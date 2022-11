WHO will ein Wahrheitsministerium in Zusammenarbeit mit Big-Tech

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich selbst zum obersten Schiedsrichter darüber ernannt, was als Online-Fehlinformation gilt, wobei Big Tech, Google und sein Videoarm YouTube als Zensoren und Durchsetzer fungieren.

Von Rob Verkerk, Ph.D.

Würden Sie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als letztem Schiedsrichter vertrauen, wenn es darum geht, gesundheitsbezogene Online-Fehlinformationen von wissenschaftlich fundierten, lebensrettenden Informationen zu unterscheiden?

Die fast 8 Milliarden Menschen, die derzeit den Planeten Erde bevölkern, werden gebeten, genau das zu tun, nämlich die von der WHO neu übernommene Rolle als oberster Schiedsrichter darüber, was Online-Fehlinformationen sind, blind zu akzeptieren. Big Tech, Google und seine Videoplattform YouTube, fungieren dabei als Zensoren und Durchsetzer.

Die WHO ist auf einer Mission

Manch einer tut gut daran, über die Folgen dieser Entscheidung nachzudenken, an der kein einziges demokratisches Instrument oder Verfahren beteiligt war und die jedes verbliebene Interesse an der Unantastbarkeit der Meinungsfreiheit mit Füßen tritt.

Bedenken wir auch die Tatsache, dass die WHO eine nicht gewählte supranationale Behörde mit engen Verbindungen zu einer Industrie ist, die eindeutig als eine der korruptesten bekannt ist (siehe hier, hier und hier).

Auf der Website der WHO heißt es unter der Überschrift „Bekämpfung von Fehlinformationen im Internet“:

Die WHO und ihre Partner sind sich bewusst, dass Fehlinformationen im Internet das Potenzial haben, sich weiter, schneller und manchmal tiefer zu verbreiten als die Wahrheit – auf einigen Social-Media-Plattformen werden Unwahrheiten mit 70% höherer Wahrscheinlichkeit verbreitet als korrekte Nachrichten.

Um dem entgegenzuwirken, hat die WHO gemeinsam mit Technologieunternehmen eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um immer einen Schritt voraus zu sein.

Angesichts der Tatsache, dass die WHO behauptet, wissenschaftlich fundiert zu sein und den Mantel des ultimativen Schiedsrichters übergestülpt bekommen hat, fragt man sich, warum sie sich entschlossen hat, die Forschungsergebnisse, die die Aussage „Unwahrheiten werden mit 70% höherer Wahrscheinlichkeit geteilt“ untermauern, nicht zu zitieren, da dies ihre Hauptbegründung für die Annahme einer solchen Autorität ist.

Die schwache Rechtfertigung der WHO

Unseren Recherchen zufolge stammt der wahrscheinlichste Beweis aus einer Arbeit von Soroush Vosoughi, Deb Roy und Sinan Aral vom MIT mit dem Titel „The spread of true and false news online“, die im März 2018 in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde.

Die Studie wurde von einem großen Big-Tech-Unternehmen, Twitter, finanziert, und ihr zentrales Ergebnis war, dass „Unwahrheiten mit 70 % höherer Wahrscheinlichkeit retweetet werden als die Wahrheit.“ Ich möchte nicht die wissenschaftliche Grundlage anzweifeln, sondern nur den Kontext.

Diese Arbeit hatte wenig mit gesundheitlichen Bedenken zu tun – es ging nur um Fragen rund um „Fake News“ während Donald Trumps Zeit im Oval Office.

Schauen wir uns die Studie etwas genauer an, um zu sehen, wie relevant sie für die Entscheidung der WHO ist, sich selbst zum Schiedsrichter über Wahrheit und Falschheit im Internet in Bezug auf die Gesundheit zu ernennen.

