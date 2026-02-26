Kongressanhörung abrupt unterbrochen, nachdem verdeckte Iran-Operationen enthüllt wurden

Damon Wilson, Leiter der National Endowment for Democracy (NED), wurde am Dienstag während einer Aufsichtsanhörung im Repräsentantenhaus von einem Kongressmitglied unterbrochen, nachdem er offengelegt hatte, dass seine Behörde „frühzeitig damit begonnen hat, die Bereitstellung [und] den Betrieb von etwa 200 Starlinks zu unterstützen“ – inmitten der Gewalt, die im vergangenen Monat den Iran erfasste.

Bevor er den Satz beenden konnte, wurde er von dem ranghöchsten Mitglied des Unterausschusses für Staat, Auslandsoperationen und verwandte Programme des Repräsentantenhauses, Abgeordnete Lois Frankel, unterbrochen, die zu Wilson sagte: „Wissen Sie was, ich werde Sie unterbrechen – wir sollten besser nicht darüber sprechen.“

Wilsons Aussagen waren durch eine Frage Frankels ausgelöst worden, die Details zu einer offenbar neuen und anscheinend geheimen Initiative des Außenministeriums anforderte, um Starlink-Terminals an Iraner bereitzustellen.

Wilson schien sich sowohl für die jüngsten Unruhen als auch für die anschließende mediale Berichterstattung über das Chaos im Iran verantwortlich zu fühlen. „Was wir heute sehen, ist das Ergebnis jahrelanger Investitionen der Stiftung, die für sichere Kommunikationswege gesorgt haben, darunter Starlinks …, über die Informationen sowohl ins Land hinein als auch aus dem Land heraus gelangen konnten“, erklärte er.

Laut der New York Times seien die von Elon Musk produzierten Internetsysteme durch ein „zusammengewürfeltes Netzwerk aus Aktivisten, Entwicklern und Ingenieuren“ ins Land geschmuggelt worden, das „Irans digitale Barrikaden durchbrach“. Inzwischen ist klar, dass die NED zumindest teilweise für die Finanzierung und Koordinierung dieses Netzwerks verantwortlich war.

Da sich Starlink zu einer zentralen Waffe im Informationskrieg gegen den Iran entwickelt hat, bleibt unklar, wie regierungsfeindliche Akteure die Geräte ins Land schmuggeln konnten. Doch ein jüngster Vorfall, bei dem ein hochrangiger niederländischer Diplomat dabei ertappt wurde, mehrere Starlink-Einheiten und Satellitentelefone durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen Imam Khomeini im Iran zu schleusen, liefert einen Hinweis.

Die National Endowment for Democracy wurde 1982 unter der Ägide des damaligen CIA-Direktors William Casey gegründet, um sozialistische und unabhängige Regierungen durch die direkte Förderung von NGOs, Medienorganisationen und politischen Parteien zu stürzen. „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren verdeckt von der CIA erledigt“, sagte NED-Mitbegründer Allen Weinstein 1991 über die Arbeit der Stiftung.

Trotz ihres erklärten Ziels, Transparenz und „grundlegende Freiheiten“ im Ausland zu fördern, ist die NED inzwischen eine Dark-Money-Organisation, die die Namen ihrer lokalen Partner unter einer 2025 eingeführten „Sorgfaltspflicht“-Richtlinie geheim hält. Während seiner Kongressanhörung im Februar dieses Jahres bestand Wilson darauf, dass diese Richtlinie aus Sicherheitsgründen für die Empfänger vor Ort notwendig sei.

Die Arbeit der NED, Starlink-Terminals in den Iran zu schmuggeln, stellt somit eine verdeckte Operation zur Förderung von Unruhen dar. Und laut Wilson ist sie inzwischen ein zentraler Bestandteil der aggressivsten Initiative der Stiftung.

Der Iran „hat für die Stiftung eine enorme Priorität. Seit ich bei der Stiftung bin, ist Iran unser am schnellsten wachsendes Programm“, sagte Wilson zu Frankel. „Es ist inzwischen eines unserer größten Programme weltweit – es umfasst sowohl direkte Partner – iranische Gruppen – als auch unsere Kerninstitute.“

„Ich werde Sie unterbrechen …“

National Endowment for Democracy leader cut off in Congress after boasting of ‘deploying’ 200 Starlinks to Iran amid violence



The US intel cutout's president said Iran was his group's top target



Full report from @MaxBlumenthal & @wyattreed13 here: https://t.co/zaA52ugnFn pic.twitter.com/ifkzMgw4Uy — The Grayzone (@TheGrayzoneNews) February 24, 2026

Wilson erklärte, seine Organisation habe maßgeblich zur Entstehung der Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ im Jahr 2022 beigetragen, in deren Verlauf Iraner zunächst gegen das verpflichtende Hidschab-Gesetz der Islamischen Republik mobilisierten, bevor die Proteste in gewaltsame Unruhen umschlugen.

