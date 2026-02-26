Die WAHRE Agenda hinter der Freigabe „geheimer Akten“

Es ist ein Tod durch tausend Deklassifizierungen – und „Wahrheit“ hat damit nichts zu tun.

Kit Knightly

Frisch nach den Epstein-Akten und Donald Trumps Ankündigung, das Pentagon werde die UFO-Akten veröffentlichen, enthüllen nun „durchgesickerte“ CIA-Dokumente laut der Daily Mail einen „erschreckenden Plan, die Gedanken der Amerikaner durch verdeckte Verabreichung von Drogen über Impfstoffe zu manipulieren“.

Die Abgeordnete Anna Paulina Luna vom Aufsichtsausschuss hat auf Twitter erklärt, dass als Nächstes MK Ultra an der Reihe sei:

I think our next task force hearing will be on MK Ultra. https://t.co/wuDJ8kgbjt — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) February 24, 2026

Das wird nicht aufhören.

Sie werden eine Zeit lang weiter „die Wahrheit“ veröffentlichen, sie werden euch von JFK erzählen und von UFOs und von MKUltra und von der Mondlandung und von 9/11 und immer weiter und weiter.

Operation Nightingale. Operation Paperclip. Operation Mockingbird.

…die USA haben schließlich keinen Mangel an Leichen im Keller, also gibt es viel Wahrheit zu erzählen.

Oder vielmehr „Wahrheit“, denn es wird nicht die echte Wahrheit sein. Es werden verarbeitete Stücke von Teilwahrheiten sein, die zwei Funktionen erfüllen sollen:

Die MAGA-Anhänger glauben lassen, ihre gewählte Seite räume wirklich auf.

Die sorgfältig kuratierte schmutzige Wäsche des US-Imperiums auf der Weltbühne ausbreiten und damit die letzten nationalstaatlichen Imperien diskreditieren und degradieren.

Die globale Machtstruktur ist durch diese „Enthüllungen“ nicht bedroht – im Gegenteil, sie wird sie nutzen, um eine Metamorphose zu verschleiern. Eine Häutung und Neuverpackung.

Es ist fast wie Versicherungsbetrug im Unternehmensbereich. Ein multinationaler Konzern verlegt seinen Hauptsitz – und zündet dann das Gebäude hinter sich an.

Die teuren Möbel werden vorher entfernt, die Daten in die Cloud hochgeladen, die wirkliche Wahrheit geschreddert, die Schreibtischschubladen geleert. Jeder Wichtige bekommt ein neues Büro in dem noch prächtigeren Gebäude die Straße hinunter – und reiht sich dann in die Menge ein, die jubelt, während die Flammen an der alten Fassade emporzüngeln.

Schwarzer Rauch quillt aus den Fenstern, und schließlich stürzt die ausgehöhlte Hülle in sich zusammen, und der Mob jubelt über den Tod des Monsters.

Wenn Amerika schließlich fällt, wird es diese ausgehöhlte Hülle sein – und diese kalkulierten Offenlegungen von „Wahrheit“ sind ein entscheidender Teil dieses Aushöhlungsprozesses.

Am Ende wird jeder lebenswichtige Bestandteil der bösen Maschinerie in unsere glänzende neue Globale Regierung verlagert worden sein – die sich dann daranmacht, die Übel der alten Weltordnung anzuprangern.