Gold erreichte ein neues Allzeithoch

Was für einen Unterschied zwei Wochen auf dem Markt machen können! Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich die altgedienten Bullen an der Wall Street dafür gescholten, dass sie nicht das Zeug dazu hätten, den Dow Jones in Punktereichweite zu schließen (BEVs von -0,01% bis -4,99%). Ich habe eine Woche Pause gemacht, und in meinem nächsten Artikel schloss der Dow Jones die Woche mit einem BEV von -1,51%, also in einer guten Position, wie aus dem unten stehenden BEV-Chart hervorgeht.

Können die Bullen den Dow Jones in den kommenden Wochen von hier aus zu neuen Allzeithochs führen? Wenn sie genau das nicht schaffen, werden sie erbärmlich aussehen, weil sie nicht das Zeug dazu haben, den Dow Jones um die letzten 555 Punkte des Schlusskurses nach oben zu treiben, um dies zu erreichen.