„Wenn man über die Wirkung unserer Arbeit im Iran nachdenkt – der Grund, warum die Bewegung ‚Frau, Leben, Freiheit‘ mit einem einfachen Kopftuch begann: Die Geschichte von Mahsa Amini hätte als regionale Geschichte im Iran verloren gehen können. Aber NED-Partner halfen, diese Geschichte zu berichten, sie in die Welt hinauszutragen und wieder in den Iran zurückzubringen“, sagte Wilson mit Bezug auf die iranisch-kurdische Frau, die nach ihrer Festnahme wegen Verstoßes gegen das verpflichtende Hidschab-Gesetz in Polizeigewahrsam an einer offensichtlichen medizinischen Ursache starb.

Am 8. und 9. Januar dieses Jahres brachen erneut gewaltsame Regimewechsel-Unruhen im gesamten Iran aus. Polizeistationen, Hunderte Moscheen und Gebetsstätten, Regierungsgebäude und Marktplätze wurden in Brand gesetzt. Unbewaffnete Wachleute und Polizisten wurden von Mobs tödlich angegriffen. Die Gewalt endete erst, als iranische Sicherheitsdienste eine Internetsperre verhängten und Tausende Starlink-Terminals neutralisierten.

Die iranische Regierung veröffentlichte die Namen und Identifikationsnummern von über 3000 Bürgern, die während der zwei Tage andauernden Unruhen getötet worden seien. Wie The Grayzone berichtete, behauptete jedoch die von der NED finanzierte NGO Human Rights Activists in Iran zunächst, die Zahl der Toten sei mehr als doppelt so hoch.

Während Mainstream-Medien wie The Guardian sich auf zweifelhafte monarchistische Quellen stützen, um die Opferzahlen weiter zu erhöhen, enthüllte Wilson, dass seine Organisation mit „Menschenrechtsnetzwerken“ zusammenarbeite, um „internationalen Medien und anderen glaubwürdigen Quellen Informationen darüber bereitzustellen, was geschehen ist“.

Diese von den USA finanzierten Gruppen seien an der „Dokumentation von 17.000 Todesfällen“ beteiligt gewesen, behauptete Wilson und fügte hinzu, dass „aufwärts, potenziell 30.000, derzeit noch von unseren Partnern überprüft werden“. Wie The Grayzone berichtete, stammt die Behauptung, der Iran habe innerhalb von nur zwei Nächten 30.000 Menschen getötet, von einem Oppositionsaktivisten mit engen Verbindungen zum selbsternannten „Kronprinzen“ Reza Pahlavi, dem Erben der gestürzten und weiterhin mit der CIA verbundenen Monarchie des Iran.

Auf die Frage Frankels, ob er Empfehlungen zu „Hard-Power“-Optionen der USA gegen den Iran habe, erklärte Wilson, seine Rolle bestehe nicht darin, politische Ratschläge zu erteilen. Deutlich wohler fühlte er sich dabei, die Rolle der NED bei der Gestaltung anti-iranischer Mediennarrative hervorzuheben – etwa jener Erzählung, die die anhaltende Dürre im Land der Führung anlastet:

„Ein Teil dessen, was wir sich manifestieren sehen, ist eine Reaktion darauf, dass unsere Partner dem iranischen Volk die Geschichte erzählt haben, dass das Regime seine eigenen Ressourcen für die Unterstützung von Stellvertretern im gesamten Nahen Osten verschwendet hat – bis zu dem Punkt, dass es nicht einmal mehr in der Lage ist, die eigene Wasserversorgung für Teheran zu managen. Und diese Geschichten sind nicht einfach entstanden – sie wurden durch unsere Arbeit kontinuierlich aufgegriffen, dokumentiert und dem iranischen Volk vermittelt.“

An anderer Stelle seiner Aussage schien Wilson sich auch den Wahlsieg einer rechten Regierung in Bolivien zuzuschreiben – und dass seine NED dabei eine Rolle gespielt habe, um die Kontrolle der USA über die Bodenschätze des Landes sicherzustellen: „In Bolivien“, erklärte er, „haben unsere Partner verhindert, dass Lithium unter Moskaus Kontrolle fällt.“

Wilson enthüllte zudem, dass die NED Medien in Nicaragua finanziert und schult – mit dem Ziel, die sozialistisch orientierte sandinistische Regierung des Landes zu untergraben. „Wir verfügen über ein unglaubliches Netzwerk nicaraguanischer Journalisten mit Berichtsstrukturen innerhalb des Landes“, prahlte er.

Abgeordnete Frankel schloss die Sitzung mit dem Hinweis, dass die US-Regierung inzwischen viele der repressiven Methoden widerspiegele, die die NED im Ausland kritisiere:

„Politische Gegner werden von autokratischen Führern inhaftiert. Maskierte Männer dringen in Häuser ein und terrorisieren Menschen. Man kann durchaus verstehen, warum so viele Menschen aus ihren Ländern fliehen. Leider klingt das sehr traurig, denn es klingt wie die Geschichte, die sich hier abspielt.“