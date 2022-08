Warum treten die führenden Impfstoffexperten plötzlich zurück?

Vor einem Jahr kündigten zwei der höchsten Impfstoffbeamten der FDA, die ihre Positionen seit Jahrzehnten innehatten, plötzlich ihren Rücktritt an. Angesichts der Bedeutung ihrer Positionen waren diese Rücktritte ein politisches Erdbeben, als sie erfolgten (Hinweis: Alle Quellen für diese Screenshots sind in den Bildern verlinkt und im Original zu finden, hier).

Die Beamten begründeten ihren Rücktritt mit der unangemessenen Einmischung der CDC in den Genehmigungsprozess für Impfstoffe und mit dem Druck der Biden-Administration auf sie bei der Genehmigung von Impfverstärkern. Viele spekulierten jedoch, dass sie sich der katastrophalen Folgen ihrer COVID-Impfstoffzulassungen bewusst waren und ihre Entscheidung, zurückzutreten, durch den Wunsch motiviert war, sich vor der rechtlichen Haftung für ihre Entscheidung, die Impfstoffe zuzulassen, zu schützen.

Seitdem gibt es eine Reihe von Anzeichen (einschließlich Aussagen von Insidern gegenüber den Medien) dafür, dass die Führung der CDC, der NIH und der FDA die Unterstützung ihrer Mitarbeiter verloren hat, die durch die unwissenschaftliche und schädliche Politik, der sie folgen sollen, demoralisiert sind. Die unabhängige Überwachungsgruppe des Kongresses, das GAO, hat beispielsweise dokumentiert, dass viele Mitglieder dieser Abteilungen eine korrupte politische Einmischung beobachtet haben, die dazu führte, dass wissenschaftliche Erkenntnisse bei der Ausarbeitung der Strategien, die die Reaktionen auf die COVID-19-Pandemie bestimmten, ignoriert wurden. Ich behaupte, dass diese „politische Einmischung“ die Hauptursache dafür war, dass die Reaktion auf die Pandemie so dysfunktional war, und ich habe eine dreiteilige Serie erstellt, die dieses Argument untermauert, in der Hoffnung, dass sie ein wenig dazu beiträgt, ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden.

Die Dominosteine fangen an zu fallen

Am 22. Juli gab Deborah Birx (die Person, die meiner Meinung nach am meisten für die katastrophale Reaktion auf COVID-19 verantwortlich war, weil sie die Abriegelung und die Impfungen fanatisch vorangetrieben hatte) zu, dass die Impfstoffe ein Betrug waren.

Nicht lange danach (vor elf Tagen) hat die CDC plötzlich ihre seit langem geheiligte Pandemiepolitik (d.h. die Diskriminierung von Ungeimpften oder die Forderung nach sozialer Distanzierung) rückgängig gemacht, die unseren Institutionen jegliche Kritik untersagt hatte, einschließlich einiger an Absurdität grenzender Maßnahmen wie Maskierung und soziale Distanzierung bei der Ausübung intimer körperlicher Beziehungen. Es sei darauf hingewiesen, dass die CDC in der Vergangenheit ähnliche unsinnige Richtlinien für andere Infektionskrankheiten empfohlen hat (die in der Regel nicht beachtet wurden; el gato malo bietet hier einen hervorragenden Überblick), aber soweit ich weiß, waren diese jüngsten Ereignisse das erste Mal, dass die CDC ihre eigenen Richtlinien zurückgenommen hat.

In einem Artikel, den ich unmittelbar nach der Ankündigung schrieb, sagte ich aufgrund meines Verständnisses des nationalen PR-Apparats voraus, dass das einheitliche Medienecho in den Mainstream-Medien (einschließlich der plötzlichen Bereitschaft, die CDC zu kritisieren) bedeutete, dass plötzlich eine politische Entscheidung auf höchster Ebene getroffen worden war, die Pandemiebekämpfung umzukrempeln.

Sechs Tage später gab die CDC eine formellere Erklärung zu diesem Thema ab (in der auch enthüllt wurde, dass die sehr einflussreichen Mitglieder des Senior Executive Service, einer sehr einflussreichen Abteilung von Führungskräften innerhalb der Bundesregierung, kürzlich eine vernichtende interne Überprüfung der Behörde abgeschlossen hatten).

