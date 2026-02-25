Die wichtigsten Indikatoren dafür, dass die USA Iran angreifen werden

Larry C. Johnson

Ich bitte um Entschuldigung. Ich hätte dies letzte Woche anmerken sollen. Zwar stimmt es, dass Donald Trump die größte US-Kampfflugzeugflotte seit George W. Bush Anfang 2003 nach Westasien/in den Nahen Osten entsandt hat, doch zwei weitere wichtige Indikatoren, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff hindeuten würden, fehlen noch: NOTAMs und die Aufforderung der US-Botschaften, das Land ganz oder teilweise zu verlassen. Stand 23. Februar hat lediglich die US-Botschaft in Beirut nicht unbedingt benötigte Mitarbeiter zur Ausreise aufgefordert, während die US-Botschaften in den Golfstaaten weiterhin bestehen.

NOTAMs (Notices to Air Missions) sind in Echtzeit aktualisierte operative Dokumente, die von den Luftfahrtbehörden herausgegeben werden. Hier ist eine Zusammenfassung der aktuellen NOTAM-/Luftraumwarnungen für die Region Iran, basierend auf den neuesten verfügbaren Informationen:

EASA CZIB 2026-02 R1 (veröffentlicht am 16. Januar 2026, gültig bis 31. März 2026): Betreiber sollten Flüge innerhalb der iranischen Fluginformationsregion Teheran (FIR) in keiner Höhe durchführen. Die EASA verweist auf die Möglichkeit militärischer Aktionen der USA, die die iranische Luftverteidigung in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlidentifizierungen erhöhen könnten. Die Präsenz einer Vielzahl von Waffensystemen und Luftverteidigungsanlagen in Verbindung mit unvorhersehbaren staatlichen Reaktionen und der möglichen Aktivierung von Flugabwehrraketen birgt ein hohes Risiko in allen Höhenlagen.

Deutschland NOTAM B0082/26 (ausgestellt am 10. Februar 2026, gültig bis 10. März 2026): Deutschen Betreibern wird empfohlen, die Fluginformationsregion Teheran aufgrund der gefährlichen Lage und des potenziellen Risikos durch eskalierende Konflikte und Flugabwehrwaffen nicht zu betreten.

USA SFAR 117 (gültig bis 31. Oktober 2027): Allen US-amerikanischen Luftfahrtunternehmen, gewerblichen Betreibern und FAA-Zertifikatsinhabern ist es untersagt, die Fluginformationsregion Teheran zu überfliegen, da die Gefahr von Fehlidentifizierungen und unangekündigten militärischen Aktivitäten besteht.

Italien NOTAM E2877/25 (gültig bis 15. März 2026): Italienischen Fluggesellschaften wird empfohlen, für alle Flüge in der FIR Teheran robuste Risikobewertungen und Notfallpläne zu erstellen.

UK AIP ENR 1.1 : Fortlaufende Vorsicht für britische Betreiber.

Kanada AIC 21/25 : Laufende Warnung seit dem Abschuss des Ukraine International Airlines Fluges 752 im Januar 2020.

Wie Sie sehen können, empfiehlt Deutschland als einziges Land deutschen Betreibern, Teheran zu meiden, anstatt sie davor zu warnen.

Die geringe Anzahl an Botschaften, die nicht unbedingt notwendiges Personal reduzieren, gepaart mit der begrenzten Anzahl an NOTAMs, macht es unwahrscheinlich, dass die USA unmittelbar einen Angriff starten werden.

Donald Trump hat sich selbst in eine Sackgasse manövriert. Dank Steve Witkoff erhielten wir einen überraschenden Einblick in Trumps Denkweise. In seinem Interview mit Lara Trump in der Fox-News- Sendung „My View“ am 21. Februar 2026 sagte Witkoff über Präsident Trump:

Ich möchte nicht das Wort „frustriert“ verwenden, denn er weiß, dass er viele Alternativen hat, aber er fragt sich, warum sie nicht … ich möchte nicht das Wort „kapituliert“ verwenden, sondern warum sie nicht kapituliert haben. Warum sind sie angesichts dieses Drucks und unserer Seemacht dort nicht auf uns zugekommen und haben gesagt: „Wir erklären, dass wir keine Waffe wollen, also sind wir bereit, Folgendes zu tun“?

