Globalistische Pläne für eine posthumane Zukunft, dargelegt in einer epischen Rede

Das Endziel sei die Auslöschung der Menschheit, wie wir sie kennen, sagte die Unternehmerin Linda Aboli letztes Jahr auf der Way Better-Konferenz im englischen Bath. Aufnahmen ihrer Rede kursieren derzeit in den sozialen Medien.

Wir seien jahrzehntelanger psychologischer Konditionierung, Genmanipulation, Kulturpflege und schulischer Indoktrination ausgesetzt, um eine posthumane Zukunft zu akzeptieren, sagte Aboli.

Es bedarf einer Menge physischer und emotionaler Misshandlung, um eine intelligente Spezies wie die unsere dazu zu bringen, in ihren eigenen Untergang einzuwilligen.

Vieles, wenn nicht alles, was in den vergangenen 60 Jahren geschehen sei, habe darauf abgezielt, eine solche dystopische Zukunft zu akzeptieren, betonte Aboli.

Sie wies darauf hin, dass wir in einer „hyperkontrollierten Matrix“ leben, in der unsere Wahrnehmung der Realität so beeinflusst wird, dass sie uns in die gewünschte Richtung lenkt. Und diese Richtung sei eine posthumane Welt.

Um dies zu erreichen, musste die Menschheit zunächst auf jede erdenkliche Weise destabilisiert, entmenschlicht und demoralisiert werden: Zerfall der Familie als Eckpfeiler der Gesellschaft, Indoktrination der Kinder durch die Regierung, Abtreibung, Streichung von Gott und Spiritualität aus den Lehrbüchern, Leben in Megastädten fernab der Natur, vergiftetes Essen und Wasser, vergiftete Luft, soziale Medien ersetzen menschliche Kontakte und Interaktion, verursachen Finanzkrisen und Steuern, endlose Kriege und riesige Migrationsströme, Stress, Ängste, Depressionen, Drogen und Alkohol, ständige Panikmache, moralischer Relativismus als neue Religion, fasste sie zusammen.

„Und ich könnte noch lange darüber sprechen, wie die Menschheit beeinflusst und von all den umgesetzten Dingen die uns Stärke, Sicherheit, Sinn und Bedeutung geben“.

Eine schwache, unmoralische, entwurzelte, unwissende und ungesunde Bevölkerung ist ein leichtes Ziel für die nächste Phase: die Erschaffung einer ganzen Generation androgyner Wesen. Die Männlichkeit wird psychologisch, kulturell und biologisch angegriffen. Frauen werden durch Männer ersetzt, die vorgeben, Frauen zu sein. Und Kindern wird in der Schule beigebracht, dass das Geschlecht frei wählbar ist.

Die Transgender-Bewegung kommt von oben und hat nichts mit der Freiheit, man selbst zu sein, zu tun. „Es ist ein böser Psyop“, sagt Aboli. Dahinter steckt eine Absicht: uns dem Transhumanismus näher zu bringen.

Gender-Ideologie ist die Arithmetik 2 + 2 = 5 aus Orwells dystopischem Buch 1984. „Es ist der ultimative Test, ob wir der absurdesten Parteilinie in Richtung unseres eigenen Untergangs folgen werden“, fügte sie hinzu.

„Aber 2 + 2 = 4, egal, wie man sich kleidet, wie man sich nennt oder wie man aussieht, es wird sich nichts ändern. Die traurige Realität ist, dass sie immer mehr Kinder und Jugendliche geistig und körperlich schädigen, indem sie uns mit Gas verbrennen, um uns einer posthumanen Zukunft näherzubringen. Und es wird immer schlimmer. Das muss aufhören“, schloss Aboli.