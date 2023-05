Fleisch ist wichtig für die menschliche Gesundheit, sagen Wissenschaftler und fordern ein Ende der „Fanatiker“, der vegetarische und vegane Ernährung propagiert

Wissenschaftler haben dazu aufgerufen, dass Fanatiker aufhören, den Menschen eine vegetarische und vegane Ernährung aufzudrängen, und davor gewarnt, dass Fleisch für einen gesunden Lebensstil unerlässlich ist.

Fast 1.000 Akademiker von führenden Universitäten aus der ganzen Welt haben eine Initiative unterzeichnet, in der argumentiert wird, dass die Viehzucht zu wichtig ist, um „Opfer von Eiferern“ zu werden.

In der Fachzeitschrift Animal Frontiers veröffentlichten Dutzende Experte im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen tierwissenschaftlichen Fachgesellschaften neue Behauptungen, wonach der Verzehr von Fleisch Krankheiten verursacht und schädlich für den Planeten ist.

Dies geschieht inmitten eines größeren Drucks von Aktivisten, sich pflanzlich zu ernähren, mit Initiativen wie Veganuary und Meatfree Mondays.

Ferner veröffentlichte die medizinische Fachzeitschrift The Lancet eine Studie über die globale Belastung durch Krankheiten, Verletzungen und Risikofaktoren im Jahr 2020, in der es heißt, dass ein hoher Anteil an rotem Fleisch weltweit für 896.000 Todesfälle verantwortlich ist.

Die Forscher stellten jedoch fest, dass es schwierig ist, den Nährstoffgehalt von Fleisch zu reproduzieren.

Sie fügten hinzu, dass Menschen, die in ärmeren Gemeinschaften leben und wenig Fleisch zu sich nehmen, häufig an einer Reihe von Krankheiten leiden, die auf Nährstoffmangel zurückzuführen sind, wie z. B. verkümmertes Wachstum, Auszehrung und Anämie, berichtet The Telegraph.

Die Forscher in Animal Frontiers erklärten, dass unverarbeitetes Fleisch für die Versorgung mit B12-Vitaminen, Omega-3-Fettsäuren und Mineralien wie Eisen und Zink verantwortlich ist und auch Retinol liefert.

Die Studie legt nahe, dass der Zusammenhang zwischen rotem Fleisch und Krankheiten nahezu aufgehoben ist, wenn es mit einer gesunden Ernährung kombiniert wird, was zu der Vermutung führt, dass der Rest der Ernährung die Ursache für Gesundheitsprobleme ist.

Eine der Autorinnen des Peer-Reviews, Dr. Alice Stanton vom Royal College of Surgeons in Irland, erklärte, dass die Behauptung der Global Burden-Studie aufgrund von Peer-Reviews einen „fatalen wissenschaftlichen Fehler“ aufweise.

Sie fügte hinzu: „Die Streichung von Frischfleisch und Milchprodukten aus der Ernährung würde der menschlichen Gesundheit schaden. Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit geringem Einkommen wären davon besonders betroffen.

„Aus Tieren gewonnene Lebensmittel liefern eine Vielzahl essenzieller Nährstoffe und anderer gesundheitsfördernder Verbindungen, von denen viele in der Ernährung selbst von Bevölkerungsgruppen mit höherem Einkommen fehlen“, heißt es in der Erklärung.

„Gut situierte Menschen können sich angemessen ernähren, indem sie Fleisch, Milchprodukte und Eier stark einschränken. Dieser Ansatz sollte jedoch nicht für die Allgemeinbevölkerung empfohlen werden“.

Ein weiterer Autor des Berichts, Dr. Wilhelm Windisch von der Technischen Universität München, fügte hinzu: „Einseitige Maßnahmen wie die drastische Reduzierung des Viehbestands könnten massive Folgen für die Umwelt und die Ernährung nach sich ziehen“.