FDA gesteht: keinerlei wissenschaftliche Beweise für das “Affenpocken-Virus” oder eine Ansteckung… Nicht einmal ein “Genom” wurde gefunden… Nirgendwo

die Existenz eines angeblichen “Affenpockenvirus” wissenschaftlich belegen/nachweisen, oder die Reinigung von Partikeln, bei denen es sich angeblich um “Affenpockenviren” handeln soll, direkt aus Körperflüssigkeiten, Gewebe oder Ausscheidungen von sogenannten “Wirten” beschreiben, oder in denen beschrieben wird, dass das angebliche “Genom” eines angeblichen “Affenpockenvirus” intakt in der Körperflüssigkeit, im Gewebe oder in der Ausscheidung eines sogenannten “Wirtes” gefunden wurde (im Gegensatz zu einem in silico hergestellten Computermodell), oder die wissenschaftlich nachweisen, dass die Krankheit oder Symptome, die angeblich durch “Affenpockenviren” verursacht werden, ansteckend sind [siehe Seite 6].

Die FDA gibt zu: “…wir haben keine entsprechenden Unterlagen.”

Es scheint leider, dass Logik nicht Sarahs Stärke ist, denn in ihrer E-Mail schrieb sie (nicht zum ersten Mal) (Seite 6):

“Die FDA reguliert oder behandelt keine Viren. Die FDA ist für den Schutz der öffentlichen Gesundheit verantwortlich, indem sie die Sicherheit, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Human- und Tierarzneimitteln, biologischen Produkten und medizinischen Geräten gewährleistet und die Sicherheit der Lebensmittelversorgung unseres Landes, von Kosmetika und von Produkten, die Strahlung abgeben, sicherstellt. Daher haben wir keine Unterlagen, die wir beantworten können.” (Hervorhebung hinzugefügt)

Und das, obwohl die “Experten” der FDA ein Quacksalbermittel zur “Vorbeugung der Affenpockenerkrankung” zugelassen haben, an “Notfallgenehmigungen” für “In-vitro-Diagnostika … im Zusammenhang mit Affenpocken” beteiligt sind und “Informationen für Entwickler von Affenpocken-Tests” bereitstellen, usw.

Aber hey, wer braucht schon wissenschaftliche Beweise, wenn eine Erklärung von Xavier Becerra, dass “die Umstände existieren”, so viel überzeugender und legitimer ist… und jeder kann sich dem einfach anschließen?

(Ich habe Sarah gebeten, ihre Antwort in einem unterzeichneten Brief zusammenzufassen, ohne die irrelevanten Hinweise auf die “Vogelgrippe”).

Viele weitere fehlgeschlagene FOI-Antworten im Zusammenhang mit der gefälschten/falschen/betrügerischen “Affenpockenvirus”-Erzählung finden Sie hier.

(Hinweis: Diese Informationen wurden an etwa 200 Personen geschickt, die für “den Staat”, die Medien usw. in Kanada, auf der Isle of Man, in England und in den USA arbeiten, damit sie später nicht behaupten können, sie hätten nichts gewusst).