Die MIT-Wissenschaftler untersuchten rund 126.000 Gerüchtekaskaden auf Twitter, an denen etwa 3 Millionen Menschen beteiligt waren und die mehr als 4,5 Millionen Mal geteilt wurden. Diese deckten den Zeitraum von der Gründung von Twitter im Jahr 2006 bis zum Jahr 2017 ab, also die Zeit vor und zu Beginn der Trump-Ära.

Die Tweets wurden als wahr, falsch oder gemischt (teilweise wahr, teilweise falsch) verifiziert, wobei der Wahrheitsgehalt (oder das Gegenteil) der Tweets auf Faktenchecks von sechs „unabhängigen Faktencheck-Organisationen (snopes.com, politifact.com, factcheck.org, truthorfiction.com, hoax-slayer.com und urbanlegends.about.com)“ beruhte.

Nichts davon betraf die COVID-19-Ära, wir wissen nicht, wie viel Gesundheit (bitte beachten Sie: das Wort „Gesundheit“ kommt in dem Papier kein einziges Mal vor).

Was die Relevanz der Studie für gesundheitsbezogene, wissenschaftliche oder medizinische Themen angeht, so ist die Studie stark auf einen Bereich ausgerichtet, der irrelevant ist, nämlich politische Falschmeldungen, da diese sowohl als größte untersuchte Kategorie angegeben wurden als auch dreimal häufiger geteilt wurden als andere Kategorien einschließlich Wissenschaft (das ist vermutlich das Silo, in dem gesundheitsbezogene Tweets betrachtet wurden).

Die Studie ging noch weiter in die Tiefe und versuchte herauszufinden, warum politische Unwahrheiten häufiger geteilt wurden als Fakten. Die Ergebnisse lassen sich auf zwei primäre Emotionen zurückführen: Neuheit/Überraschung und Abscheu.

Mit anderen Worten: Es sind ganz andere Emotionen, die unseren Überlebensinstinkt antreiben und uns veranlassen, nach Informationen zu suchen, die uns helfen, gesund zu werden oder zu bleiben. Zum Beispiel, ob die Einnahme von Ivermectin Ihre Chancen, an COVID-19 zu erkranken, verbessern oder verschlechtern könnte.

Selektive Faktenchecker

Die Twitter-Studie, die wahrscheinlich der Hauptgrund für die WHO ist, die Kontrolle über gesundheitsbezogene Informationen an sich zu reißen, ist auf perverse Weise mit den Entscheidungen privater „Faktenprüfer“-Organisationen verknüpft, die unserer Meinung nach die Fakten in wissenschaftlichen und medizinischen Angelegenheiten, insbesondere im Zusammenhang mit COVID-19, oft falsch dargestellt haben.

Ein deutliches Beispiel ist die Rolle von Ivermectin bei der Vorbeugung oder frühzeitigen Behandlung von COVID-19, und die Art und Weise, wie dieses Thema von Snopes in seinem Artikel „Can Ivermectin Cure Coronavirus?“ behandelt wurde, ist ganz typisch für andere „Faktenprüfer“. Gehen wir der Sache auf den Grund.

Snopes versucht, seine Leser auf eine andere Fährte zu locken, indem es sofort versucht, den Ruf von Ivermectin zu beschädigen, dem generischen Medikament, das ursprünglich von einem im Boden lebenden Bakterium stammt. Zu Beginn bezeichnet Snopes Ivermectin als „ein Antiparasitikum, das als Hauptbestandteil bei der Behandlung von Herzwürmern bei Hunden verwendet wird“.

Warum hat Snopes nicht erwähnt, dass es 2015 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, weil es bei der erfolgreichen Behandlung von Tropenkrankheiten wie Malaria und Denguefieber eine Rolle spielt, geschweige denn, dass es der einzige Wirkstoff gegen eine Infektionskrankheit ist, für den das Nobelkomitee für Physiologie und Medizin jemals seinen hoch angesehenen Preis verliehen hat?

