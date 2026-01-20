Die Vereinigten Staaten entwickeln sich zu einem brutalen Gestapo-Staat

George Samuelson

Amerikaner gingen am Wochenende in über 1.000 Protesten im ganzen Land auf die Straße, um Gerechtigkeit für eine Mutter zu fordern, die von der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) erschossen wurde.

Renee Nicole Good war eine typische Vorstadt-Amerikanerin. Sie war Mutter von drei Kindern und schrieb gern Gedichte. Doch am 7. Januar wurde ihr Leben auf tragische Weise beendet, als sie von einem ICE-Agenten mit einem Kopfschuss getötet wurde – eine weitere Tragödie, die die Nation tief gespalten hat. Die Demonstranten bestehen darauf, dass Good zu Unrecht getötet wurde, und die visuellen Beweise des Vorfalls stützen dieses Argument eindeutig.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Good mit ihrem SUV eine Wohnstraße blockiert. Das ist sicherlich ein Grund dafür, dass die Polizei am Ort des Geschehens erscheint, doch was im weiteren Verlauf geschah, entzieht sich jeder Logik. Als sich zwei ICE-Agenten dem Fahrzeug näherten, war kein Versuch zu erkennen, ruhig mit Good zu sprechen. Stattdessen griff einer der Agenten nach dem Türgriff und forderte Good aggressiv auf, das Fahrzeug zu verlassen. Offensichtlich verängstigt durch die Situation traf Good eine fatale Entscheidung, als sie versuchte, vom Ort des Geschehens zu fliehen. Daraufhin eröffnete der zweite Beamte, der links vor dem Fahrzeug stand, das Feuer auf die Windschutzscheibe und gab drei Schüsse ab, traf Good am Kopf und tötete sie auf der Stelle.

Die meisten Menschen erkennen inzwischen den Unterschied zwischen einer normalen Polizeikontrolle und dem Missbrauch polizeilicher Befugnisse. Eine routinemäßige Polizeikontrolle beinhaltet, dass der Beamte ruhig mit dem Fahrer spricht und dabei die notwendigen Aufgaben wie die Überprüfung von Führerschein und Fahrzeugpapieren erledigt. Die meisten Amerikaner sind zu Recht verängstigt, wenn sie von der Polizei angehalten werden, weshalb es notwendig ist, dass der einschreitende Beamte die Situation unter Kontrolle hält. Das war bei Renee Good eindeutig nicht der Fall, die das Unglück hatte, auf einen ICE-Agenten zu treffen, der offensichtlich im falschen Beruf ist.

Während die Untersuchung des Vorfalls noch läuft, verheißt der Umgang der Trump-Regierung mit Good nach der kaltblütigen Tötung nichts Gutes für die Bürgerrechte in den Vereinigten Staaten. Die Heimatschutzministerin Kristi Noem stellte das Opfer, eine Mutter und preisgekrönte Dichterin, als „inländische Terroristin“ dar. Good habe, so Noem weiter – ohne dafür Beweise vorzulegen – ICE-Beamte „verfolgt und behindert“, bevor sie ihr Fahrzeug „als Waffe eingesetzt“ habe, um den Agenten zu überfahren, der sie schließlich tötete.

Damit endete die Schuldzuweisung an das Opfer nicht. Tricia McLaughlin, Staatssekretärin im Heimatschutzministerium und Sprecherin von ICE, erklärte in einem Beitrag auf X, dass „eine dieser gewalttätigen Randaliererinnen ihr Fahrzeug als Waffe eingesetzt hat und versucht hat, unsere Strafverfolgungsbeamten zu überfahren, um sie zu töten – ein Akt des inländischen Terrorismus“.

Und so wurde eine amerikanische Mutter in dieselbe Kategorie eingeordnet wie Osama bin Laden. Diese groteske Charakterisierung wird die Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten nur darin bestärken, dass sie sich gerechtfertigt fühlen, jedes Mittel einzusetzen, um gegen „den Feind“ zu kämpfen – also gegen genau jene Menschen, die sie eigentlich schützen sollen. Zwei Tage nach der Tötung von Mrs. Good schossen Grenzschutzbeamte in Portland, Oregon, auf die Insassen eines Fahrzeugs, als diese versuchten zu fliehen.

Als sich die Grenzschutzbeamten den Insassen des Fahrzeugs gegenüber zu erkennen gaben, habe „der Fahrer sein Fahrzeug als Waffe eingesetzt und versucht, die Strafverfolgungsbeamten zu überfahren“, sagte McLaughlin. Ein Beamter habe „aus Angst um sein Leben und seine Sicherheit“ einen Schuss abgegeben, woraufhin der Fahrer mit dem Beifahrer davonraste. Die Insassen des Fahrzeugs überlebten den Angriff, während eine Untersuchung des Schusswaffengebrauchs kaum echte Antworten liefern dürfte.

Natürlich gibt es Situationen, in denen den Behörden keine andere Wahl bleibt, als tödliche Gewalt anzuwenden, wenn sie bestimmten Personen in besonderen Fällen gegenüberstehen. Beunruhigend an den jüngsten Vorfällen ist jedoch, dass die Trump-Regierung mit explosiven Begriffen wie „inländische Terroristen“ und „Randalierer“ um sich wirft, noch bevor überhaupt eine Untersuchung begonnen hat.

Es ist sehr schwer zu glauben, dass Mrs. Good eine „inländische Terroristin“ war. Wäre das der Fall, dann wären die Vereinigten Staaten ein Nährboden für all jene Millionen von „Terroristen“, die mit ihren Familien in SUVs durch die Städte fahren. Die US-Verfassung garantiert dem amerikanischen Volk eindeutig die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und das Recht, die Missstände der US-Regierung anzusprechen. All diese Freiheiten wurden dieser einen amerikanischen Mutter in eklatanter Weise verweigert, die ihr Leben tragischerweise durch das dreiste Verhalten der Strafverfolgungsbehörden verlor. Die Trump-Regierung hat nicht nur die Pflicht, illegale Einwanderer zusammenzutreiben, sondern auch sicherzustellen, dass amerikanische Bürger dabei nicht wie Terroristen behandelt werden.