Die Wehrpflicht kommt

Von Niall McCrae

Sind Sie fit für die Armee? Überall, im Internet, an Busseiten, im Radio und in Kinos, fordern Werbeanzeigen die Menschen auf, sich an ein Rekrutierungsbüro der Streitkräfte zu wenden. Und sie wollen nicht nur junge Menschen. Die Regierung beabsichtigt, das Wehrpflichtalter – falls erforderlich – auf 65 Jahre zu verlängern. Frisch pensionierte Angestellte aus der Privatwirtschaft oder dem öffentlichen Dienst sollen dann Khaki anziehen und sich vielleicht einer reformierten Brigade in Walmington-on-Sea anschließen.

Wenn Ihnen das lächerlich erscheint und Sie glauben, dass die britische Bevölkerung sich weigern würde, sich als Kanonenfutter zu melden, denken Sie noch einmal darüber nach. Die europäischen Staats- und Regierungschefs trommeln für einen Krieg mit Russland, während die USA an mehreren Fronten Öl ins Feuer gießen. In einigen EU-Ländern hat die Wehrpflicht für einen bevorstehenden Konflikt bereits begonnen.

Die skandinavischen Länder galten bis vor kurzem als moderne, fortschrittliche Lebensräume. Ihre hochgebildete Bevölkerung vertrat liberale Werte und lehnte ethnozentrischen Patriotismus ab, um Einwanderern, insbesondere Muslimen, ihre Türen zu öffnen. Sie hatten nur symbolische Armeen, die eine Politik der Vielfalt und Gleichberechtigung verfolgten.

Der Pazifismus ist vorbei: Schweden und Finnland sind nach Jahrzehnten der Neutralität der NATO beigetreten. Ihre „aufgeweckten” weiblichen Führungskräfte scheinen ihre neue Rolle im Säbelrasseln mit Wladimir Putin zu genießen. Ihre Bürger müssen sich auf eine mögliche Kriegsdienstpflicht einstellen, und das gilt auch für Frauen. Vor zwei Jahren verkündete der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen, dass „eine strengere Wehrpflicht, einschließlich vollständiger Gleichstellung der Geschlechter, zur Lösung von Verteidigungsherausforderungen, zur nationalen Mobilisierung und zur Besetzung unserer Streitkräfte beitragen muss”. Vielleicht sollte er seine Wortwahl überdenken – „Besetzung” ist kaum geschlechtsneutral.

Warum gerade Skandinavien, um die Militarisierung des Westens voranzutreiben? Ein Grund könnte sein, dass die Schweden und ihre Nachbarn im Gegensatz zu Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien nicht mit Imperialismus oder Faschismus in Verbindung gebracht werden (okay, vergessen wir die Wikinger). Damit vermitteln sie ein positives Bild für die Stärkung der Verteidigung und den Schutz der fortschrittlichen europäischen Kultur.

Ein zweiter Grund könnte sein, dass Skandinavien technologisch fortgeschritten ist. Denken Sie daran, dass Schweden Covid-19 ohne Lockdown überstehen durfte, da der Epidemiologe Anders Tegnell für seinen vernünftigen Ansatz gelobt wurde. Aber vielleicht war diese Freiheit möglich, weil Schweden bereits auf dem besten Weg zum Great Reset war. Die „neue Normalität“ wurde von jungen Schweden gefördert, die mit Mikrochip-Handimplantaten Einkäufe tätigten oder Büros betraten. Digitale Identitäten sind weit verbreitet.

Der skandinavischen Wehrpflicht wird bald ganz Europa folgen. Um die Gemüter zu beruhigen, erklärt die britische Regierung jedoch, dass eine Wehrpflicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig sei. Aber die Mainstream-Medien haben den Samen bereits in die öffentliche Psyche gesät. Kürzlich hatte die Tageszeitung Daily Telegraph Plakate mit Botschaften darüber, dass Putin als nächstes wahrscheinlich in die baltischen Staaten einmarschieren werde, und stellte die Idee in Frage, dass Stolz auf das eigene Land Vorurteile sei – subtile Vorbereitungen für eine chauvinistische Wehrpflicht?