Obwohl der Artikel erst im April aktualisiert wurde, wird nicht erwähnt, dass Ende 2021 bereits sieben Meta-Analysen veröffentlicht worden waren, von denen sechs zeigten, dass die Probanden, die Ivermectin einnahmen, im Durchschnitt ein um ein Drittel geringeres Risiko hatten als die, die es nicht einnahmen.

Der Snopes-Beitrag schreit laut über die Ergebnisse, die auf einen fehlenden Nutzen von Ivermectin in der brasilianischen Studie mit 3.515 Patienten hinweisen, von denen nur 657 Ivermectin erhielten. Diese Studie war Teil der internationalen TOGETHER-Studie, die im Mai im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde.

Doch Snopes verschweigt das damit verbundene wissenschaftliche Fehlverhalten im Zusammenhang mit TOGETHER. Snopes ist auch völlig stumm – und sah keinen Grund, seine Position zu aktualisieren – angesichts der viel größeren Studie über Ivermectin in Brasilien, die im August in der Zeitschrift Cureus veröffentlicht wurde.

Die Studie, die von sehr erfahrenen Ärzten und Wissenschaftlern geleitet wurde, die an vorderster Front an COVID-19 in Brasilien beteiligt waren, Dr. Lucy Kerr und Flavio Cadegiani, umfasste 223.128 Probanden, von denen 113.844 Ivermectin verwendet hatten.

Die Autoren, zu denen auch Dr. Pierre Kory von der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) gehört, stellten eine eindeutige Dosierungsreaktion auf Ivermectin fest, wobei die Sterblichkeitsrate bei regelmäßigen Ivermectin-Anwendern um erstaunliche 92 % niedriger war als bei Nicht-Anwendern.

Ich hatte das Glück, die Autoren dieser bahnbrechenden Studie auf der Konferenz Médicos pela Vida (Ärzte für das Leben) im Juni in Iguazu Falls zu hören.

Die oben erwähnten Einschränkungen des Snopes-Beitrags sind nur einige von vielen weiteren – und dies ist typisch für alle Beiträge von „Faktenprüfern“, die offensichtlich nur darauf abzielen, alle gegenteiligen Ansichten zu denen der WHO und der weltweit mächtigsten Arzneimittelaufsichtsbehörden, nämlich der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), der britischen Medicines and Healthcare products Regulatory Agency und der Europäischen Arzneimittelagentur der EU, zu verunglimpfen.

Bisher habe ich versucht, ein Argument vorzubringen, das darauf hindeutet, dass es keine ausreichenden Beweise gibt, die es rechtfertigen würden, die Zügel der Kontrolle an die WHO als Schiedsrichterin über wahre, falsche oder irreführende Gesundheitsinformationen zu übergeben.

Es hat den Anschein, dass die WHO und die Regierungen, Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen, die den größten Einfluss auf sie haben, einfach zu sehr durch Interessenkonflikte beeinträchtigt sind.

Schauen wir uns nun an, wie sich das mit Big Tech auswirken könnte, das die Kommunikationswege zwischen den Menschen kontrolliert, nachdem die sozialen Netzwerke zum wichtigsten Mechanismus geworden sind, über den die Menschen Informationen untereinander austauschen.

Von YouTube zu WHOTube

YouTube hat ein YouTube-Zertifizierungsprogramm (YCP) ins Leben gerufen, das dafür sorgt, dass zertifizierte Unternehmen und Einzelpersonen als „maßgebend“ eingestuft werden, was bedeutet, dass ihre Inhalte bei Suchanfragen aufgewertet werden.

Daraus lässt sich ableiten, dass Inhalte, die nicht als maßgebend gekennzeichnet sind (wie die Seite, die Sie gerade lesen), abgewürgt und in den Suchergebnissen nach unten gedrückt werden.

Die Zertifizierung erfordert eine erfolgreiche Prüfung und die Einhaltung bestimmter YCP-Bedingungen, einschließlich sehr restriktiver Community-Richtlinien und des YouTube-Verhaltenskodex (der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels zu einem toten Link führt).

YouTube Health geht noch ein paar Schritte weiter.

