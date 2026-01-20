Gold- und Silber-Explosion: Etwas Großes passiert gerade

Tyler Durden

Die Preise für Gold und Silber signalisieren laut Brandon Smith von Alt-Market.com Stress unter der Oberfläche der Wirtschaft. Von schrumpfenden physischen Lagerbeständen bis hin zu Rekordkäufen durch Zentralbanken warnen Edelmetalle davor, dass die zugrunde liegenden Probleme nicht gelöst sind …

Anfang 2020, zu Beginn der Pandemie-Hysterie, stellte ich fest, dass die Covid-Panik scheinbar perfekt mit der Beschleunigung der Zinspolitik und dem Abstoßen von Vermögenswerten durch die Federal Reserve zusammenfiel. Dieser Trend war meiner Ansicht nach ein Vorbote eines Catch-22-Szenarios, vor dem ich seit einiger Zeit warne.

Seit dem Crash von 2008 hat die Zentralbank Konjunkturprogramme und nahezu Nullzinsen eingesetzt, um „too big to fail“-Konzerne zu schützen und gleichzeitig die globale Verschuldung am Leben zu halten. Dies erforderte das digitale Drucken von zig Billionen Fiat-Dollar und führte zwangsläufig zu einer starken Abwertung des Greenbacks.

Ich sagte voraus, dass dies zu stagflationären Bedingungen führen würde (die schließlich 2022 eintraten) sowie zu dem Dilemma Inflation versus Deflation.

Die Federal Reserve könnte die Zinsen weiter niedrig halten und den Inflationsdruck ignorieren, um einen Zusammenbruch des Schuldensystems zu vermeiden.

Oder sie könnte die Zinsen deutlich anheben, das Schuldensystem „seine Medizin nehmen lassen“, Preisverfälle zulassen und die Inflation durch eine Unterdrückung der Konsumnachfrage eindämmen.

Beide Optionen könnten eine Wirtschaftskrise auslösen.

Vielleicht ist es verständlich, dass sich die Fed entschied, keine der beiden zu wählen.

Stattdessen hob sie die Zinsen an – aber nicht genug, um die Stagflation umzukehren. Sie wählte den Mittelweg und verweigerte der Wirtschaft die dringend benötigte Medizin, wodurch eine Abrechnung für falsch bewertete Fehlallokationen verschoben wurde.

Im Grunde wurde das Problem an die nächste Regierung weitergereicht.

Folgen der „zu wenig, zu spät“-Strategie der Fed

Das bedeutet, dass wir immer noch mit den massiven Preissteigerungen leben müssen, die während der Biden-Regierung entstanden sind.

Zugegeben, die Inflationsrate hat sich verlangsamt. Aber die Lebenshaltungskosten sind deutlich höher als noch vor fünf Jahren. (Zur Erinnerung: Inflation über null bedeutet nicht, dass Preise fallen – sondern dass sie weiter steigen, nur langsamer.)

Im Jahr 2020 schrieb ich einen Artikel mit dem Titel Physisches Gold wird sich bald in spektakulärer Weise vom Papiermarkt lösen, in dem ich explodierende Edelmetallpreise vorhersagte, sobald dieses Catch-22-Problem für Investoren offensichtlich würde. Ich prognostizierte, dass Käufer zunehmend Finanzderivate (Futures usw.) zugunsten physischer Auslieferung von Gold und Silber aufgeben würden, was die physischen Preise parabolisch ansteigen ließe.

Das passiert jetzt.

Seit ich diesen Artikel schrieb, ist der Goldpreis pro Unze um über 200 % gestiegen. Die Silberpreise sind um 400 % explodiert.

Die globalen Lagerbestände physischer Metalle sind eingebrochen

Londoner Tresore sollen seit 2022 um 30 % geleert worden sein

Raffinerien melden Lieferverzögerungen von 10–14 Wochen für neue Barren (statt normal 2–4 Wochen)

Physische Einlösungen von Rohstoffkontrakten haben sich auf historisch beispiellose Niveaus beschleunigt

Via Clive Thompson auf LinkedIn. Thompson ergänzt:

„Dies markiert einen dramatischen Verhaltenswandel: Historisch führten weniger als 1 % der COMEX-Kontrakte zu physischer Lieferung, doch 2025 erreichten die Lieferanzeigen in manchen Monaten 100 %.“

Silber liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei einem Allzeithoch von 90 Dollar pro Unze. Gold nähert sich 4.700 Dollar pro Unze.

(Vielleicht ziehen sich große Banken wie JP Morgan aus irgendeinem Grund bewusst von der Marktmanipulation zurück?)

Die Goldkäufe der globalen Zentralbanken haben seit 2022 jedes Jahr historische Rekordwerte erreicht – und übertreffen sogar die Niveaus nach der Großen Finanzkrise.

All das ist der Hintergrund – was bedeutet das?

Die wirtschaftliche Singularität

Es scheint mir, dass wir eine wirtschaftliche Singularität erleben – einen Moment tiefgreifender Veränderung.

Oder zumindest die Warnsignale eines unmittelbar bevorstehenden Wandels.

Die Preise von Edelmetallen versuchen, uns etwas mitzuteilen.

Das Problem ist, dass diese Botschaft größtenteils ignoriert wird – selbst von konservativeren Plattformen. Zu wenige Menschen sprechen darüber, was bei Edelmetallen passiert und was das für die Gesamtwirtschaft bedeutet.

Hier ist, was ich denke …

Erstens deutet der Run auf physische Vermögenswerte darauf hin, dass Banken, Regierungen und das reichste 1 % der Investoren hektisch absichern, um sich auf eine echte Krise vorzubereiten. (Ich spreche gezielt von Institutionen und sehr Vermögenden, da ein einzelner COMEX-Goldlieferkontrakt 100 Unzen Gold umfasst – fast eine halbe Million Dollar zu heutigen Preisen – weit außerhalb der Möglichkeiten einer durchschnittlichen amerikanischen Familie.)

