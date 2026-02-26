Von US-Geheimdiensten finanzierte Projekte voller Forscher mit Verbindungen zur chinesischen Regierung

Von Philip Lenczycki

„Dazu gehören auch Versuche, Forschungsergebnisse zurückzuentwickeln.“

Dieser Artikel, verfasst von Philip Lenczycki, wird mit Genehmigung von The Daily Caller News Foundation unter der Creative Commons-Lizenz „CC BY-NC-ND” erneut veröffentlicht.

Die US-Geheimdienste haben laut einem Bericht, der der Daily Caller News Foundation exklusiv vorliegt, mehr als ein Dutzend sensible Verteidigungszuschüsse an Forscher vergeben, die mit Institutionen verbunden sind, die mit der chinesischen Regierung und ihrem Militär in Verbindung stehen.

Seit 2017 haben mindestens 14 US-Verteidigungsforschungsprojekte, die von der Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) unterstützt werden – die vom Office of the Director of National Intelligence (ODNI) mit der Investition in „risikoreiche, aber hochrentable Forschungsprogramme“ beauftragt ist – laut einem Bericht von Parallax Advanced Research, einer von der US-Bundesregierung, den Bundesstaaten und Kommunen finanzierten gemeinnützigen Organisation, Forscher, die gleichzeitig mit chinesischen nationalen Laboratorien, staatlichen Überwachungsbehörden, Militäreinheiten und Einrichtungen zur Entwicklung von Atomwaffen verbunden sind.

Die Teilnehmer an mindestens zwei der in dem Bericht genannten IARPA-Projekte führten im gleichen Zeitraum ähnliche Forschungen mit chinesischen regierungsnahen Einrichtungen durch, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Transfers von US-Verteidigungstechnologie an eine feindliche ausländische Macht aufkommen lässt.

„Diese Studien zeigen, dass Chinas Geheimdienst- und Sicherheitsapparat sowie militärische Einrichtungen bewusst versuchen, Lehren, Methoden und technisches Wissen aus den von der IARPA finanzierten Programmen zu gewinnen“, warnt der Bericht. „Dazu gehören Versuche, Forschungsergebnisse zurückzuentwickeln, Versuchsdesigns zu replizieren und Technologien der US-Geheimdienste für den Einsatz in Chinas Massenüberwachungsapparat und strategischen Militärkapazitäten anzupassen.“

Forschern mit Verbindungen zu feindlichen Nationen wie China sollte die Zusammenarbeit an US-amerikanischen Geheimdienst- und Verteidigungsforschungsprojekten untersagt werden, erklärte der Mitautor des Berichts, L.J. Eads, Direktor für Forschungsaufklärung bei Parallax, gegenüber dem DCNF.

„Am beunruhigendsten fand ich die schiere Anzahl der von der IARPA finanzierten Projekte, die laut IARPA selbst einen klaren Wert für die Geheimdienstgemeinschaft haben und an denen chinesische Institutionen und Unternehmen beteiligt waren – und in einigen Fällen weiterhin beteiligt sind –, darunter auch Personal, das in direktem Zusammenhang mit der [Volksbefreiungsarmee] steht“, sagte Eads.

ODNI und IARPA reagierten nicht auf mehrere Anfragen um Stellungnahme.

„Ernsthafte Bedrohungen für die nationale Sicherheit“

In einer im Bericht hervorgehobenen Fallstudie aus dem Jahr 2024 wurde angeblich festgestellt, dass der leitende Ermittler des BRIAR-Programms der IARPA „seit langem“ gleichzeitig mit chinesischen Institutionen, die mit dem chinesischen Militär in Verbindung stehen, sowie mit von der US-Regierung sanktionierten Forschern zusammenarbeitet.

Das laufende BRIAR-Programm der IARPA zielt laut IARPA darauf ab, Software zur Erkennung und Verfolgung von Personen zu entwickeln, indem „biometrische Signaturen aus dem gesamten Körper (z. B. Gangart und/oder Körperform) und dem Gesicht extrahiert werden“, und unterstützt die Terrorismusbekämpfung, den Schutz der Streitkräfte und die Grenzsicherheit der USA.

Der leitende Forscher des 11 Millionen Dollar teuren BRIAR-Programms ist ein Mitglied der Fakultät der Michigan State University, das laut dem Bericht gleichzeitig an von der chinesischen Regierung finanzierten Projekten mit einer Reihe von Institutionen zusammengearbeitet hat, darunter „die Southern University of Science and Technology (SUSTech) in China, an ähnlichen Gangartforschungen“.

Die SUSTech hat „Partnerschaften im gesamten chinesischen Verteidigungsforschungsökosystem dokumentiert“, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf eine Bedrohungsanalyse des Australian Strategic Policy Institute, einem Think Tank, der teilweise vom Verteidigungsministerium dieses Landes finanziert wird.

Darüber hinaus hat der leitende Forscher des BRIAR-Programms der IARPA laut dem Bericht angeblich auch mit dem stellvertretenden Direktor des chinesischen Verbindungsbüros in Hongkong zusammengearbeitet.

