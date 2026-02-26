Glyphosat: Lobbyisten im Machtzentrum – Warum Trumps Führungsteam unter Druck gerät

Tom Renz

Ist DAS der Grund, warum die Regierung so hart darum kämpft, das krebserregende Glyphosat zu schützen?

Bayer Pharmaceuticals hat sowohl mit Ballard Partners als auch mit Mercury LLC zusammengearbeitet. Susie Wiles, die Stabschefin des Präsidenten, war Lobbyistin für beide Unternehmen sowie für Pfizer. Pam Bondi war Lobbyistin bei Ballard Partners. Das ist von grundlegender Bedeutung, um zu verstehen, warum die Regierung in einer Wahlsaison eine derart unpopuläre Position zu einem Thema einnimmt, das für MAHA so wichtig ist.

🚨🚨🚨Breaking – Is THIS why the administration is fighting so hard to protect cancer-causing glyphosate?



Bayer Pharmaceuticals has worked with both Ballard Partners and Mercury LLC. Susie Wiles, the President’s Chief of Staff, was a lobbyist for both companies and Pfizer. Pam… pic.twitter.com/ytz20HkbY0 — Tom Renz (@RenzTom) February 24, 2026

Trumps Stabschefin Susie Wiles und Pam Bondi arbeiteten beide für Ballard Partners; Wiles war geschäftsführende Partnerin bei Mercury. Es scheint, dass ihre Lobbyarbeit nicht endete, als sie ihre Positionen in der Regierung antraten.

Übrigens – für alle, die die Executive Order und die faktische Immunität noch immer nicht verstehen: Es ist wichtig zu beachten, dass die Regierung, indem sie Glyphosat als Angelegenheit der nationalen Sicherheit bezeichnet und festlegt, dass der Landwirtschaftsminister sicherstellen soll, dass sie nicht die „unternehmerische Lebensfähigkeit“ der Glyphosat-Produzenten gefährden, neue Verteidigungsargumente liefert und deutlich macht, dass das Justizministerium weiterhin gegen eine Haftung für Menschen kämpfen wird, die durch diese Gifte krank geworden sind. Bondi hat bereits beim Obersten Gerichtshof der USA (SCOTUS) Dokumente eingereicht, um eine Haftung in den Glyphosat-Fällen zu blockieren.