Der globale Klimawandelkult und der Krieg gegen den Verstand – 2

Gestern habe ich im ersten Teil dieser vierteiligen Serie über linke Aktivisten und wohlhabende Organisationen, die den Klimawandel vorantreiben, den Climate Emergency Fund untersucht, der an Extinction Rebellion und Just Stop Oil spendet. Heute schaue ich mir den Chef der Gruppe genauer an.

DIE Geschäftsführerin des Climate Emergency Fund (CEF) ist Margaret Klein Salamon, eine Amerikanerin Mitte dreißig. Sie ist klinische Psychologin und hat daher mit gefährdeten Menschen zu tun, die unter einem hohen Maß an Stress und Ängsten leiden. In ihrer Rolle als Klimaaktivistin scheint sie ihre Erfahrung zu nutzen, um gefährdeten Menschen Angst zu machen.

Sie ist die Gründerin von Climate Awakening, das laut ihrer Seite auf der CEF-Website „ein Projekt zur Entfesselung der Kraft von Klimaemotionen durch skalierbare Kleingruppengespräche“ ist. Auf der ersten Seite der Climate Awakening-Website heißt es jedoch: „Teilen Sie Ihren Klimaschreck, Ihre Trauer und Ihre Wut mit Menschen, die Sie verstehen. Nehmen Sie an einer Climate Emotions Conversation teil – eine kleine Gruppe, die sich über den Klimanotstand austauscht und zuhört. Darunter befindet sich ein Bildschirm mit Bildern von drei jungen Menschen und den Worten: Was fühlst du beim Thema Klimakrise? Achte darauf, die Gefühle zu benennen (Angst, Trauer, Wut, Verzweiflung, Isolation)“.

Es ist klar, dass diese Seite benutzt wird, um den Kindern zu sagen, dass sie sich vor der Klimakrise fürchten sollen und um sicherzustellen, dass sie diese Angst an andere Kinder weitergeben. Es ist verabscheuungswürdig, dass ein klinischer Psychologe Kinder, die sich möglicherweise in psychischer Aufruhr befinden, auf diese Weise benutzt. Als Klimaalarmistin ist es Salamons Rhetorik, die die Kinder in erster Linie in Angst und Schrecken versetzt. Dann weist sie diese Kinder an, die Angst an andere weiterzugeben und die Agenda der Klimaalarmisten weiter zu fördern. Das ist völlig unethisch.

Salamon hat auch einen Artikel in Psychology Today veröffentlicht, in dem sie als „Klimapsychologin“ „Beziehungsratschläge für den Klimanotstand“ gibt. Ein Leser fragte: „Wie kann ich meinem Partner sagen, dass ich Angst habe, Kinder zu bekommen? Warum sollte ich gerade jetzt ein Kind in die Welt setzen wollen? Wenn ich mir die Zukunft vorstelle, in der sie aufwachsen werden, erfüllt mich das mit Schrecken.

Ein Teil von Salamons Antwort lautet wie folgt: Lassen Sie mich eines klarstellen: Trotz der weitverbreiteten Leugnung des Klimanotstandes und seiner Auswirkungen auf unsere Gesellschaft beruhen Ihre Sorgen auf den Erkenntnissen der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft, und Sie haben jedes Recht, so zu empfinden.

Sie sind bereits in Kontakt mit Ihrer Angst vor dem Klimanotstand, aber es ist immer wichtig, weitere Gefühle zu erforschen, auszudrücken und zu verarbeiten. Sie waren nicht in der Lage, mit Ihrem Partner erfolgreich über diese Gefühle zu kommunizieren, also stellen Sie sicher, dass Sie sie auch anderen gegenüber artikulieren. Nehmen Sie an einer Diskussion teil, die vom Good Grief Network oder Conceivable Future veranstaltet wird. Auch sollten Sie in Erwägung ziehen, sich der Klimanotstand-Bewegung anzuschließen – dies wird nicht nur dazu beitragen, die Menschheit und die lebende Welt zu schützen, sondern auch Ihnen helfen, indem Sie andere Menschen finden, die Ihre Beunruhigung über die Zukunft teilen.

Wieder einmal sagt eine Frau, dass sie Angst hat, und Salamon sagt ihr nicht, dass sie Angst hat, sondern dass sie recht hat, so zu fühlen. Dann versucht sie, die Frau dazu zu bringen, sich in Klima-Aktionsgruppen zu engagieren, anstatt mit ihrem Partner zu sprechen. Sie fährt fort: Nachdem Sie einige Übung darin haben, über die emotionalen und persönlichen Aspekte des Klimanotstands zu sprechen, versuchen Sie, das Gespräch über den Klimanotstand auf eine neue Art und Weise zu Ihrem Partner zu bringen. Laden Sie Ihren Partner ein, mit Ihnen an einem Treffen einer Klimanotfallorganisation teilzunehmen. . . Versuchen Sie, während dieser stressigen Gespräche Selbstmitgefühl und Mitgefühl für Ihren Partner aufzubringen. Keiner von Ihnen hat darum gebeten, in dieses Zeitalter der ökologischen Krise hineingeboren zu werden. Es handelt sich um eine noch nie dagewesene Notlage, die intellektuell und emotional nur schwer zu begreifen ist.

