Neue Videos am Mittwoch

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

US-Flotte vor Iran: Warum beide Seiten vor einer riskanten Entscheidung stehen // GEGENPOL

Prof. Jeffrey Sachs – Westliche Vorherrschaft endete vor 25 Jahre

Hillary Clintons BBC-Interview geht schief (Scott Rouse – Deutsch)

USA und Israel in Panik | Ex-Spion Rainer Rupp

Das Auftauchen von königlichem Mord und Sexualverbrechen Bowne Report Deutsch

„Die „Truman Show“ war eine Prophezeiung über das Jahr 2026

Der Tod Nawalnys: Gift-Vorwurf – Narrativ oder Fakt?

Epstein, 9/11 & Pandemie – Zufall oder System? | Dr. Heiko Schöning

Moratorium für modRNA: Juristen, Arzt & Ökonom fordern Stopp der Gen-Impfstoffe

„Im Jahr 2106 beherrscht die Menschheit nicht mehr die Welt. Sie wurde stillschweigend ersetzt.

Gold/Silber als letzte Freiheit? (Tom-Oliver Regenauer)

Die 10 Phasen der Künstlichen Intelligenz

Das stärkste natürliche Antibiotikum aus 5 Zutaten (zum Selbermachen)

Das ENDE für OpenClaw! Claude 4.6 Sonnet, Gemini 3.1, Lyria & Silicon Valley Insider im Gespräch

HEFTIG: Während DU schläfst plant die CDU das! (Ernst Wolff packt aus)

Kozyrev Spiegel (The Reese Report – Deutsch)