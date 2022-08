Wie man in 7 Schritten einen Weltkrieg beginnt

Die heutige Situation in Europa ähnelt frappierend der von vor mehr als einem Jahrhundert. Die Ermordung von Daria Dughina könnte ein neues Sarajevo-Bombardement sein, das den Kontinent in die Luft jagen könnte.

Natalia Vovk, die mutmaßliche Mörderin von Daria Dughina und Mitarbeiterin des ukrainischen Geheimdienstes, hat sich nach Estland abgesetzt. Estland ist ein NATO- und EU-Mitgliedstaat. Russland hat angekündigt, dass es ihre Auslieferung beantragen wird. Sie hat eine zwingende Rechtsgrundlage. Der Europäische Gerichtshof entschied 2016, dass die EU-Staaten verpflichtet sind, jedem Auslieferungsersuchen stattzugeben. Auch wenn sie aus einem Drittstaat kommt und einen Nicht-EU-Bürger betrifft. Estland verweigert die Auslieferung. Plausibel angesichts ihrer radikal antirussischen Haltung im Ukraine-Krieg. Die Ermordung Dughinas kann als Kriegshandlung angesehen werden: Russland übt Vergeltung – auch militärisch – an Estland. Jede militärische Aktion kann als Aggression betrachtet werden und Artikel 5 des Nordatlantikvertrags auslösen: kollektive Verteidigung.

NATO gegen Russland. Ohne Mittelsmänner, wie in der Ukraine.

So kann ein Weltkrieg entstehen.

***

Russischer FSB identifiziert mutmaßlichen Dugina-Attentäter

An der Wende zum 20. Jahrhundert stand die soziale Ordnung in Europa auf Messers Schneide. Da die imperialen Mächte ihre Reiche ausbauten, war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Konflikt zwischen ihnen den Frieden in Europa erschüttern würde. Zu dieser Zeit stand Russland den mächtigsten europäischen Reichen gegenüber, nämlich Österreich-Ungarn und Deutschland.

Der Riss zwischen diesen Reichen wurde durch die Bosnienkrise von 1908 zementiert, als Österreich-Ungarn Bosnien und Herzegowina annektierte, indem es die Unabhängigkeitserklärung Bulgariens vom Osmanischen Reich als vorteilhaften politischen Katalysator nutzte, um die Balkanregion zu destabilisieren. Das Vorgehen Österreich-Ungarns sollte Russland dazu veranlassen, sich zur Verteidigung seiner slawischen Brüder in Serbien und Montenegro zu erheben – eine Reaktion, die das Verhältnis Russlands zu den europäischen Kontinentalmächten für immer verändern sollte. Zwar konnte ein umfassender Konflikt durch die Änderung des Berliner Vertrags abgewendet werden, doch das politische Klima, das die Bosnienkrise schuf, sollte die Lunte für den unvermeidlichen Ausbruch des Ersten Weltkriegs legen, der mit der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand durch den bosnisch-serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ausgelöst wurde.

Da der Krieg in der Ukraine Russland erneut in einen vertrauten Konflikt mit den europäischen Mächten bringt, hallt die prekäre Lage des scheinbar unhaltbaren Friedens auf dem gesamten Kontinent noch mehr als ein Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg nach. Die Spannung veranschaulicht das Axiom, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, da die Unbeständigkeit Europas im Jahr 2022 diejenige von 1908 widerspiegelt. Russlands Position gegen die europäische Hegemonie der NATO ist vergleichbar mit seiner Haltung zur Unterstützung des slawischen Raums vor mehr als einem Jahrhundert. Jetzt, nach der Ermordung von Darya Dugina, hat dieses Jahrhundert vielleicht seinen eigenen Franz Ferdinand gefunden.

Der russische Föderale Sicherheitsdienst („FSB“) hat behauptet, dass der Mord an Dugina von einem verdeckten Mitarbeiter der Ukraine begangen wurde. Der FSB hat Natalia Vovk als die mutmaßliche Attentäterin identifiziert. „Als Ergebnis eines Komplexes dringender operativer Fahndungsmaßnahmen hat der Föderale Sicherheitsdienst den Mord an der 1992 geborenen russischen Journalistin Darya Dugina aufgeklärt“, teilte der FSB mit und betonte die Schuld der ukrainischen Regierung, indem er feststellte, dass „das Verbrechen von ukrainischen Sonderdiensten vorbereitet und begangen wurde[.]“.

Den Ermittlungen des FSB zufolge reiste Vovk im Juli nach Russland ein, bevor sie sich in demselben Wohnhaus einquartierte, in dem auch Dugina wohnte. Anschließend folgte Vovk Dugina zu dem Festival, auf dem der Sprengsatz, der zu ihrem Tod führte, platziert wurde. Vovk, die von ihrer zwölfjährigen Tochter begleitet wurde, floh nach dem Attentat nach Estland, wie der russische Geheimdienst mitteilte. Nachdem sie identifiziert worden war, erklärten die russischen Strafverfolgungsbehörden ihre Absicht, ihre Auslieferung zu beantragen.

