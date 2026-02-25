Andrew Korybko

Wie stets wird von Russland erwartet, seine Souveränität, Sicherheit und damit sein Überleben durch das kreative Zusammenspiel seiner politischen, militärischen, nachrichtendienstlichen, diplomatischen, fachlichen und zivilgesellschaftlichen Gemeinschaften zu sichern.

Russlands Spezialoperation gegen die von der NATO unterstützte Ukraine ist soeben in ihr fünftes Jahr eingetreten. Die letzten drei Jahrestage wurden hier, hier und hier reflektiert, und der Tradition folgend wird der vorliegende Beitrag das vergangene Jahr Revue passieren lassen und einen Ausblick auf das kommende geben. Allgemein gesprochen steht Russland nun vor fünf geostrategischen Herausforderungen, die voraussichtlich seinen Ansatz gegenüber den von den USA vermittelten Friedensgesprächen mit der Ukraine und seine Gesamtstrategie prägen werden, nämlich:

Der NATO-Einfluss dürfte sich entlang Russlands gesamter südlicher Peripherie ausweiten

Die im vergangenen August vorgestellte „Trump Route for International Peace and Prosperity“ (TRIPP) entlang der südarmenischen Provinz Sjunik hat die doppelte Funktion eines NATO-Militär- und Logistikkorridors durch den Südkaukasus nach Zentralasien. Vorangetrieben vom Mitgliedstaat Türkei, mit dem verbündeten Aserbaidschan als Ausgangspunkt über das Kaspische Meer, droht TRIPP Russlands regionale Sicherheitslage zum Schlechteren zu revolutionieren, falls diese Entwicklungen nicht eingedämmt werden – insbesondere, wenn dadurch Kasachstan ermutigt würde, dem ukrainischen Beispiel zu folgen.

Die USA unterstützen die Wiederbelebung des lange verlorenen Großmachtstatus Polens

„Der September 2025 war für Polen der ereignisreichste Monat seit dem Ende des Kommunismus“ aus den 18 Gründen, die in der vorangegangenen verlinkten Analyse aufgeführt sind und die Polen in eine zentrale Rolle in der US-Nationalen Sicherheitsstrategie zur Eindämmung Russlands nach dem Ende des Ukraine-Konflikts versetzen. Polen verfügt bereits über die größte Armee der EU, liegt im Zentrum entscheidender Militär- und Logistikkorridore und ist sehr darauf bedacht, seinen lange verlorenen Großmachtstatus sowie die damit verbundene historische Rivalität mit Russland – auf Kosten Moskaus – wiederzubeleben.

Die EU militarisiert sich in beispiellosem Ausmaß und baut ihre Militärlogistik aus

Die faktische EU-Führungsmacht „Deutschland konkurriert mit Polen um die Führung bei der Eindämmung Russlands“, nicht zuletzt durch nahezu 100 Milliarden US-Dollar an Verteidigungsbeschaffungsprojekten, die allein im vergangenen Jahr genehmigt wurden. Die EU insgesamt militarisiert sich ebenfalls mit Hilfe des 800-Milliarden-Euro-„ReArm Europe“-Plans. Für Russland besonders besorgniserregend ist, dass das sogenannte „militärische Schengen“ zur Optimierung der Verlegung von Truppen und Ausrüstung an seine Grenzen weiter voranschreitet, wobei sich nun auch die baltischen Staaten zum Beitritt verpflichtet haben.

Indien scheint eine USA-freundliche großstrategische Neuausrichtung zu vollziehen

Indien begann nach seinem Handelsabkommen, wie hier erläutert, einige der US-Interessen zu unterstützen, was Dutzende Milliarden Dollar an russischen Haushaltseinnahmen gefährden könnte, falls Indien tatsächlich seine Importe russischen Öls reduziert, wie die USA behaupten, dass es vereinbart wurde. Gleiches gilt für die Möglichkeit, dass Indien künftig auf neue große militärtechnische Beschaffungen aus Russland verzichtet. Diese USA-freundliche großstrategische Neuausrichtung könnte zudem mehr Druck auf Russlands wichtigsten Partner China ausüben und damit die asiatische Geopolitik neu gestalten.

Polen will nun Atomwaffen – und die Türkei könnte bald dasselbe erklären

Die Entscheidung der USA, New START auslaufen zu lassen, birgt das Risiko eines globalen nuklearen Wettrüstens. Polen fühlte sich ermutigt, nukleare Ambitionen zu erklären, während RT einen detaillierten Bericht darüber veröffentlichte, wie auch die Türkei diesen Weg einschlagen könnte. Beide sind historische Rivalen Russlands, und da Polen eine Einflusssphäre in Mittel- und Osteuropa anstrebt und die Türkei – wie oben erwähnt – eine solche in Zentralasien, würde ihr Erwerb von Atomwaffen eine enorme Bedrohung für Russland darstellen und die Wahrscheinlichkeit seiner Eindämmung erhöhen.

Die fünf geostrategischen Herausforderungen, mit denen Russland im fünften Jahr seiner Spezialoperation konfrontiert ist, sind gewaltig, aber nicht unüberwindbar. Wie stets wird von Russland erwartet, seine Souveränität, Sicherheit und damit sein Überleben durch das kreative Zusammenspiel seiner politischen, militärischen, nachrichtendienstlichen, diplomatischen, fachlichen und zivilgesellschaftlichen Gemeinschaften zu sichern. Es könnte sich entscheiden, mit den USA ein Abkommen über die Ukraine zu schließen, um sich stärker auf diese Herausforderungen zu konzentrieren – jedoch nicht um jeden Preis, weshalb dies bislang nicht geschehen ist.