Erstens werden die von der WHO genehmigten Botschaften der Öffentlichkeit durch die Brille der von der Pharmaindustrie finanzierten Mainstream-Institutionen wie der NEJM Group, dem Vaccine Confidence Project und Johns Hopkins angeboten, nicht zu vergessen die WHO selbst.

Zweitens können bestimmte Kategorien von Fachleuten des Gesundheitswesens beantragen, dass ihre Kanäle in den Algorithmen bevorzugt werden, da sie als zuverlässig oder maßgebend gelten.

In seinem Blog vom 27. Oktober sagte der Leiter von YouTube Health, Dr. Garth Graham:

„Zum ersten Mal können bestimmte Kategorien von Gesundheitsfachleuten und Anbietern von Gesundheitsinformationen beantragen, dass ihre Kanäle für unsere im letzten Jahr in den USA eingeführten Funktionen für Gesundheitsprodukte zugelassen werden.

„Dazu gehören Informationspanels zu Gesundheitsquellen, die den Zuschauern helfen, Videos aus verlässlichen Quellen zu erkennen, und Regale mit Gesundheitsinhalten, die Videos aus diesen Quellen hervorheben, wenn man nach Gesundheitsthemen sucht, sodass die Menschen leichter navigieren und Gesundheitsinformationen online bewerten können.“

Dr. Graham führt weiter aus:

„Die Bewerber müssen ihre Zulassung nachweisen, die vom Council of Medical Specialty Societies, der National Academy of Medicine und der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Best Practices für den Austausch von Gesundheitsinformationen befolgen und über einen anerkannten Kanal auf YouTube verfügen. Alle Details zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier.“

Das bedeutet, dass die einzigen akzeptierten Standpunkte der Angehörigen der Gesundheitsberufe die von zugelassenen Ärzten und Krankenschwestern sein werden (die wiederum ihre Zulassung nur behalten können, wenn sie „mitspielen“).

Diese müssen mit den „besten Praktiken“ übereinstimmen, wie sie von der WHO, der National Academy of Medicine in den USA und im Vereinigten Königreich von der Academy of Medical Royal Colleges und dem National Health Service festgelegt wurden.

Google hat 3 Millionen Dollar in diesen Fonds gesteckt, um dem entgegenzuwirken, was es als „Fehlinformation“ bezeichnet.

Wer glaubt, dass die WHO recht hat?

Vereinfacht ausgedrückt ist Google als größter Anbieter und Zensor von Informationen auf dem Planeten fest entschlossen, das Narrativ rund um die Gesundheit in den begrenzten Raum zu zwingen, der von der WHO und ihren Pharmaverbündeten kontrolliert wird.

Definitionsgemäß wird die freie Meinungsäußerung in Wissenschaft und Medizin bei Google sowie auf der YouTube-Plattform und in den gesundheitsbezogenen Unternehmen der Muttergesellschaft Alphabet, wie Verily Life Sciences und Fitbit, nicht mehr möglich sein.

Falls Sie noch Zweifel hatten: YouTube hat bereits seine COVID-19-Richtlinie für medizinische Fehlinformationen“ veröffentlicht, die uns deutlich vor Augen führt, was auf seiner Plattform nicht geduldet wird. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Themen, die nicht geduldet werden, gefolgt von einer einzigen Quelle der Widerlegung von meiner Seite als Erinnerung an die unwissenschaftliche Grundlage:

YouTube: "Inhalte, die die Verwendung von Ivermectin oder Hydroxychloroquin für die Behandlung von COVID-19 empfehlen"

Widerlegung: „Regelmäßige Anwendung von Ivermectin als Prophylaxe für COVID-19 führte zu einer 92%igen Reduktion der COVID-19 Sterblichkeitsrate in einem Dosis-Wirkungs-Verhältnis: Ergebnisse einer prospektiven Beobachtungsstudie an einer streng kontrollierten Population von 88.012 Probanden“