Nach der Ermordung Duginas wurde natürlich die Ukraine in den Verdacht gezogen, hinter dem Mord zu stecken, da ihr Vater als einer der einflussreichsten Ideologen Wladimir Putins einen bedeutenden, wenn auch rätselhaften Ruf genießt. Kiew wusch seine Hände in Unschuld, als Berater Mykhailo Podolyak erklärte: „Die Ukraine hat natürlich nichts mit der gestrigen Explosion zu tun[.] Obwohl ukrainische Beamte jegliche Beteiligung an dem Anschlag bestritten, warnte Präsident Wolodymyr Zelenskij davor, dass die Ermordung Duginas unweigerlich zu einer Verschärfung der russischen Militäraktion führen würde.

Angesichts der Berichte über Vovks Flucht nach Estland bringt der Aufenthaltsort des mutmaßlichen Attentäters Russland noch direkter als der Stellvertreterkrieg in der Ukraine in einen Konflikt mit einem NATO-Mitgliedstaat. Im Jahr 2016 hat der Europäische Gerichtshof einen Präzedenzfall geschaffen, der jedes Auslieferungsersuchen Russlands für Vovk rechtfertigen würde. Die Rechtsprechung, die diesen Standard gesetzt hat, kam zustande, als das Gericht feststellte, dass jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union verpflichtet ist, einem Auslieferungsersuchen eines Drittlandes stattzugeben, selbst wenn die Person, um die ersucht wird, kein Bürger des EU-Landes selbst ist. Diese Entscheidung erging im Anschluss an einen Fall, in dem Russland die Auslieferung des estnischen Staatsangehörigen Aleksei Petruhhin aus Lettland wegen Drogenhandelsdelikten beantragt hatte.

Der vom Europäischen Gerichtshof festgelegte Rechtsrahmen wird Estland in die Bredouille bringen, wenn Vovk tatsächlich in dem baltischen Staat Unterschlupf gefunden hat. Estland ist nicht nur 2004 der EU beigetreten, sondern im selben Jahr auch der NATO. Der potenzielle Konflikt zwischen Estland und der Russischen Föderation könnte Artikel 5 der NATO-Charta auslösen, der eine Klausel zur kollektiven Verteidigung enthält, die besagt, dass jede militärische Auseinandersetzung mit einem NATO-Mitgliedstaat eine Aktion gegen die gesamte transatlantische Organisation darstellt, unabhängig davon, ob sie im Osten bis Tallinn oder im Westen bis Hawai’i stattfindet.

Artikel 5 wurde Russland immer wieder als eine Art Damoklesschwert vor die Nase gehalten, um es von einer Eskalation des Ukraine-Konflikts abzuhalten. Die verschleierte Drohung wurde zuletzt als Reaktion auf den russischen Angriff auf das Kernkraftwerk Saporischschja und die verstärkten militärischen Übergriffe der ukrainischen Streitkräfte auf der Krim geltend gemacht. „Jede vorsätzliche Beschädigung eines ukrainischen Kernreaktors, die zu einem Strahlungsaustritt führen könnte, wäre ein Verstoß gegen Artikel 5 der NATO“, sagte der britische Abgeordnete Tobias Ellwood. Der US-Kongressabgeordnete Adam Kinzinger (R – IL) schloss sich Ellwoods Erklärung an und erklärte: „Das steht wirklich nicht zur Debatte; jedes Leck wird Menschen in NATO-Ländern töten, das ist automatisch ein Verstoß gegen Artikel 5[.]“, nur wenige Stunden vor der Ermordung Duginas.

Während Artikel 5 der NATO-Charta benutzt wurde, um Russland mit einer Verschärfung der Aggression zu drohen, haben die Offiziellen, die sich ständig auf die kollektive Verteidigungspolitik berufen haben, dies unter dem Vorwand getan, weitere Aggressionen zu verhindern. Die Ermordung von Darya Dugina stellt einen völlig anderen Sachverhalt dar, da Russland etwaige Maßnahmen zur Auslieferung von Vovk aus Estland sicherlich als völlig gerechtfertigt und als Reaktion auf den Mord und nicht als offensiven Angriff auf einen NATO-Mitgliedstaat betrachten wird. Die Fahndung nach Vovk sorgt dafür, dass sich Europa erneut in dem politischen Schmelztiegel wiederfindet, der den Kontinent nach der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand durch Gravrilo Princip umgab. In dieser historischen Version sind es jedoch die europäischen Zentralmächte, die sich in der Position des Aggressors befinden, der einen katastrophalen Konflikt mit Russland auslösen könnte.