Wie ich bereits 2020 feststellte: Wenn Banken beginnen, physisches Gold und Silber zu kaufen, sollten wir es ihnen gleichtun. Sie handeln wahrscheinlich, um Verluste in anderen Anlageklassen auszugleichen. Oder sie rechnen mit einem geopolitischen Erdbeben, das die Preise explodieren lässt.

Das Potenzial für geopolitische Konflikte ist derzeit offensichtlich. Europäische Regierungen werden gegenüber den USA wegen Zöllen zunehmend feindselig. Sie versuchen ständig, einen Dritten Weltkrieg mit Russland anzuzetteln usw.

Zweitens gibt es die innenpolitischen Probleme durch Proteste gegen die Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen. Das Abschiebethema ist lediglich ein Vorwand für einen breiteren Konflikt zwischen Links und Rechts. (Wenn ICE-Beamte morgen nach Hause gingen und ihre Einsätze einstellten, würde die Linke etwas anderes finden, worüber sie randalieren könnte.)

Wie wir bereits 2020 gesehen haben, ist inneres Chaos ein Werkzeug politischer Erpressung. Gleichzeitig befeuert zivile Instabilität den Anstieg der Metallpreise.

Drittens gibt es die Spannungen mit Russland und China, die über die Festnahme des kommunistischen Diktators Nicolás Maduro nicht erfreut sind. Venezuelas Ölexporte waren entscheidend für Chinas industrielle Kapazität. Auch wenn Venezuelas Lieferungen nur etwa 4,5 % der chinesischen Importe ausmachten, ist ein Verlust von 4 % oder mehr in einem volatilen globalen Markt alles andere als willkommen.

Venezuela diente als Ausgangspunkt für militärische Mittel in der westlichen Hemisphäre (einschließlich Überwachungssystemen zur Beobachtung der USA). Chinesische und russische Waffen versagten kläglich gegen US-Operationen, was künftig zu einer Eskalation führen könnte.

Die größeren Auswirkungen von Maduros Sturz lassen sich noch nicht quantifizieren, werden aber erheblich sein.

Die meisten Venezolaner scheinen über ihre Befreiung von Maduro hocherfreut zu sein. Die Frage ist: Können wir ein langfristiges Desaster vermeiden? Unser Militär ist hervorragend darin, Feinde präzise zu zerstören, aber wir haben eine miserable Bilanz bei langfristigen militärischen Besetzungen.

Viertens dürfen wir die Proteste im Iran und das Potenzial eines Regimewechsels dort nicht vergessen. Ich habe kein persönliches Interesse daran, was im Nahen Osten geschieht. Ich denke, die USA sollten sich so weit wie möglich heraushalten, aber ich habe keine Illusionen, dass Trump einfach stillsitzen und zusehen wird. Er hat bewiesen, dass er ein Mann der Tat ist.

Ich muss zugeben, dass seine außenpolitischen Entscheidungen überraschend effektiv waren und von den betroffenen Bevölkerungen – zumindest in den meisten Fällen – begrüßt wurden. Dennoch gilt: Wenn sich geopolitische Bedingungen so schnell verändern, sendet das unweigerlich Schockwellen durch die Weltwirtschaft. Selbst wenn Maßnahmen moralisch richtig und strategisch notwendig sind, bleiben die Folgen unvorhersehbar.

Schließlich scheint die Fed entschlossen, die Zinsen zu senken, ohne jemals das ursprüngliche stagflationäre Problem anzugehen. Die Konsumausgaben sind nie zurückgegangen. Die Verschuldung – sowohl auf Bundes- als auch auf Haushaltsebene – wächst weiter. Die Preise der meisten Güter liegen immer noch deutlich über dem Niveau von 2020. Die USA müssten mindestens eine kurze deflationäre Phase durchlaufen, um die Stagflation zu korrigieren, doch die Banken haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um dies zu verhindern.

Mit anderen Worten: Wenn die Fed die Zinsen weiter senkt, wird die Inflation 2026 ein Comeback erleben.

Was als Nächstes passiert

Ich glaube, alle richtigen Faktoren für einen anhaltenden Anstieg von Gold und Silber sind gegeben.

Ich würde mich nicht wundern, Silber bis 2027 nahe der Marke von 200 Dollar pro Unze zu sehen. Die Kombination aus industrieller Nachfrage, jahrelangem Angebotsdefizit, der Entscheidung der USA, Silber als kritischen Rohstoff einzustufen, Chinas Versuchen, den Silberexport zu verbieten, PLUS der unersättlichen Nachfrage nach Silber als Investment – das ist eine Kraftkonstellation, die den Preis nahezu zwangsläufig nach oben treibt. Und sie ist keineswegs „vorübergehend“, ebenso wenig wie der Inflationsschub der Covid-Ära. Ich prognostiziere, dass diese Kräfte das Gold-Silber-Verhältnis auf Niveaus treiben werden, die zuletzt während der Spitze von 2011 (35:1) gesehen wurden, was heute einen Preis von etwa 131 Dollar pro Unze bedeuten würde.

Ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sich der globale Druck in absehbarer Zeit abschwächt. Im Gegenteil: Ich glaube, Edelmetalle signalisieren uns, dass die Dinge bald noch wesentlich chaotischer werden.

Heute – vielleicht mehr denn je – ist der Besitz von physischem Gold und Silber eine Erklärung finanzieller Freiheit. Einer Unabhängigkeit vom fiskalischen Chaos der Federal Reserve und der Staatsverschuldung.