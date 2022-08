Globalisten in Panik: Kanadische Veteranengruppe veröffentlicht einen „Aufruf an die niederländischen Veteranen“ (Video)

Die kanadische Veteranenorganisation „Veterans for Freedom“ hat eine inspirierende Videobotschaft veröffentlicht, in der sie die historische Verbindung zwischen dem niederländischen und dem kanadischen Militär feiert. Die Gruppe zollt den militärischen Helden Respekt, die sich vor 80 Jahren und auch heute wieder für ihre Bürger einsetzen und deren Grundrechte und Freiheiten vor Unterdrückung schützen müssen:

Ein Aufruf an die niederländischen Veteranen: Das niederländische und das kanadische Militär haben fast 80 Jahre lang Seite an Seite gedient. Von der Scheldemündung bis zum Atlantischen Ozean und von Harlem bis Afghanistan. Die Bande des Dienstes und der Opfer sind stark.

Veteranen können die Diskussion über den Einsatz friedlicher und legaler ziviler Maßnahmen zum Widerstand gegen Unterdrückung anführen. Veteranen wissen, dass der von so vielen anderen gewählten Wegen zur Gewalt nur zu mehr Gewalt und Unterdrückung führen kann. Wenn nötig, sollten Veteranen bereit sein, eine Grenze zwischen der Zivilbevölkerung und der vom Staat gegen sie angewandten Gewalt zu ziehen.

In der Vergangenheit hat Kanada 7600 Soldaten aus den Niederlanden verloren, die für die Freiheit arbeiteten. Jetzt, mehr als drei Generationen später. Kanadische Veteranen sind bereit und in der Lage, die Sache der Freiheit in den Niederlanden erneut zu unterstützen. Lassen Sie uns zusammenarbeiten und der Welt zeigen, dass unsere Entschlossenheit grenzenlos ist.