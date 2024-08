Verschwiegene Kausalität? EU-Abgeordnete Anderson macht mRNA-Impfungen für Geburtenrückgang verantwortlich!

„Wir beobachten einen Rückgang der Geburtenrate in nahezu jedem einzelnen Land, das diese abscheulichen mRNA-Impfungen verabreicht hat… Die mRNA-Impfungen sind für den Rückgang der Geburtenrate verantwortlich.“

Christine Anderson, Mitglied des EU-Parlaments, erklärte gegenüber Charles Kovess und anderen, dass die mRNA-COVID-Impfungen für den Geburtenrückgang verantwortlich sind, der seit Mitte bis Ende 2021 in der westlichen Welt zu beobachten ist.

„Wir sehen einen Rückgang der Geburtenrate in fast jedem Land, das diese abscheulichen mRNA-Impfungen verabreicht hat“, sagt Anderson. Sie merkt an, dass die Geburtenraten etwa neun Monate nach dem Beginn der Einführung der COVID-Impfungen zu sinken begannen.

Die Abgeordnete sagt: „Niemand ist daran interessiert, Fragen zu diesem Phänomen zu stellen und der Sache auf den Grund zu gehen…weil sie die Antwort bereits kennen: Die mRNA-Impfungen sind für den Rückgang der Geburtenrate verantwortlich.“

"We're seeing the birth rate drop in pretty much every single country that administered these despicable mRNA shots…The mRNA shots are responsible for the drop in birth rate."