Anthony Fauci

Betrachtet man Faucis Karriere, so wird deutlich, dass er einen enormen Aufwand betrieben hat, um sich als einer der mächtigsten Menschen in Amerika zu positionieren, und zwar indem er die Kontrolle über unseren öffentlichen Wissenschaftsapparat übernommen und ihn an die Pharma- (und Biotech-) Industrie verkauft hat. Macht macht süchtig, und allem Anschein nach hatte Fauci nicht die Absicht, sie jemals loszulassen (dies ist einer der Gründe, warum er ständig lügt).

Da Fauci für vieles, was mit COVID-19 geschah, direkt verantwortlich war, hat es eine Bewegung gegeben, ihn zu entlassen, die von Rand Paul angeführt wurde.

Die Mainstream-Medien haben ihrerseits unermüdlich daran gearbeitet, Fauci gegen den Vorwurf der Unredlichkeit zu verteidigen.

Dabei hat Fauci immer wieder betont, dass er sein Amt niemals aufgeben würde („absolut, unmissverständlich“).

Letzten Monat deutete er dann aus heiterem Himmel an, dass er 2024, am Ende von Bidens Amtszeit, die Position wechseln könnte.

Heute hat er dann gekündigt.

Was hat das zu bedeuten?

Ich vermute, dass mindestens eines der drei folgenden Szenarien zutrifft:

-Die Bundesregierung (und der tiefe Staat) haben plötzlich beschlossen, dass sie COVID-19 beenden müssen und machen eine vollständige Kehrtwende in dieser Politik. Beachten Sie, dass die Formulierungen in vielen der von mir durchgesehenen Nachrichtenartikel (wie Faucis obige Erklärung vom 14.11.21) darauf hindeuten, dass diese Maßnahmen aufgrund der willkürlichen Entscheidung getroffen werden, dass die Pandemie „vorbei“ ist.

-Umfragen haben ergeben, dass die derzeitige Pandemiebekämpfung nicht mehr aufrechtzuerhalten ist (entweder aufgrund der wirtschaftlichen Kosten, der öffentlichen Missbilligung der Maßnahmen oder der mangelnden Unterstützung durch die Wirtschaft und die Bundesbediensteten).

-Die wichtigsten an der Pandemiebekämpfung beteiligten Beamten sind nun ernsthaft besorgt über die strafrechtliche Haftung, die ihnen für ihre Mitschuld an der Pandemiebekämpfung und das Aufdrängen der Impfstoffe auf die Öffentlichkeit droht, und verfolgen die Strategie des Rücktritts, sodass, wenn die öffentliche Empörung explodiert, der Fokus der Öffentlichkeit (und die Prüfung der strafrechtlichen Haftung) nicht auf sie gerichtet sein wird, da sie diese Positionen nicht mehr bekleiden.

Ich vermute, dass diese Szenarien aus folgenden Gründen zustande kommen:

-Im Laufe der Zeit werden die Probleme mit den Impfstoffen immer offensichtlicher und schwerer zu ignorieren sein. Das liegt zum einen daran, dass die Impfstoffe darauf ausgelegt sind, zu versagen (so dass sie mit der Zeit immer weniger wirksam werden, bis die Geimpften schließlich ein höheres COVID-19-Risiko haben als die Ungeimpften), und zum anderen daran, dass die Toxizität des Impfstoffs (und das Risiko eines plötzlichen Todes) mit der Zeit zunimmt, weil das Spike-Protein ständig aus künstlicher mRNA synthetisiert wird, die sich dem Stoffwechsel im Körper ständig widersetzt.

-Die Forderung nach strafrechtlichen Anklagen gegen die Täter wie Fauci scheint an Fahrt zu gewinnen. Die juristischen Ansätze, um solche Verbrechen in Zukunft zu verhindern, sind von entscheidender Bedeutung und standen im Mittelpunkt eines kürzlich erschienenen Artikels. Die Beamten, die die Pandemiepolitik und die COVID-Impfstoffe der Öffentlichkeit aufgedrängt haben, wurden wiederholt gewarnt, dass sie für ihr Handeln strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Ich hoffe nun, dass sich die Wogen so weit geglättet haben, dass sie sich nun große Sorgen um diese Möglichkeit machen.

-Was auch immer im Zusammenhang mit der Pandemie getan werden musste (wie z. B. die Impfung eines ausreichenden Teils der Bevölkerung), ist nun erledigt.

