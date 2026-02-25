Wenn Sie glauben, dass die USA dem Iran Demokratie bringen wollen, schauen Sie sich an, was sie derzeit im Irak tun.

So sieht die von den USA aufgezwungene „Demokratie“ in der Praxis aus: Man gibt einer Nation die Freiheit, das zu tun, was Washington ihr vorschreibt, und die Führer zu wählen, die Washington ihr wählen lässt.

Caitlin Johnstone

Wer so naiv ist zu glauben, dass die USA dem Iran Demokratie bringen wollen, sollte sich einmal ansehen, was die USA derzeit tun, um die Demokratie im Irak zu sabotieren.

Präsident Trump hat aggressiv damit gedroht, die Öleinnahmen des Irak zu kürzen, sollte das Land die Rückkehr des ehemaligen Premierministers Nouri al-Maliki zulassen, den die Trump-Regierung als zu iranfreundlich ansieht.

Und die Drohungen scheinen zu funktionieren, wie Jason Ditz von Antiwar berichtet:

„Die Kandidatur des ehemaligen und möglicherweise zukünftigen irakischen Premierministers Nouri al-Maliki wird an diesem Wochenende zunehmend in Frage gestellt, da Berichte besagen, dass Präsident Trumps Forderung, ihn nicht wieder ins Amt zu lassen, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Koordinierungsgruppe ihn als ihren Kandidaten für das Amt des Premierministers zurückziehen könnte.

Die Wahlen im Irak im letzten Jahr endeten mit dem üblichen tief gespaltenen Parlament, obwohl der vierte Platz der Partei „State of Law“ mit 6 % der Stimmen allgemein als ausreichend angesehen wurde, um Maliki die Führung der Koalition zu sichern, da der derzeitige Premierminister Mohammed al-Sudani nicht beabsichtigt, zurückzukehren.

„Ende letzten Monats forderte Trump Maliki auf, seine Kandidatur zurückzuziehen, doch dieser lehnte dies damals ab und erklärte, die USA sollten sich aus den inneren Angelegenheiten des Irak heraushalten. Maliki war bereits von 2006 bis 2014 Premierminister des Irak.“

So sieht die von den USA aufgezwungene „Demokratie“ in der Praxis aus: Man gibt einer Nation die Freiheit, das zu tun, was Washington ihr vorschreibt, und die Führer zu wählen, die Washington ihr wählen lässt.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass die Rechtfertigung für den Sturz Saddam Husseins durch die US-Koalition im Jahr 2003 darin bestand, dem irakischen Volk dringend Freiheit und Demokratie zu bringen. Die USA nannten die Invasion buchstäblich „Operation Iraqi Freedom” (Operation Irakische Freiheit). Dann töteten sie eine Million Menschen, stürzten die Region für Jahre in Chaos und Instabilität und sorgten dafür, dass das irakische Volk für immer unter der Knute des US-Imperiums bleiben würde.

Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ein erwachsener Mensch glaubt, das US-Imperium wolle dem Iran Demokratie bringen. Die USA unterstützen konsequent Diktaturen und Monarchien im Nahen Osten, gerade weil sie nicht wollen, dass der Wille des Volkes die Handlungen und die Politik der Regierungen dieser Nationen bestimmt. In wirklich demokratischen Staaten in dieser Region würden die Menschen mit ihren Stimmen Führer wählen, die Israel und den Vereinigten Staaten feindlich gesinnt sind und eine Politik in Bezug auf fossile Brennstoffe verfolgen, die den Interessen ihres eigenen Volkes und nicht den Interessen des westlichen Imperiums dient.

Aus diesem Grund gibt es im Nahen Osten zahlreiche wohlhabende Monarchien, die den USA und ihren Verbündeten äußerst freundlich gesinnt sind. Das ist kein Zufall, denn der Westen ist seit Generationen intensiv daran beteiligt, die Angelegenheiten im Nahen Osten aggressiv zu manipulieren. Das gilt auch für den Iran: Die CIA inszenierte 1953 einen Staatsstreich, um die demokratisch gewählte Regierung durch eine den USA nahestehende Monarchie zu ersetzen, die dann 1979 in der Iranischen Revolution gestürzt wurde.

Die US-Militärintervention gegen den Iran in Verbindung mit Wirtschaftskriegsführung und der Unterstützung von Sektierertum stellt keine Operation zum Regimewechsel dar. Das war schon seit Jahren nicht mehr die Strategie. Die Kriegstreiber hoffen auf eine tiefgreifende Destabilisierung und Balkanisierung.

Der Plan besteht nicht darin, Demokratie in den Iran zu bringen, und es gibt überzeugende Argumente dafür, dass es nicht einmal darum geht, den Iran als einheitlichen Staat zu erhalten. Einflussreiche Iran-Falken haben in letzter Zeit die Balkanisierung als bevorzugte Strategie vorangetrieben, und Kriegspropagandisten verbreiten nun die Idee, dass ein entlang ethnischer Grenzen gespaltener Iran im Interesse aller liegen könnte. Diese Strategie würde unvorstellbare Unruhen und ein schreckliches, tödliches Chaos hervorrufen, aber sie würde den Sturz der iranischen Regierung ermöglichen, ohne dass man sich die Mühe machen müsste, sie durch eine neue Regierung zu ersetzen. Sie können den Iran einfach zerschlagen, um eine ungehorsame Regionalmacht zu beseitigen, und die Teile landen lassen, wo sie wollen, ohne Angst vor einer zukünftigen Revolution zu haben, die ihr Marionettenregime in einem großen und einheitlichen Staat ersetzen könnte.

Die USA streben nicht nach Demokratie, sondern nach weltweiter Vorherrschaft. Darum geht es bei all diesen Schritten, und dem Imperium ist es egal, wie vielen Menschen es dabei wehtun muss, um dieses Ziel zu erreichen.