Trump glaubte naiverweise, basierend auf Witkoffs Aussagen, dass die massive Stationierung von US-Luftstreitkräften in Jordanien und Saudi-Arabien, verbunden mit dem Abzug einiger US-Truppen aus Stützpunkten im und um den Persischen Golf, den Iran zu Zugeständnissen und Verhandlungsbereitschaft zwingen würde. Das funktionierte nicht. Es hatte den gegenteiligen Effekt: Der Iran war damit beschäftigt, wichtige Anlagen zu verstärken, zusätzliche Luftverteidigungssysteme mit Unterstützung Russlands und Chinas zu installieren, seine Raketenstreitkräfte zu zersplittern und Ersatzkräfte für den Fall des Todes wichtiger Führungskräfte bereitzustellen.

Trump hat sich in eine unhaltbare und gefährliche Zwickmühle gebracht… Ich sehe vier mögliche Szenarien/Optionen:

Option 1: Er beauftragt Steve Witkoff, ein Abkommen mit dem Iran auszuhandeln, das einer abgeschwächten Version des JCPOA entspricht – d. h., der Iran stimmt Inspektionen zu, die bestätigen sollen, dass er keine Atomwaffen baut, und akzeptiert gewisse Beschränkungen der Urananreicherung. Trump wird daraufhin den Erfolg verkünden und mit dem Abzug der Kampfflugzeuge aus der Region beginnen. Damit würde er im Grunde das Abkommen akzeptieren, das er 2018 aufgekündigt hatte.

Option 2: Die US-Streitkräfte vor Ort und in Alarmbereitschaft halten, aber jegliche militärische Aktion auf unbestimmte Zeit verschieben, während ergebnislose Verhandlungen geführt werden.

Option 3: Einen gezielten Angriff starten.

Option 4: Einen umfassenden Angriff starten.

Das Problem mit Option 3 ist, dass der Iran sie wie Option 4 behandeln würde, was bedeutet, dass der Iran, wie angekündigt, alle US-Stützpunkte in der Region angreifen würde. Dies würde Trump wahrscheinlich dazu zwingen, sein militärisches Engagement zu verstärken, und er würde sich in einem zermürbenden Abnutzungskrieg verstricken.

Laut einem Bericht der Washington Post vom späten Montagabend scheint Trumps Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs, Dan Caine, die Gefahr zu erkennen, der die USA ausgesetzt sind, wenn sie eine der militärischen Optionen verfolgen:

Während die Trump-Regierung einen Angriff auf den Iran erwägt, hat der ranghöchste General des Pentagons Präsident Donald Trump und andere Offizielle davor gewarnt, dass Engpässe bei wichtigen Munitionssorten und mangelnde Unterstützung von Verbündeten das Risiko für die Operation und das US-Personal erheblich erhöhen werden, wie mit internen Gesprächen vertraute Personen berichten.

Jede größere Operation gegen den Iran wird vor Herausforderungen stehen, da die US-Munitionsbestände durch Washingtons anhaltende Verteidigung Israels und Unterstützung der Ukraine erheblich reduziert wurden.

Nach Erscheinen dieses Artikels postete Trump in den sozialen Medien, es sei „ absolut falsch “, dass Caine „gegen einen Krieg mit dem Iran“ sei. Trump sagte, der General wolle zwar keine militärische Konfrontation mit dem Iran, aber falls es dazu käme, sei er der Meinung, dass man leicht gewinnen könne. Diejenigen, die mit der Washington Post über Caines Ansichten sprachen, widersprachen Trumps optimistischer Darstellung jedoch entschieden.

Zumindest scheint Caine das enorme Risiko für die Trump-Regierung zu begreifen, sollte der Präsident einen Angriff auf den Iran genehmigen. Die Tatsache, dass Caine-treue Personen diese Geschichte der Washington Post zugespielt haben , lässt mich vermuten, dass einige hochrangige Militärs verstehen, dass ein Krieg gegen den Iran ein verheerendes Desaster bedeuten kann. Sollten sie die Konsequenzen tragen müssen, wollen sie zumindest dokumentieren, dass Trump davor gewarnt wurde.

Die Grenze zwischen Krieg und Frieden hängt von einer einzigen Frage ab: Wird Donald Trump das Abkommen akzeptieren, das Iran ihm als verbindliche Garantie gegen den Bau von Atomwaffen anbietet? Wenn er das Abkommen annimmt, gibt es keinen Krieg. Wenn er es ablehnt, ist ein Krieg unausweichlich. Die USA sind auf einen solchen Krieg nicht vorbereitet, Iran hingegen schon. Die Entscheidung liegt allein bei Donald Trump.