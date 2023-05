Globale Allianzen verändern sich… Was das für die aktuelle Weltordnung bedeutet.

Sie heißt Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit… und die Kopfabschneider sind gerade beigetreten. Langjährige Leser werden sich daran erinnern, dass wir dies bereits vor zwei Jahren angedeutet haben. Nun… tada!

Saudi-Arabiens König Salman bin Abdulaziz hat eine Absichtserklärung genehmigt, die dem Königreich den Status eines Dialogpartners in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit verleiht, wie die offizielle saudische Presseagentur (SPA) am Dienstag berichtete.

Ende 2021, nach dem absolut grausamen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan (bei dem US-Bürger vor Ort blieben, einschließlich derer, die für die USA arbeiteten) und dem daraus resultierenden Abschlachten von „Sympathisanten“ und ihren Familien (oh, das haben Sie nicht in den Mainstream-Medien gesehen… seltsam), erklärten wir, dass es zwei Schlüsselländer gibt, auf die wir uns konzentrieren sollten: Saudi-Arabien und Taiwan. Der Grund dafür? Beide sind auf den Schutz der USA angewiesen, um überhaupt existieren zu können. Nicht einmal einen Monat nach dem Rückzug der USA aus Afghanistan schlossen die Saudis ein Militärabkommen mit Russland und sicherten sich damit rasch ihren neuen militärischen Partner. Ihr wichtigster Wirtschaftspartner ist, wie wir bereits wissen, jetzt China.

Wie ich schon wiederholt gesagt habe, gehen mit dem Handel auch die militärischen und politischen Bündnisse zurück.

Machen Sie sich klar, dass dieser Krieg an mehreren Fronten geführt wird. Während der Westen versucht, die Nachfrage nach Öl zu zerstören, wehrt sich die OPEC+.

Natürlich haben sie das getan.

Die OPEC+ kündigte eine überraschende Kürzung der Ölproduktion um mehr als 1 Mio. Barrel pro Tag an und gab damit frühere Zusicherungen auf, dass sie das Angebot konstant halten würde, was ein neues Risiko für die Weltwirtschaft darstellt.

Das Diagramm der strategischen Ölreserven der USA sieht jetzt wie ein NFT-Preisdiagramm aus.

Aber halt, es kommt noch besser. Während die „Head Chopper“ ihre Produktion ab dem nächsten Monat um 500.000 b/pd kürzen, beschloss der Irak, der sich übergangen fühlte, eine „freiwillige Kürzung der Ölproduktion“ um 211.000 b/pd ab Mai bis zum Jahresende. Dann drosselte Kuwait ebenfalls ab Anfang Mai „freiwillig“ die Produktion um 128.000 b/pd. Der Oman, der sich einsam fühlte, folgte mit einer „freiwilligen“ Kürzung um 40.000 b/pd ab Anfang Mai. Und noch eine. Die Vereinigten Arabischen Emirate reduzierten ebenfalls ab Mai 144.000 Barrel des Stoffes. Oh, fast hätte ich einen vergessen – Russland. Die Russen werden ihre Produktion in diesem Jahr ebenfalls um 500.000 Gallonen kürzen.

Alles in allem werden also über 1,5 Mio. Barrel pro Tag vom Markt genommen. Wenn das kein kollektiver Mittelfinger ist, dann weiß ich nicht, was es ist.

Es sind nicht nur die Saudis, die vom Davoser Mann abhauen. Diese verflixten Curry-essenden, Tee-anbauenden, Kricket-spielenden Inder spielen auch nicht mit. Verflucht seien sie!

Reuters verkündet: „Russlands Rosneft unterzeichnet Vertrag zur Steigerung der Öllieferungen an Indien“

Indien war im März der größte Abnehmer von russischem Referenzrohstoff der Sorte Ural. Die Lieferungen nach Indien dürften in diesem Monat mehr als 50 % aller Urals-Ausfuhren auf dem Seeweg ausmachen, wobei China an zweiter Stelle steht.

Diese bösen, bösen Inder mit ihren fragwürdigen, den Bauch bewegenden Vindaloos! Jetzt tummeln sie sich mit den Russkis. Es ist fast so, als würden sie dem US-Imperium den Mittelfinger zeigen.

Übrigens sind die russischen Rohölverkäufe an Indien im letzten Jahr um das 22-fache gestiegen. Ja, Sie haben richtig gehört. ZWANZIG. ZWEI.

Energie im neuen Kalten Krieg.

Der „nicht-westliche Block“ verfügt über etwa 70 % der weltweiten Erdölreserven, 80 % der Erdgasreserven und 43 % der Kohlereserven (wahrscheinlich noch viel mehr, da China die indonesische Kohle unter Verschluss hat).

Die Sanktionen gegen Russland könnten sich für den Westen in einer Weise rächen, mit der er nicht gerechnet hat, während das Erreichen des Höhepunkts der US-Schiefergasvorkommen nur noch mehr Öl in dieses Feuer gießen wird!

Der einzige Grund, sich darüber Sorgen zu machen, ist, wenn man nicht richtig positioniert ist. Wir denken, dass wir es sind, also beschweren wir uns nicht!

Implikationen?

Wir lassen Sie mit diesem Zitat allein: