Operation Warp Speed und fehlende Milliarden: Zusammenhang zwischen Pentagon und sinkender Lebenserwartung?

„Im Verteidigungsministerium fehlen 20 Billionen Dollar [und] es ist das [Verteidigungsministerium], das… die COVID-Spritzen eingeführt hat. Also… die Institution, die das Geld aus unseren Rentenersparnissen gewaschen hat, hat die Bücher durch die Verkürzung der Lebenserwartung ausgeglichen“.

Die Investmentbankerin, ehemalige HUD-Beamtin und Gründerin des Solari Reports, Catherine Austin Fitts, beschreibt in einer kürzlich veröffentlichten Episode der ChildrensHD-Serie „Financial Rebellion“, wie das Verteidigungsministerium 20 BILLIONEN Dollar an Steuergeldern gestohlen hat und nun „die Bücher ausgleicht“, indem es die Lebenserwartung durch COVID-Biowaffen-Injektionen (fälschlicherweise als „Impfstoffe“ bezeichnet) senkt.

In dem Clip beschreibt Fitts eine Studie, die von Mark Skidmore, Professor in der Abteilung für Agrar-, Lebensmittel- und Ressourcenökonomie am College of Agriculture and Natural Resources der Michigan State University, durchgeführt wurde. Diese Studie fand durch eine Umfrage heraus, dass in den ersten zwölf Monaten nach der Einführung der COVID-Bio-Injektionen etwa 278.000 Amerikaner durch diese Injektionen getötet wurden.

Skidmore, so Fitts, bestätigte auch durch eine Umfrage, die er mit seinen Doktoranden an der MSU durchführte, dass zwischen 1998 und 2015 20 Billionen Dollar an „unautorisierten Ausgaben“ vom Verteidigungsministerium (DOD) gemeldet wurden.

Fitts erklärt weiter:

„In Bezug auf die 20 Billionen Dollar, die dem Verteidigungsministerium fehlen, ist es das Verteidigungsministerium, das die Operation Warp Speed durchgeführt hat, die die COVID-Injektionen eingeführt und umgesetzt hat. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Institution, die das Geld aus unseren Rentenersparnissen gewaschen hat, die Bücher durch eine Verkürzung der Lebenserwartung ausgleicht. Genau das ist passiert.

Teilweise Transkription des Clips:

„Das anekdotische Feedback, das Jennifer beschrieb, stimmte mit der professionellen Umfrage überein, die Skidmore durchgeführt hatte. Und da wusste ich, dass wir es wirklich mit einer tödlichen Injektion zu tun hatten, etwas, von dem ich glaube, dass es dazu bestimmt war, eine tiefe Population zu erzeugen. Eines der interessanten Dinge an der Skidmore Untersuchung war, dass Skidmore eine Untersuchung über verschwundene Gelder im Verteidigungsministerium und im Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung durchgeführt hatte. So begann ich 2017, mit ihm zusammenzuarbeiten.

„Wir veröffentlichten seine Untersuchung über die 21 Billionen Dollar, die der Bundesregierung fehlten. Und während dieser Zeit sagte er immer zu mir: ‚Warum gibst du die Geschichte über das finanzielle Missmanagement der Bundesregierung und die Gesetzesverstöße der Bundesregierung nie auf?‘ Und ich sagte: ‚Weil das Finanzministerium im Wesentlichen als Wäscherei benutzt wird, um unser Geld von unseren Rentenkonten zu waschen. Und wenn wir nichts dagegen unternehmen, ist die einzige Lösung, der einzige Weg, die Konten auszugleichen, die Lebenserwartung zu senken. Und wenn wir die Konten nicht ausgleichen, werden sie die Lebenserwartung senken. Und tatsächlich war es Dr. Skidmore, der nachweisen half, dass die COVID-Injektionen wahrlich die Lebenserwartung verkürzten.

„Interessanterweise fehlen die 20 Billionen Dollar im Verteidigungsministerium. Es war das Verteidigungsministerium, das die Operation Warp Speed durchführte und die COVID-Injektionen einführte und durchführte. Es ist also nicht überraschend, dass die Institution, die das Geld aus unseren Rentenersparnissen gewaschen hat, die Bücher durch eine Verkürzung der Lebenserwartung ausgleicht. Genau das ist passiert.

