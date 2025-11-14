Globalisten in EU, Kanada und sogar Trumps Amerika wollen Bürger zu digitalisierten Transhumanen machen – wertvoll nur noch als Datenquelle

Leo Hohmann

Wenn die biometrische digitale ID und das digital-programmierbare Geld umgesetzt werden, gibt es kein Zurück mehr. Freiheit, wie wir sie kennen, wird tot sein

Der Finanz- und Technologieautor Shanaka Perera veröffentlichte einen Substack, in dem er sagt, dass die Europäische Union die umfassendste Rekonstruktion ihres monetären Systems seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 beschleunigt. Der Plan sieht vor, dass es bis 2027 vollständig eingerichtet und betriebsbereit ist. Die alte Frist für den Great Reset von 2030 reicht nicht mehr aus. Sie haben sie vorgezogen.

Er schreibt:

„Bis 2027 werden eine regulatorische Dreifaltigkeit, Bargeldobergrenzen für Transaktionen, verpflichtende Kryptowährungsüberwachung und ein digitaler Euro-Prototyp grundlegend verändern, wie 340 Millionen Bürger mit Geld umgehen. Das offizielle Ziel ist die Bekämpfung geschätzter 700 Milliarden Euro Geldwäsche pro Jahr. Die unausgesprochene Folge könnte die faktische Abschaffung der finanziellen Privatsphäre in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sein.“

Perera liefert eine umfassende Aufschlüsselung des europäischen Plans, Bargeld durch digitales, programmierbares Geld zu ersetzen. Ich wünschte, er wäre weiter gegangen und hätte über mehr als nur Europa gesprochen. Dieses Thema der Digitalisierung ist so viel größer als Europa.

Während sich die Zeitpläne je nach Land leicht unterscheiden können, ist dies eine Transformation, die nicht nur in Europa, sondern weltweit stattfindet.

Kanada geht denselben Weg. (Siehe den Bericht von Slay News vom 10. November, dass die kanadische Bundesregierung still und heimlich mit einem nationalen digitalen ID-System voranschreitet und den Plan tief im Haushalt 2025 vergräbt, wo ihn fast niemand bemerken würde.)

Donald Trump hat offen erklärt, dass das US-Währungssystem überfällig für ein technisches „Upgrade“ sei. Trump sagt, das derzeitige System des Geldes — basierend auf Münzen, Papier-Fiat-Währung und Papierschecks, also Bargeld — sei „jahrzehntelang veraltet“. Sieh es dir unten an:

Man muss nicht allzu genau zwischen den Zeilen lesen, um zu wissen, von welchem „Upgrade“ Trump spricht. Digitale Währung, wir kommen. Trump unterzeichnete Anfang des Jahres den Genius Act, der es Banken erleichtert, digitale Stablecoins auszugeben. Trump hat auch ein „ordentliches Nachverfolgungssystem“ für alle Personen gefordert, die in die USA ein- oder ausreisen — etwas, das sehr nach den Anfängen einer digitalen ID klingt.

Also bewegt sich die ganze Welt auf ein völlig neues Wirtschaftssystem zu, das auf digitalen IDs, digitalem und programmierbarem Geld und 24/7-Überwachung aller Transaktionen in Echtzeit basiert. Einige Nationen werden führen. Andere werden folgen, und einige werden vielleicht schreiend hinterhergeschleift, aber dies ist die Richtung, in die alle Nationen von den Finanzmächten gelenkt werden.

Christen — viele von ihnen — werden nicht zugeben wollen, dass dies das „Beast System“ ist, dem sie sich unterwerfen, wenn sie sich für ihre digitale Wallet mit ihrer neuen biometrischen digitalen ID anmelden. Aber genau das ist es. Und sobald wir das System betreten, gibt es kein Zurück mehr.

Wie Perera feststellt, wird das neue System weitgehend unter falschen Vorwänden eingeführt. Man sagt uns, es diene dem Schutz vor Finanzbetrug, Geldwäsche und Identitätsdiebstahl. Alles werde im neuen „upgegradeten“ System schneller und reibungsloser laufen.

Du kannst auch ein upgegradeter Transhuman werden, und alles wird gut für dich laufen. Vertrau uns einfach!

Es ist immer zu unserer Sicherheit und unserem Schutz. Füge noch „Bequemlichkeit“ hinzu, und du hast die unheilige Dreifaltigkeit der lügenden Wunder, die dazu dienen, zu locken, zu täuschen, dich aus freien Stücken hineinzuziehen. Denn wahre Anbetung kann nicht erzwungen werden. Du musst sie wählen. Das System bevorzugt es, dass du es wählst, anstatt dich mit Gewalt hineinzuzwingen wie die alten marxistischen Kommunisten.

Perera schreibt:

„Diese Mechanismen, wenn sie in Betrieb sind, werden ein beispielloses System finanzieller Rückverfolgbarkeit schaffen, eines, von dem die europäischen Institutionen behaupten, es schütze die Bürger, vor dem Kritiker jedoch warnen, es könnte eine Infrastruktur für umfassende wirtschaftliche Überwachung etablieren.“

Das neue monetäre System funktioniert durch drei ineinandergreifende Komponenten:

Die Eliminierung aller Bargeldtransaktionen, wobei Papier-Fiat-Währung nach und nach abgeschafft wird. Kryptowährungs-Identifikationsanforderungen, was bedeutet, dass eine biometrische digitale ID für alle Teilnehmer an der neuen Wirtschaft vorgeschrieben wird. Und schließlich, nachdem die Fiat-Währung ausreichend entwertet und wertlos gemacht wurde, wird ein neuer digitaler Euro (oder Dollar) sie ersetzen.

