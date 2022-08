Jared Kushner und das Geheimnis des ersten US-Lockdowns

Die Möglichkeit einer Abriegelung der USA – die in der Geschichte der Pandemien noch nie in diesem Ausmaß versucht wurde – lag bereits Anfang März 2020 in der Luft. Die Theorie der Abriegelung kursierte bereits seit 15 Jahren, doch nun war China das erste Land, das sie ausprobierte und einen enormen Erfolg für sich reklamierte, wenn auch in betrügerischer Absicht.

Unglaublich, dass die USA dies auch ausprobieren wollten, aber es war nicht einfach, Trump an Bord zu bekommen. Die Bundesregierung hatte seit 1944 die Befugnis zur Quarantäne. So viel wussten wir. Aber wie umfangreich könnte sie sein? Würden sie es wagen, die Gesunden mit den Kranken unter Quarantäne zu stellen? Wie weit würde das gehen?

Dank mehrerer journalistischer Berichte haben wir eine bessere Vorstellung davon, was im Weißen Haus vor der schrecklichen Pressekonferenz von Donald Trump, Anthony Fauci und Deborah Birx am 16. März 2020 vor sich ging, auf der die Abriegelungen angekündigt wurden. Dazu gab es ein Flugblatt mit Kleingedrucktem, von dem der stets vertrauensselige Trump offenbar nichts wusste: „Bars, Restaurants, Food Courts, Fitnessstudios und andere Orte im Innen- und Außenbereich, an denen sich Gruppen von Menschen aufhalten, sollten geschlossen werden.“

Lesen Sie diese Worte noch einmal. Hat eine Regierung in der Weltgeschichte jemals so etwas angeordnet, bevor China es tat? Mir fällt kein einziger Fall ein. Es werden nicht nur die Orte geschlossen, an denen sich Menschen „versammeln“, sondern auch alle Orte, an denen sie sich versammeln könnten. Kirchen. AA-Treffen. Bürgervereine. Bibliotheken. Museen. Heime! Und dies geschah unter Trumps Aufsicht hier in den USA! Es sollte ein Wort geben, das etwas noch Extremeres als totalitär beschreibt.

Es gab in jenen Tagen eine Reihe von Leuten in Trumps Umfeld, die sich als panisch und verwirrt genug erwiesen, um diese Idee anzunehmen. Aber wer genau hat diese Worte auf das Blatt geschrieben, das den Reportern ausgehändigt wurde?

Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber Trumps Schwiegersohn Jared Kushner spielte eine wichtige Rolle. Er hatte zwei enge Freunde aus dem College als Helfer angeworben: Nat Turner und Adam Boehler. Beide waren wie Trump Absolventen der Wharton School. Jared glaubte mehr oder weniger, dass sie etwas über Pandemien wüssten, weil sie im Gesundheitswesen tätig waren. Also rief er sie an.

Boehler leitete die 60 Milliarden Dollar schwere Internationale Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft der USA und tut dies immer noch. Das ist eine der vielen Agenturen, die Verträge und Bargeld an hohe Tiere in der Industrie verteilen. Vor dieser Tätigkeit war er Leiter der Landmark Health Delivery Services, was bedeutet, dass er sich mit Wirtschaft und Finanzen auskannte, nicht aber mit dem öffentlichen Gesundheitswesen. Er gehört zu den hochrangigen Finanzmanagern, die nicht wegen der Wissenschaft, sondern wegen des Geldes ins Gesundheitswesen gekommen sind.

Turner ist ein Serienunternehmer, der mit dem Verkauf von Schlangen in der Garage seiner Eltern angefangen hat. Das ist wahr. Er gründete eine Werbeagentur, die er schließlich vor 10 Jahren an Google verkaufte, Invite Media, für mehr als 70 Millionen Dollar. Auf seiner Seite an der Wharton School wird er als „jung, unternehmerisch und Google-gehörig“ beschrieben. Er ist jetzt ein milliardenschwerer Investor in einem unwahrscheinlich jungen Alter.

Und im Besitz von Google!