Während der künstlichen moralischen Panik um die Fernsehserie „Adolescence” im letzten Jahr habe ich vermutet, dass der eigentliche Zweck Propaganda war, um die Menschen dazu zu bringen, über die Energie und Aggression junger Männer nachzudenken und darüber, wie diese positiv kanalisiert werden könnte. Zahlreiche Briefe wurden an Zeitungen geschickt, in denen eine Rückkehr zum Wehrdienst gefordert wurde.

Unsere Väter und Großväter, die in den 1950er Jahren Wehrdienst leisteten, sind jedoch möglicherweise keine guten Vorbilder. Sie leisteten ihren zwei- oder dreijährigen Dienst in einer Zeit des Nachkriegsfriedens. Sie konnten die Welt sehen und lernten nützliche Fähigkeiten. Jetzt wollen unsere Herrscher Krieg. Wie im Ersten Weltkrieg sind die jüngeren Generationen von einem Gemetzel bedroht.

Die britische Regierung scheint eine führende Rolle bei der Eskalation der militärischen Spannungen mit Russland zu übernehmen.

Aber wie bei Covid-19 und Net Zero werden die großen Entscheidungen nicht wirklich von Keir Starmer und Westminster getroffen. Globale Kräfte treiben uns voran, und ob Putin für dieselben Herren arbeitet oder auf dem großen Schachbrett seine eigene Position verteidigt, ist schwer zu erkennen.

Pensionierte Offiziere, die an den Telegraph schreiben, spotten über die Aussicht, dass verwöhnte Jugendliche eine Kampftruppe bilden könnten – sie würden nicht einmal wissen, wie man ein Gewehr hält! Aber der Drang zum Krieg dient nicht unbedingt dazu, Russland zu besiegen und alle rechtzeitig zu Weihnachten nach Hause zu bringen. Die Bedingungen an der Westfront vor einem Jahrhundert waren so effektiv, dass Millionen von Männern getötet wurden, dass die unterschwellige Botschaft von Richard Attenboroughs O What a Lovely War eine bewusste Ausmerzung der Bevölkerung war. Der Erste Weltkrieg brach auf dem Höhepunkt der Eugenik aus, und dieselbe Ideologie herrscht auch heute noch vor, wenn auch unter einem „grünen“ Deckmantel.

Trotz des technologischen Fortschritts unterscheidet sich der Krieg in der Ukraine nicht wesentlich von dem, der im Schlamm von Flandern geführt wurde. Männer werden in ihren Schützengräben von explosiven Geschossen bombardiert, und jeder Vorstoß „über die Gräben hinaus“ ist tödlich. Meistens kauern sie in ihren Erdlinien, durch den bitteren Winter, die Frühjahrsfluten und die drückende Sommerhitze. Vielleicht eine Million Menschen, darunter unverhältnismäßig viele Ukrainer, sind in diesem Zermürbungskrieg ums Leben gekommen.

Die britische Öffentlichkeit steht der Wehrpflicht zwiespältig gegenüber. Die Mehrheit ist blind für das, was wirklich in der Welt geschieht, bezieht ihre begrenzten Informationen aus den Newsfeeds der sozialen Medien oder der BBC, ignoriert aber Nachrichten, die sie nicht lesen will. Die Wehrpflicht ist keine Frage des „Ob“, sondern des „Wann“. Und ich gehe davon aus, dass es eher früher als später soweit sein wird. Rekrutierungssergeants werden jeden noch vorhandenen Patriotismus ausnutzen, während indoktrinierte „woke“ Jugendliche dazu verleitet werden, für Vielfalt und Gleichberechtigung zu kämpfen.

Trauen Sie Meinungsumfragen nicht. Während der Covid-19-Maßnahmen sprachen sich laut Umfragen etwa 74 Prozent für jede vorgeschlagene Freiheitsbeschränkung aus. Wenn die Regierung die Wehrpflicht einführen will, wird sie die Zahl der Befürworter finden.

1986, in einem Jahrzehnt, das wir heute vielleicht als das optimale Zeitalter des Friedens und der Freiheit betrachten können, erreichte die britische Rockband Status Quo mit ihrer Coverversion von „In the Army Now“ fast die Spitze der Popcharts. Das Original stammte von dem südafrikanischen Duo Bolland & Bolland aus dem Jahr 1981, und die einzige Änderung am Text bestand darin, dass der konkrete Verweis auf den Vietnamkrieg entfernt wurde.