YouTube: „Inhalte, die behaupten, dass eine Gruppe oder Einzelperson Immunität gegen das Virus besitzt“

Widerlegung: „Wirksamkeit der natürlichen Immunität gegen SARS-CoV-2 Reinfektion mit der Beta-Variante“

YouTube: „Behauptungen, dass Ivermectin sicher in der Prävention von COVID-19 eingesetzt werden kann“

Rebuttal: „Wirksamkeit und Sicherheit von Ivermectin bei COVID-19: Eine systematische Überprüfung und Meta-Analyse“

YouTube: „Behauptungen, dass ein zugelassener COVID-19-Impfstoff zum Tod führen wird …“

Widerlegung: 31.696 Todesfälle (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels), die allein in der Datenbank des U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System – OpenVAERS – gemeldet wurden

Die WHO und die mit ihr verbündeten Gesundheitsbehörden, die versucht haben, das Narrativ zu kontrollieren, haben die Rolle von frühzeitigen Kombinationsbehandlungen von COVID-19, wie mit Ivermectin, Vitamin D und Quercetin (wie von der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance vorgeschlagen, die viele Tausende von Leben gerettet hat), konsequent als Fehlinformation abgetan.

In der Tat ist alles, was darauf hindeutet, dass Ivermectin eine positive Rolle spielen könnte, eine Fehlinformation, trotz der Tatsache, dass die sage und schreibe 93 Studien, die bisher durchgeführt wurden, im Durchschnitt eine 62%ige Verbesserung der Ergebnisse in Bezug auf COVID-19 im Vergleich zu den Kontrollen nahelegen.

Selbst die Berichterstattung über die Ergebnisse aller verfügbaren Studien, die zeigen, dass 12 der 20 am besten untersuchten, wirksamen Interventionen natürlich sind, wie sie auf c19early.org aufgeführt sind, wäre nicht zulässig, und c19early.org selbst würde trotz seiner einzigartigen Zusammenstellung von Daten, die für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind, nicht als maßgebend angesehen werden.

Nicht, weil diese Behandlungen nicht funktionieren, sondern einfach, weil sie nicht mit den oft unwirksamen, in der Regel teuren und manchmal gefährlichen antiviralen und genetischen Impfstrategien übereinstimmen, die von der WHO befürwortet werden und im Mittelpunkt des Spielplans der Pharmaindustrie stehen.

Zwei Stimmen, von denen die WHO nicht will, dass man sie hört

Wenn die von Twitter finanzierte Studie von Vosoughi et al. für die COVID-19-Ära nicht relevant ist, warum sagen wir dann, dass Sie der WHO als ultimativem Schiedsrichter der gesundheitlichen Wahrheit nicht trauen sollten?

Ich möchte Ihnen die Sichtweisen von zwei verschiedenen Personen schildern, die dem Narrativ widersprechen, das nie das Licht eines gepushten Beitrags auf YouTube erblicken wird. Wenn man verhindert, dass solche Informationen neben den gegenteiligen Ansichten der WHO zu sehen sind, verhindert man den Diskurs, und der Diskurs ist ein wesentlicher Bestandteil der Wissenschaft selbst.

Im wahrsten Sinne des Wortes gibt die Gesellschaft die Wissenschaft auf und ersetzt sie durch Szientismus, und Szientismus, so sagen einige, ist eine notwendige Vorstufe zum Transhumanismus. Leider haben die meisten noch nicht erkannt, dass ihre Gesundheitsbehörden, wenn sie ihnen sagen, sie würden „der Wissenschaft folgen“, in Wirklichkeit meinen, sie würden „dem Szientismus folgen“.

Das erste der Beispiele, die ich Ihnen anbiete, stammt von keinem Geringeren als dem Chefredakteur des BMJ, Dr. Kamran Abbasi. Im Jahr 2020 schrieb Abbasi einen Leitartikel mit dem Titel „Covid-19: Politisierung, ‚Korruption‘ und Unterdrückung der Wissenschaft“.