Das Buch Nightmare Scenario (2021) erklärt, was dann geschah. Am 13. März 2020:

Boehler und Turner verschanzten sich in einem Raum im Keller des Westflügels und begannen, Leute anzurufen, die sowohl das Ausmaß der Krise als auch die Politik verstanden. Im Laufe des Wochenendes stellten sie Empfehlungen zusammen, die sie dann mit Birx und Fauci austauschten. Die Leitlinien wurden weiter verfeinert, bevor sie Trump im Oval Office vorgestellt wurden. Sie wollten empfehlen, den persönlichen Unterricht in den Schulen zu schließen. Schließung von Restaurants und Bars, in denen man drinnen essen kann. Reisen wollten sie streichen. Birx und Fauci sahen in den Leitlinien eine entscheidende Pause, die ihnen Zeit verschaffen würde, die Pandemie besser zu verstehen. Die Schließung von Flügen reiche nicht aus, es müsse mehr getan werden, so die beiden. …. Boehler, Kushner, Birx, Fauci und andere Berater legten Trump die Empfehlungen einige Tage später vor und waren gespannt, was er sagen würde. Kushner hatte Trump auf die Möglichkeit vorbereitet, dass sie „drakonischere“ Maßnahmen ergreifen müssten.

Diese Darstellung war nicht spekulativ. Kushner selbst erzählt in seinem neuen Buch eine fast identische Geschichte:

Auf meinem Weg zum Weißen Haus am frühen Morgen des 12. März rief mein [milliardenschwerer Investor] Bruder Josh aus New York City an. Er schilderte die besorgniserregenden Anzeichen: Die Stadt hatte ihre jährliche Parade zum St. Patrick’s Day abgesagt, Tausende von Menschen zogen sich zurück, und weitere Millionen verließen die Stadt. Als ich ihm sagte, dass ich gebeten wurde, mich an der Reaktion zu beteiligen, machte er mir einen Vorschlag: „Du solltest Adam anrufen.“…

Adam anrufen!

Warum nicht, zum Beispiel, einen Wissenschaftler für öffentliche Gesundheit anrufen? Jemanden, der sich mit Viren auskennt? Einen Mediziner? Die Universitäten sind voll davon. Jemanden, eine Person, der über tatsächliches Wissen und Erfahrung verfügt? Fehlanzeige. Es war eine reine Kumpanei, privilegierte Narren, die das Privatleben von Hunderten von Millionen Menschen übernehmen wollten.

Boehler war die perfekte Person, um uns bei der COVID-Reaktion der Bundesregierung zu helfen, vor allem, weil er die Fähigkeit besaß, die erbitterten Rivalitäten unter den Mitarbeitern der Gesundheitsverwaltung zu überwinden….Nach dem Treffen setzten Boehler und ich uns in meinem Büro zusammen und begannen zu skizzieren, wie wir mit Tests und Material helfen könnten. Um zusätzliche Unterstützung zu bekommen, riefen wir unseren gemeinsamen Freund und erfolgreichen Unternehmer im Gesundheitswesen, Nat Turner an. … Während wir uns mit dem Mangel an Wattestäbchen und anderen Materialien auseinandersetzten, sahen wir uns mit einem weiteren Problem konfrontiert: der Notwendigkeit, Richtlinien für die öffentliche Gesundheit zu entwickeln.

Halten wir an dieser Stelle einfach mal inne und betrachten diese Erkenntnis. Oh, sie benötigten Richtlinien, an die sich der Rest von uns halten konnte, aus Gründen der Politik und der Öffentlichkeitsarbeit. Schließlich sind sie ja die Meister ihres Fachs. Ich fahre fort:

In Anbetracht der Tatsache, dass die Menschen im ganzen Land verwirrt und besorgt waren, hatten Birx und Fauci über die Notwendigkeit einer einheitlichen Reihe von Bundesstandards diskutiert, um den Amerikanern zu helfen, zu verstehen, was sie tun sollten, um sich zu schützen und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Sie betonten, dass diese Richtlinien dazu beitragen würden, eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Trotz der vielen Gespräche in der vergangenen Woche hatte niemand etwas unternommen, um ein Dokument zu erstellen. Als Nat Turner auf das Problem hinwies,

Nochmals lassen Sie uns das Band hier anhalten. Nat Turner wies darauf hin, dass noch niemand eine Anweisung erteilt hatte? Gute Idee, Kumpel. Jemand muss sich sofort darum kümmern. Öffnen Sie einfach ein Google-Dokument und machen Sie sich daran, einen zentralen Plan für das ganze Land zu schreiben. Sie haben eine Frist von zwei Stunden.