Dies ist typisch für das Verhalten einer Sekte. Sie nähren sich von der Angst der Menschen, sagen ihnen, dass die Angst real ist und sie nicht auf das hören sollen, was ihre Familie sagt, und versuchen schließlich, sie ebenfalls in die Sekte zu bringen.

Eine der Websites, die sie Menschen, die sich vor dem Klimawandel fürchten, empfiehlt, ist das Good Grief Network. Hier werden vier Ziele genannt, die klassische Techniken der Gedankenkontrolle sind.

Wurzel: Wir helfen den Menschen, mit sich selbst und anderen zusammen zu sein und für sie zu sorgen, während der Tumult wächst. Rise: Wir investieren in Beziehungsmaßnahmen, um den Menschen zu helfen, starke und entstehende Gemeinschaften der gegenseitigen Fürsorge aufzubauen. Beschneiden: Wir arbeiten daran, kulturelle Botschaften zu zerlegen und zu dekonstruieren, damit wir die Realität so sehen können, wie sie wirklich ist. Erblühen: Wir üben, Ideen zu öffnen und Perspektiven auszuprobieren, die wir vorher nicht in Betracht gezogen haben.

Sie stellen sich als eine Gruppe vor, die sich inmitten des Chaos um dich herum nur um dich kümmern will. Dann bringen sie dich in eine Gruppe von Gleichgesinnten, um dich dem Gruppendenken auszusetzen. Wenn ihr alle zusammengefunden habt, werden sie euch von all euren vorgefassten Meinungen befreien und euch ihrer Realität anpassen. Sie werden dann die Lücke, die durch die Zerstörung Ihres bisherigen Glaubenssystems entstanden ist, mit ihrer eigenen Weltanschauung füllen.

In ihrem 10-Schritte-Programm für „Persönliche Widerstandsfähigkeit und Befähigung in einem chaotischen Klima“ besteht der erste Schritt wiederum darin, Ihnen zu sagen, dass Sie große Angst haben und „die Schwere der Lage akzeptieren“ sollen. Schritt 8 ist der beunruhigendste: „Trauern Sie um den Schaden, den ich verursacht habe“. Hier heißt es: „Wir müssen über Privilegien sprechen und darüber, wie unsere individuellen und kollektiven Entscheidungen davon beeinflusst werden, wie viel davon wir haben oder nicht haben. Ein paar Beispiele für Privilegien sind, dass man ein Sanitärgebäude hat, dass man mit weißer Hautfarbe geboren wurde, dass man Zugang zu einem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln hat und dass man sich als das Geschlecht identifiziert, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde. Wenn man Ihnen sagt, dass Sie für einen Teil des „Schadens“ verantwortlich sind, verstärkt das Ihre Angst, weil Sie sich schuldig fühlen. Wenn Sie sich schuldig fühlen, werden Sie verzweifelt versuchen, Ihre Taten wiedergutzumachen, und Sie werden alles tun, was man Ihnen sagt, um das zu erreichen, was natürlich darin besteht, andere Menschen zu traumatisieren, indem man ihnen erzählt, dass die Welt untergehen wird.

Eine weitere Gruppe, die Salamon ihren Lesern empfiehlt, ist Conceivable Future, die laut ihrer Website „ein von Frauen geführtes Netzwerk von Amerikanern ist, das auf die Bedrohung des Klimawandels für die reproduktive Gerechtigkeit aufmerksam macht und ein Ende der fossilen Brennstoffe in den USA fordert“. Es scheint die Angst vor dem Klimawandel zu nutzen, um die Menschen zu ermutigen, keine Kinder zu bekommen, und versucht auf bizarre Weise, die Nutzung fossiler Brennstoffe mit dem Recht der Frau zu verbinden, selbst zu entscheiden, ob sie schwanger wird oder nicht.

Hier ein Beispiel für diese verwirrende Botschaft: Unsere gewählten Vertreter müssen aufhören, unsere Steuergelder an die Industrie zu verschenken, die uns angreift (die fossile Brennstoffindustrie), und sie müssen aufhören, unsere reproduktive Souveränität anzugreifen.

Auch diese Organisation unterstützt Black Lives Matter. Es ist merkwürdig, dass diese marxistische Organisation eng mit den Klimawandelalarmisten verbunden zu sein scheint.

Wenn Sie glauben, dass Margaret Klein Salamon eine Kuriosität unter den Psychologen ist, dann irren Sie sich. Zahlreiche Psychologen sind inzwischen auf den Klimakrisen-Zug aufgesprungen.

Dr. Gareth Morgan, ein klinischer Psychologe von der Universität Leicester, ist ein Unterstützer der Extinction Rebellion, denn „wie viele Fachleute festgestellt haben, sollte Klimaaktivismus als zentraler Bestandteil unserer beruflichen Identität angesehen werden, wenn wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass der Zusammenbruch des Klimas die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit weltweit darstellt, wirklich ernst nehmen. Wieder einmal scheint die extreme linke Voreingenommenheit sein Urteilsvermögen zu trüben. Er meint, „während dieselben kolonialen und neoliberalen Ideologien, die Rassismus und Ungerechtigkeit unterstützen, auch den ungebremsten Kapitalismus stützen, der alles Leben auf der Erde bedroht“.

Morgen werde ich mich mit einer Gruppe befassen, die ihr Fachwissen auf dem Gebiet der Psychologie einsetzt, um der Bevölkerung ihre Weltsicht des klimabedingten Untergangs einzureden.