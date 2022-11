Müttersterblichkeit in Russland hat sich 2021 verdreifacht

Warum? Raten Sie einfach.

Der Föderale Staatliche Statistikdienst Russlands (Rosstat) hat kürzlich die Zahlen zur Müttersterblichkeit für 2021 veröffentlicht. Die Zahlen werfen einige Fragen auf.

Im vergangenen Jahr starben in Russland 482 werdende Mütter – gegenüber 161 im Jahr 2020, was einem Anstieg von 11,2 auf 34,5 pro 100 Tausend Lebendgeburten entspricht. 90 % der registrierten Todesfälle im Jahr 2021 waren auf Ursachen zurückzuführen, die nicht direkt mit der Schwangerschaft zusammenhängen.

Beamte „schrieben den starken Anstieg der Müttersterblichkeit dem Coronavirus zu, aber die Ursache könnte auch in genetischen COVID-Impfstoffen liegen, die in Großbritannien kürzlich als unsicher für Schwangere anerkannt wurden. Die Massenimpfung in der Russischen Föderation fand 2021 statt, nicht aber 2020“, berichtete die russische Nachrichtenagentur „Nakanune“ am 8. November.

Dasselbe Blatt hatte im September aufgedeckt, dass die Geburtenrate in Russland neun Monate nach der landesweiten Einführung der Impfpflicht im Herbst 2021 stark zurückgegangen war.

„Trotz aller Beteuerungen, dass die neuen Gen-Impfstoffe die Fortpflanzungsfähigkeit in keiner Weise beeinträchtigen können, deuten die Zahlen darauf hin, dass dieses Problem viel schwerwiegender sein könnte, als man sich vorstellen möchte“, schrieb „Nakanune“.

(Russlands natürlicher Bevölkerungsrückgang im Jahr 2021 war der stärkste seit Jahrzehnten – noch schlimmer als die Verheerungen in den 90er Jahren).

Doch zurück zu den Todesfällen bei Müttern: Wie viele dieser armen Frauen wurden geimpft?

Das Gesundheitsministerium will es nicht sagen, denn:

Die Veröffentlichung von Informationen über die Zahl der Todesfälle bei geimpften Personen … spiegelt nicht objektiv den Zusammenhang zwischen Todesfällen und Impfungen wider und kann zu einer negativen Einstellung gegenüber Impfungen führen.

Und natürlich gibt es in Russland kein VAERS-ähnliches System zur Erfassung mutmaßlicher impfstoffbedingter Verletzungen oder Todesfälle. Um die Dinge noch transparenter zu machen, sind die neuesten klinischen Studiendaten für „Sputnik V“ ein streng gehütetes „Geschäftsgeheimnis“.

Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, wie viele Russen durch das schamlose AstraZeneca-Imitat ihrer Regierung gekeult wurden – aber wir wissen, dass wohlwollende Gesundheitsbehörden schwangere Frauen anflehten, sich den unbewiesenen genetischen Brei zu spritzen.

Im März 2021 forderte Gesundheitsminister (und WHO-Exekutivratsmitglied) Michail Muraschko alle Frauen, die eine Schwangerschaft planten, auf, sich impfen zu lassen.

Im Oktober desselben Jahres – als jede Region Russlands eine Art Impfpflicht einführte – erinnerte Murashko schwangere und stillende Frauen an die „Wichtigkeit“ der Sputnik-Impfung.

Im November 2021 wiederholte er die gleichen Anweisungen.

berschrift: „Murashko fordert schwangere Frauen auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen“

„Schwangere Frauen sollten geimpft werden, so steht es heute in den Leitlinien … Und Frauen, die eine Schwangerschaft planen, sollten ebenfalls geimpft werden“, erklärte der russische Gesundheitsminister.

Und die mörderische Kotze kommt immer wieder.

„Eine neue Coronavirus-Infektion kann den Verlauf und das Ergebnis einer Schwangerschaft verkomplizieren. Bislang ist die Impfung die einzige Möglichkeit, negative, auch langfristige Folgen von COVID-19 zu verhindern“, sagte Murashko am 18. Januar 2022.

Wie wird das enden?