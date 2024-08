Elon Musk will Millionen von Menschen mit Neuralink-Gehirnchips ausstatten

Die Äußerungen des Milliardärs kommen, nachdem das Neurotech-Startup neue Fähigkeiten seiner Gehirn-Computer-Schnittstelle enthüllt hat

Elon Musk spricht über seine ursprünglichen Pläne für Neuralink, die weit über medizinische Bedürfnisse hinausgehen. Jetzt enthüllt er, dass sein Implantat Millionen von Menschen ohne medizinische Vorbelastung „übermenschliche“ Fähigkeiten verleihen wird. Ist jemand überrascht? Musk, der Transhuman, erhebt definitiv seinen Anspruch in Klaus Schwabs Welt der vierten industriellen Revolution der menschlichen Verbesserungen. ⁃ Patrick Wood, Neuer Redakteur von Technocracy

Elon Musk hofft, im nächsten Jahrzehnt Millionen von Neuralink-Chips in die Gehirne der Menschen implantieren zu können, so der Tech-Milliardär.

Der CEO von Neuralink kündigte seine Pläne an, nachdem das Neurotech-Startup neue Funktionen seiner Gehirn-Computer-Schnittstelle vorgestellt hatte.

Nach Angaben des Unternehmens konnte der zweite Patient, dem das Gerät implantiert wurde, Ego-Shooter-Spiele spielen und dreidimensionale Objekte entwerfen.

“Wenn alles gut geht, wird es in ein paar Jahren Hunderte Mensch mit Neuralinks geben, vielleicht Zehntausende in fünf Jahren und Millionen in zehn Jahren”, schrieb Musk auf X als Antwort auf den Blogbeitrag von Neuralink.

Neuralink teilte mit, dass der jüngste Teilnehmer der ersten Studie mit dieser Technologie am Menschen in der Lage war, mithilfe seiner Gedanken neue Aufgaben auszuführen, wie das Entwerfen von 3D-Objekten mithilfe von CAD-Software (Computer Aided Design).

Der Teilnehmer konnte mithilfe der Gehirn-Computer-Schnittstelle eine individuelle Halterung für sein Neuralink-Ladegerät entwerfen und ausdrucken, was mit den von ihm zuvor verwendeten unterstützenden Technologien nicht möglich war.

Er war auch in der Lage, ein First-Person-Videospiel zu spielen, das normalerweise zwei separate Joysticks erfordert, um die Spielfigur zu steuern.

“Es macht einfach Spaß, herumzulaufen, weil ich von einer Seite zur anderen schauen kann”, sagte er. “Ich kann entscheiden, wohin ich schaue, und es geht dorthin, wo ich es haben will. Das ist Wahnsinn.”

Die Prime-Studie konzentrierte sich auf Menschen mit Tetraplegie, obwohl Musk behauptet, dass die Technologie es eines Tages ermöglichen wird, Menschen mit künstlicher Intelligenz zu verschmelzen, um die Leistung von Gehirn und Körper zu verbessern.

Mögliche Anwendungen sind laut Musk das Streamen von Musik direkt ins Gehirn und die Verbesserung des Sehvermögens, um neue Teile des Lichtspektrums zu sehen. Einige Neurowissenschaftler argumentieren jedoch, dass solche Fähigkeiten noch Jahrzehnte entfernt und mit dem Risiko von Hacker- und Cyberangriffen verbunden sind.

Neuralink plant nun, die Hirnimplantate, die in den Versuchen am Menschen eingesetzt werden, mit verbesserten Funktionen auszustatten und neue Algorithmen zu entwickeln, die Handschrift erkennen können, um eine schnellere Texteingabe zu ermöglichen.

“Diese Fähigkeiten würden nicht nur die digitale Autonomie von Menschen wiederherstellen, die ihre Gliedmaßen nicht mehr benutzen können, sondern auch die Kommunikationsfähigkeit von Menschen wiederherstellen, die nicht mehr sprechen können, wie Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS)”, heißt es im jüngsten Fortschrittsbericht von Neuralink.

“Wir planen auch, Link in die Lage zu versetzen, mit der physischen Welt zu interagieren, sodass die Nutzer sich selbst ernähren und unabhängiger bewegen können, indem sie einen Roboterarm oder ihren Rollstuhl steuern.