Dr. Abbasi zitiert aus seinem letzten Absatz:

Die Politisierung der Wissenschaft wurde von einigen der schlimmsten Autokraten und Diktatoren der Geschichte mit Begeisterung betrieben und ist heute in Demokratien bedauerlicherweise weitverbreitet. Der medizinisch-politische Komplex neigt dazu, die Wissenschaft zu unterdrücken, um die Mächtigen zu begünstigen und zu bereichern.

Und je erfolgreicher und reicher die Mächtigen werden und je mehr sie sich an der Macht berauschen, desto mehr werden die unbequemen Wahrheiten der Wissenschaft unterdrückt. Wenn gute Wissenschaft unterdrückt wird, sterben Menschen.

Eine solche Aussage, so wahr sie auch sein mag, meint definitiv nicht deckungsgleich mit der WHO oder den Community Guidelines von YouTube. Leider wird sie daher nur von einigen wenigen gelesen oder gehört werden.

Nachfolgend finden Sie einen Videoausschnitt aus einem Interview, das wir vor einigen Tagen mit einer anderen Ärztin, die ich sehr schätze, Dr. Jackie Stone aus Simbabwe, aufgenommen haben.

Dr. Stone ist wie kaum eine andere Ärztin angefeindet worden, und das nur, weil sie ungeachtet der Konsequenzen unnachgiebig an den Grundsätzen guter ärztlicher Tätigkeit und solider medizinischer Bioethik festhält.

Sie wird morgen zu ihrer vierten Anhörung vor der simbabwischen Ärztekammer erscheinen, die darauf abzielt, sie zu inhaftieren und zu kriminalisieren, weil sie Ivermectin und eine spezielle und sichere Form von Nanosilber eingesetzt hat, um während der COVID-19-„Krise“ Leben zu retten.

Bitte ziehen Sie in Erwägung, dem Vizepräsidenten und Minister Dr. Constantino Chiwenga unter folgender E-Mail-Adresse zu schreiben: pr@mohcc.gov.zw, oder @MoHCCZim zu twittern.

Bitten Sie die Regierung von Simbabwe, Dr. Stone zu begnadigen und den enormen Beitrag anzuerkennen, den sie während ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit geleistet hat, um Leben zu retten, die durch HIV und COVID-19 gefährdet sind, ganz zu schweigen von ihrem Engagement für eine solide medizinische Ethik.

Leider ist nicht nur ein Arzt in Simbabwe unter Beschuss geraten. Dr. Peter McCullough, früher einer der angesehensten Kardiologen der Welt, wurden gerade (hier und hier) seine beiden Facharztausweise und die Herausgeberschaft einer wichtigen Zeitschrift, Cardiorenal Medicine and Reviews, entzogen.

Und das alles, weil er sich über frühe Kombinationsbehandlungen, die Schäden der genetischen COVID-19-Impfstoffe und die Bereitstellung von Therapien für die durch die Impfstoffe Geschädigten geäußert hat.

Diese und andere Fälle führen uns eindringlich vor Augen, warum wir die Meinungsfreiheit so dringend verteidigen müssen.

Sie veranlassen uns auch dazu, uns über die wachsende Zahl ethisch denkender Ärzte und anderer Angehöriger der Gesundheitsberufe und Wissenschaftler sowie über die neuen Kommunikationskanäle in den Medien zu freuen, die ihre Unabhängigkeit von den engen, von der Pharmaindustrie gesteuerten Vorgaben der WHO und von Google bewahrt haben – oft zu enormen Kosten für sie selbst.

Wir haben einen neuen Kampf um Unabhängigkeit begonnen. Diesmal geht es nicht um ein Territorium, sondern um die Unabhängigkeit von Körper, Gesundheit und Geist. Wir können es uns nicht leisten, ihn nicht zu gewinnen.

Ursprünglich veröffentlicht von Alliance for Natural Health International.

Rob Verkerk, Ph.D., ist Gründer, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor der Alliance for Natural Health International.