-Das politische Establishment erwartet, dass im November eine populistische Welle gewählt wird, die die Verantwortlichen für COVID-19 ernsthaft untersuchen wird.

Was sollte als nächstes getan werden?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es entscheidend, sich nicht von den Zugeständnissen der Bundesregierung beeindrucken zu lassen. Wenn wir das tun, werden die Zugeständnisse wahrscheinlich wieder verschwinden und alles wird noch schlimmer werden als vorher (das ist die Blaupause, der sie folgen). Vielmehr zeigen diese Zugeständnisse, dass die Arbeit, die wir leisten, große Wirkung zeigt, und dadurch, dass diese Behörden endlich zugeben, dass sie nach Strich und Faden gelogen haben, hat sich ein kurzes Zeitfenster aufgetan, um die Beendigung des pandemischen Industriekomplexes und die Abzocke der Öffentlichkeit voranzutreiben. Jetzt ist es an der Zeit, mit Ihrem Umfeld darüber zu sprechen, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist; wir haben viel Arbeit investiert, um dieses Zeitfenster zu schaffen, und wir müssen das Beste daraus machen, solange wir es haben.

Ferner ist eine der wichtigsten Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden können, die strafrechtliche Verfolgung der Beamten wie Fauci, die für die Pandemiebekämpfung und die Impfstoffverordnungen verantwortlich waren. Diese Website (die in diesem Artikel erläutert wird) wurde entwickelt, um dies so einfach wie möglich zu machen. Wenn diese Personen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, ist es unvermeidlich, dass andere in der Zukunft in ihre Fußstapfen treten, und wenn wir jetzt nichts unternehmen, könnte sich dies in naher Zukunft wiederholen.

Schließlich bin ich der Überzeugung, dass das Böse eine ständige Facette der menschlichen Natur ist und dass Personen wie Fauci zwar für viele der Probleme, mit denen wir konfrontiert waren, direkt verantwortlich sind, aber auch austauschbar sind. Selbst wenn die derzeitigen Täter entmachtet werden, werden andere in der Lage sein, in ihre Fußstapfen zu treten und dieselben Verbrechen zu begehen, solange die derzeitige Struktur bestehen bleibt. Für alle Interessierten hat Robert Malone eine hervorragende Zusammenfassung der Probleme geschrieben, die das Gesundheitsministerium plagen und die nicht enden werden, nur weil Fauci geht.

Um einer positiveren Zukunft entgegenzugehen, müssen die systemische Korruption und die mutwillige Missachtung der individuellen Freiheit innerhalb der Bundesregierung angegangen werden. Veränderungen wie diese sind möglich, aber sie erfordern den politischen Willen, sie durchzusetzen (der sich aus der weitverbreiteten Unzufriedenheit mit der Pandemiepolitik abzuleiten beginnt), und ein klares Verständnis der institutionellen Strukturen, die uns an diesen Punkt gebracht haben.

Ich hoffe, dass die Anatomie der Korruption, die ich in den medizinischen Abteilungen unserer Regierung skizziert habe (hier, hier, hier, hier und hier), ihren Teil dazu beiträgt, das Bewusstsein für diese seit Langem bestehenden Probleme zu schärfen, und, was noch wichtiger ist, dass wir endlich einen Punkt erreicht haben, an dem sich Dinge ändern können, die seit Jahrzehnten notwendig waren.

Ich danke jedem von Ihnen von ganzem Herzen für die Arbeit, die Sie geleistet haben, um die Mandate zu beenden, und denjenigen, die dazu beigetragen haben, die von mir auf dieser Plattform verfassten Botschaften zu verbreiten. Ohne Sie wäre ich nicht in der Lage zu tun, was ich hier tue.

In meinem nächsten Artikel (der bis zu Faucis Ankündigung für heute geplant war) werde ich auf die faszinierende und beschämende Geschichte des Plötzlichen Kindstods eingehen, da sie für das Verständnis der Entstehung des Plötzlichen Erwachsenentods notwendig ist.

In der Zwischenzeit hoffe ich, dass wir uns alle einen Moment Zeit nehmen können, um für diesen frühen Unterstützer von Fauci zu beten. Ich kann mir nur vorstellen, wie schwer Faucis Rücktritt für ihn sein muss (dieser Clip ist echt; es handelt sich nicht um eine Parodie):