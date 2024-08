Mehr als 133.000 Bewohner der russischen Region Kursk sind seit dem Einmarsch in die Ukraine geflohen. Rund 20.000 Menschen sind zurückgeblieben.

Der Überraschungsangriff der ukrainischen Truppen begann am 6. August und soll mehr als 1.250 Quadratkilometer erobert haben.

Der amerikanische Journalist Patrick Lancaster ist in Kursk und berichtet, dass viele Menschen ihre Häuser verloren haben und Zivilisten getötet wurden. Die ukrainischen Streitkräfte hätten gezielt Zivilisten getötet.

Eine ältere Frau aus Sudja, die in einem Evakuierungszentrum in der Stadt Kursk untergebracht war, erzählte Lancaster, dass ukrainische Soldaten Jagd auf Menschen gemacht hätten. „Sie schossen auf Zivilisten!“ Menschen wurden in ihren Häusern eingeschlossen. Sobald sie aus dem Keller kamen, wurden sie von ukrainischen Drohnen gejagt. Die Frau konnte evakuiert werden, andere hatten weniger Glück. „Wir hatten Glück, viele Menschen sind gestorben“.

Frau Ljudmila, sah zerschossene und ausgebrannte Autos von Menschen, die versuchten zu fliehen.

Auf die Frage, warum die Ukrainer das tun, antwortete sie: “Weil es Terroristen sind. Das ist purer Terror!

Eine junge Frau mit Kindern, die aus der Gegend geflohen war, erzählte dem Reporter, dass die ukrainischen Soldaten Kinder folterten.

„Das sind keine Menschen. Sie schießen auf Zivilisten! Sie haben Sudja völlig zerstört“, sagte eine andere alte Frau.

Zwei ältere Männer aus Sudja fügten hinzu, dass die Ukrainer auch Zivilisten gefangen genommen hätten.