Es wird alles im typischen orwell’schen Stil gemacht. Regierung und Finanzeliten überschlagen sich mit Beteuerungen, dass Privatsphäre und Sicherheit ihre höchsten Anliegen seien.

In Wirklichkeit ist es das Gegenteil.

Die Regierung wird alles wissen, was du kaufst, wann du es kaufst, was du bezahlt hast und an wen. Sie wird deine gesamte Gesundheitsgeschichte kennen, einschließlich der Frage, ob du mit deinen Impfungen auf dem neuesten Stand bist. Dies dient nicht dem Zweck von Sicherheit und Schutz, sondern einer neuen Form der Tyrannei, in der jedem ein sozialer Kredit-Score zugewiesen wird — ein neues System von Belohnungen und Bestrafungen.

Deine Rechte werden ausgelöscht. Ersetzt durch von Regierung und Konzernen verliehene Privilegien. Es wird nicht über Nacht geschehen. Es wird schrittweise passieren, inkrementell, eins nach dem anderen.

Liberty Conservative News bemerkt:

„Aus freiheitlicher Perspektive ist dies mehr als ein technisches Problem — es ist ein zivilisatorisches. Das Wesen der Freiheit ist die Fähigkeit, Entscheidungen für sich selbst zu treffen, geleitet von Vernunft, Gewissen und Zustimmung. Wenn Algorithmen leise filtern, was Menschen sehen, empfehlen, was sie kaufen sollen, oder sogar entscheiden, welche politischen Botschaften sie erreichen, beginnen sie, maschinelle Logik an die Stelle menschlichen Urteils zu setzen. „Die Gefahr besteht nicht darin, dass Maschinen böse sind. Es ist, dass sie mächtig sind — und niemandem Rechenschaft schulden. Ihre Regeln werden von nicht gewählten Ingenieuren geschrieben, ihre Operationen hinter unternehmerischer Geheimhaltung verborgen, und ihre Ergebnisse werden von Datenmodellen diktiert, die von den Mächtigen beeinflusst, verzerrt oder als Waffe eingesetzt werden können.“

Joe Allen, der produktive Experte für Technokratie und Transhumanismus, hat das System, in das die Globalisten uns treiben wollen, als eine „Algokratie“ oder „Regierung durch Algorithmus“ beschrieben.

Patrick Wood, ein weiterer großer Experte für Technokratie, sagt, die Umstellung auf KI‐gestützte, von Rechenzentren angetriebene Digitalisierung sei überhaupt nicht mit früheren technologischen Transformationen vergleichbar. Einer der beliebtesten Vergleiche, die von den Befürwortern des Digitalen gezogen werden, ist der Bauer, der vom pferdegezogenen Pflug zum motorisierten Traktor wechselt. Alles sei zum Wohl der Menschheit ausgegangen. Geh einfach mit dem Fluss, und nach einer anfänglichen schmerzhaften Umstellung werde sich alles zum Besten wenden, so sagen sie.

Wood widerspricht. Er schreibt:

„KI ist nicht wie Traktoren, die Bauern ersetzt haben, eine irrelevante Analogie. Traktoren waren nicht anti-menschlich, und ihre Hersteller waren keine wahnsinnigen Disruptoren, die versuchen, die Welt zu zerstören. Der Arch-Technokrat Marc Andreessen sagte letzten Februar voraus, dass ‚KI die Löhne zum Einsturz bringen‘ werde und dadurch die Preise aller Waren und Dienstleistungen, und Utopia bringen werde. Wirklich? Eine massiv deflationäre wirtschaftliche Depression ist Utopia? Und doch sind dies die Idioten, die die Anstrengungen anführen, die Menschheit zu zerstören.“

Yuval Harari, ein weiterer Arch-Technokrat und Transhumanist, hat offen erklärt, dass in dieser neuen Ära KI-gesteuerter Algorithmen die meisten Menschen für die Gesellschaft nutzlos werden. Der einzige Wert, den wir in den Augen dieser gottlosen Technokraten haben werden, sind die persönlichen Daten, die sie von uns absaugen und wie ein Casinospiel auf dem offenen Markt handeln können.

Jetzt ist die Zeit, diese Entmenschlichung zu bekämpfen, Leute — nicht erst, wenn sie umgesetzt ist.

Ein guter Anfang ist es, so oft wie möglich zu verlangen, bar zu bezahlen. Wenn ein Geschäft dein Bargeld nicht will — und es gibt eine wachsende Zahl solcher Geschäfte — dann bring dein Geld woanders hin.

Mach Geschäfte wann immer möglich mit kleinen „Mom-and-Pop“-Läden. Ja, es könnte ein bisschen mehr kosten, aber du wirst einen besseren Service und die Befriedigung bekommen, mit echten Menschen statt Algorithmen zu tun zu haben.