Das US-Finanzministerium hat diesen stellvertretenden Direktor in seine Liste der „Specially Designated Nationals and Blocked Persons“ aufgenommen, in der Organisationen aufgeführt sind, die „von bestimmten Ländern kontrolliert werden oder für diese oder in deren Namen handeln“, was laut dem US-Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) zur Sperrung ihrer Vermögenswerte führt.

Chinas Forschungssektoren seien „eng mit den Verteidigungsprogrammen der US-Geheimdienste verflochten“ und stellten „eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit dar“, erklärte der ehemalige US-Botschafter Joseph Cella gegenüber dem DCNF, nachdem er die Ergebnisse von Parallax geprüft hatte.

„Für die USA und ihre Verbündeten in der freien Welt ist es von entscheidender Bedeutung, eine gründliche Selbstbewertung vorzunehmen und mit der Risikominderung und in einigen Sektoren mit der Entkopplung zu beginnen“, sagte Cella, der derzeit als Direktor der Michigan-China Economic and Security Review Group tätig ist.

Ein Sprecher der Michigan State University lehnte es ab, Fragen zu den Ergebnissen des Berichts zu beantworten, und verwies das DCNF auf die Richtlinien der Universität zu akademischen Interessenkonflikten und Offenlegungspflichten.

„Intelligenzanwendungen“

In einer weiteren Fallstudie, die im Bericht von Parallax hervorgehoben wird, wurden Datensätze aus dem BABEL-Programm der IARPA von Forschern der PLA sowie US-amerikanischen und chinesischen Wissenschaftlern verwendet, um Experimente für eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2018 über Spracherkennungstechnologien durchzuführen.

Die PLA, die unter der Kontrolle der Kommunistischen Partei Chinas operiert, „konzentriert sich ganz darauf, die Vereinigten Staaten durch eine Mobilisierung der gesamten Nation zu überwinden“ und strebt laut dem Verteidigungsministerium bis 2027 ein „strategisches Gegengewicht“ zu den Vereinigten Staaten im nuklearen und anderen strategischen Bereichen an.

Das BABEL-Programm zielt darauf ab, die US-Geheimdienste durch die Entwicklung von Technologien zu unterstützen, mit denen „innerhalb einer Woche ein Spracherkennungssystem für jede neue Sprache“ erstellt werden kann, so die IARPA.

Trotz seines Wertes für die US-Geheimdienste wurde in der Veröffentlichung von 2018 ein Forscher der PLA-Einheit 62315 erwähnt, der „gleichzeitig mit anderen Mitgliedern derselben Einheit ein entsprechendes Patent in China angemeldet hat“, wie aus dem Bericht von Parallax hervorgeht.

„Obwohl umfangreiche Recherchen in chinesischsprachigen Quellen keine öffentlichen Informationen über die interne Mission oder Struktur der PLA-Einheit 62315 ergaben, zeigt ihre Rolle bei der Nutzung der von der IARPA bereitgestellten Datensätze in Verbindung mit der gleichzeitigen Anmeldung eines entsprechenden Patents durch dieselbe Einheit ein klares Interesse der PLA an der Weiterentwicklung der Spracherkennung und der akustischen Modellierungsfähigkeiten“, heißt es in dem Bericht.

„Sicherheitsproblem“

Der Bericht verweist auch auf eine von der IARPA finanzierte Veröffentlichung aus dem Jahr 2023, an der ein Forscher der China Academy of Engineering Physics (CAEP) beteiligt war.

Die CAEP untersteht der Zentralen Militärkommission Chinas und ist laut dem US-Bundesregister „der Technologiekomplex, der für die Forschung, Entwicklung und Erprobung der chinesischen Atomwaffen verantwortlich ist“ und auf der Entity List steht.

Die Entity List identifiziert Personen, die wahrscheinlich an „Aktivitäten beteiligt sind, die der nationalen Sicherheit oder den außenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten zuwiderlaufen“, und verbietet daher laut Bundesregierung den Export bestimmter Güter, wie z. B. Halbleiter, an diese Einrichtungen.

Die Veröffentlichung aus dem Jahr 2023, an der der CAEP-Forscher beteiligt war, stand im Zusammenhang mit dem LogiQ-Programm der IARPA, das laut IARPA „die Weiterentwicklung des Quantencomputings zum Ziel hat“, um Probleme zu lösen, „die für die Geheimdienste und die US-Regierung insgesamt von Interesse sind“.

Die Beteiligung des CAEP am LogiQ-Programm der IARPA „bedeutet, dass sensible US-amerikanische Innovationen im Bereich der Quantenfehlerkorrektur möglicherweise dem nuklearen und quantenmilitärischen Ökosystem [Chinas] ausgesetzt waren“, warnt der Bericht.

„Dieser Bericht kratzt nur an der Oberfläche eines viel größeren und schwerwiegenderen Problems der Forschungssicherheit“, sagte Eads gegenüber dem DCNF.