Ich bat ihn, sich mit Derek Lyons abzustimmen, um einen Entwurf zu erstellen, und ermutigte ihn, Dr. Scott Gottlieb, den ehemaligen Leiter der FDA und renommierten Experten für öffentliche Gesundheit [und Vorstandsmitglied von Pfizer], anzurufen. Ich hatte versucht, Gottlieb zu überreden, für eine kurze Zeit in die Regierung zurückzukehren, um uns zu helfen, unsere Reaktion besser zu organisieren und unsere Bemühungen zur Entwicklung eines Impfstoffs zu unterstützen. Als wir Gottlieb anriefen, war er dankbar, dass wir Leitlinien ausarbeiteten. „Sie sollten ein wenig weitergehen, als Ihnen lieb ist“, sagte er. „Wenn man das Gefühl hat, dass man mehr tut, als man sollte, ist das ein Zeichen dafür, dass man es richtig macht.“

Diese ganze Szene ist wirklich unfassbar. Telefonanrufe. Eilige Dokumente. Freunde von Freunden. Führungskräfte aus der Pharmaindustrie. Leute, die sich auskennen!

Das Ergebnis war ein Dokument, das die USA und die Welt lahm legte, verfasst von Amateuren mit grässlichen Privilegien, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, unbeteiligte Experten zu fragen. Was auch immer sie tippten, würde das Leben von 333 Millionen Menschen von Küste zu Küste beeinflussen. Haben sie darüber nachgedacht? War es ihnen überhaupt wichtig? Haben sie auch nur einmal an die Menschen gedacht, die nicht ihrer Klasse und ihrem Stammbaum angehören?

Das Ergebnis: Trump stimmte den „Richtlinien“ zu, was zur folgenschwersten Schließungsentscheidung in der Geschichte des öffentlichen Gesundheitswesens und sogar in der gesamten Menschheitsgeschichte führte. Krankenhäuser, Pflegeheime und alle kommerziellen Einrichtungen des Landes wurden geschlossen, mit Ausnahme derjenigen, die als wesentlich bezeichnet werden. Auch Privathaushalte: Die CDC sagte, dass nicht mehr als zehn Personen zum Abendessen in Ihr Haus kommen können.

[Kushner: Am 11. März 2020 bat Vizepräsident Mike Pence mich um Hilfe bei der COVID-Reaktion. Ich rief meinen Freund Nat Turner (links) und Adam Boehler (ganz rechts) an, erfolgreiche Unternehmer im Gesundheitswesen, die mir halfen, lebensrettende Hilfsmittel und Ausrüstung aus aller Welt zu beschaffen. Avi Berkowitz (Mitte) war während unserer gesamten Regierungszeit eine wichtige Quelle der Beratung. (Mit freundlicher Genehmigung des White House Photo Office)]

Lassen Sie uns also eines klarstellen. Diese Entscheidung, die das Leben in den USA und in der ganzen Welt zerstörte und schließlich zum Verlust der Präsidentschaft und des Kongresses führte, wurde von einer Handvoll gut vernetzter Tech-Unternehmer getroffen, die NULL Erfahrung mit Infektionskrankheiten, Epidemiologie, Immunologie, Pandemiegeschichte oder irgendetwas anderem als Management- und Wirtschaftskursen an der Wharton School hatten. Mit engen Google-Verbindungen. Und sie taten dies in Zusammenarbeit mit einem namhaften Vorstandsmitglied von Big Pharma, das am Ende Milliardengewinne mit den vorgeschriebenen Impfstoffen machte, die dem amerikanischen Volk aufgezwungen wurden. Außerdem hat Google eine Menge Geld verdient.

Offenbar handelt es sich bei der obigen Geschichte um eine wahre Begebenheit, die auf einem Bericht aus erster Hand und einem journalistischen Bericht beruht. Die Welt wurde von einem buchstäblichen Schlangenverkäufer, dem von Google finanzierten Erfinder von DoorDash für Medikamente, einem großen Pharmamanager, einem Bürokraten, der von AIDS-Geldern lebte, einem achtzigjährigen Medienstar, der 40 Jahre lang in der Regierung tätig war, und dem Schwiegersohn eines leicht zu überlistenden Markenartiklers zerstört, der sich aufgrund seiner Jahre als CEO einbildete, er könne ein Land einfach abschalten und wieder einschalten! Sie stellen eine Vielzahl von Eliten dar, die sich an die Spitze gemogelt und ihre neu gewonnene Macht auf grob unmoralische Weise eingesetzt haben, die dieses Land und viele andere ruiniert hat.

Um das klarzustellen: Diese Geschichte ist sicherlich noch viel mehr. Zum einen hatte das Gesundheitsministerium bereits am 13. März eine als geheim eingestufte Abriegelungsverfügung erlassen, während diese Vögel noch berieten. Es war also bereits absehbar. Vielleicht haben diese Idioten nur geglaubt, dass sie das Sagen haben, während die wahre Macht weiter oben liegt. Ich weiß es nicht. Aber ich würde es gerne wissen. Es ist wie ein Kaleidoskop, das sich immer weiter dreht. Was wir jetzt wissen, ist Skandal genug.