von der „Klimakrise“ traumatisierten Mitarbeitern Unterstützung anbieten, sondern auch Programme zur Verhaltensänderung und ethisches Nudging einsetzen. Sie sagen den Arbeitgebern, wie sie ihre Angestellten auf subtile Weise dazu bringen können, an den Klimanotstand zu glauben. Dies erinnert stark an das SPI-B-Verhaltensforschungsteam der Regierung, das die Menschen mithilfe der Psychologie dazu brachte, die Covid-Abschaltungen zu akzeptieren.

In der Tat gibt es direkte Beweise dafür, dass die Regierung die Taktiken, die sie während Covid entwickelt hat, einsetzt, um uns alle dazu zu zwingen, das Narrativ der Klimakrise zu glauben, und dies wird in der morgigen abschließenden Folge diskutiert.