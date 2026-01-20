Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

JP Morgan kündigt das Ende von Bargeld an: Biometrie, Blockchain und digitale IDs als neues Zahlungssystem

JP Morgan prognostiziert starken Anstieg biometrischer Zahlungen – Blockchain, digitale ID-Wallets und Tokenisierung sind die Zukunft des Finanzwesens

„Wir werden einen Anstieg biometrischer Zahlungen sehen, weil die Technologie bereits Teil des täglichen Lebens ist und sich nun auf Zahlungen überträgt.“

JP Morgan, die größte US-Bank nach Vermögenswerten und die größte Geschäftsbank der Welt, hat diesen Monat einen Bericht mit dem Titel „Navigating the future of payments“ veröffentlicht. Die Analysten der Bank gehen davon aus, dass verschiedene Formen biometrischer Zahlungsmethoden weiterhin stark zunehmen werden, ebenso wie eine größere Akzeptanz blockchain-basierter Transaktionen sowie tokenisierter Währungen und Vermögenswerte.

Teresa Walker, Managing Director und Leiterin des Bereichs Merchant Services Sales bei J.P. Morgan Commercial Banking, lieferte ihre Einschätzungen in dem Bericht.

Echtzeitzahlungen (RTP) – unterstützt durch sofortige Überweisungsinfrastrukturen wie beispielsweise FedNow in den USA – seien „dabei, zum Rückgrat moderner Geschäftsabläufe zu werden, insbesondere da Unternehmen ihr Working Capital optimieren und nahtlose Erlebnisse bieten wollen“, so Walker. „Kunden nutzen RTP bereits, um [Automated Clearing House] ACH zu ersetzen. Die Richtung ist klar: Niemand will drei Tage warten, wenn er es in drei Minuten haben kann.“

Bemerkenswert ist, dass „RTP den Treasury-Teams größere Transparenz und Kontrolle bietet und gleichzeitig schnellere, zuverlässigere Transaktionen für Kunden ermöglicht“, heißt es in dem Bericht.

Walker wendet sich anschließend der Tokenisierung und Blockchain zu. Obwohl Blockchain häufig mit nicht gedeckten Kryptowährungen in Verbindung gebracht werde, liege „ihr geschäftlicher Wert in der Schaffung von Vertrauen und Transparenz bei Zahlungen und Abrechnungen“, so die Bank. „Distributed-Ledger-Technologie hilft Unternehmen, Abstimmungen zu vereinfachen, Betrug zu reduzieren und sichere grenzüberschreitende Transaktionen zu ermöglichen.“

„Die größte Attraktivität der Blockchain liegt in der Vereinfachung komplexer Zahlungsprozesse und der Bereitstellung einer einzigen, verlässlichen Datenquelle für alle Beteiligten“, sagte Walker. „Es geht darum, den Geldfluss zu beschleunigen und die Transparenz zu schaffen, die Unternehmen wollen.“
Zu den Anwendungen zählen Smart Contracts für automatisierte Abwicklung, tokenisierte Zahlungen und die Echtzeit-Nachverfolgung von Geldern.

Die Blockchain-Technologie stehe jedoch weiterhin vor regulatorischen und operativen Herausforderungen, darunter Datenschutz, Interoperabilität und sich wandelnde Compliance-Standards. „Führungskräfte sollten regulatorische Entwicklungen im Blick behalten und Blockchain-Lösungen prüfen, die zu ihren strategischen Zielen passen“, so Walker. „Die Zusammenarbeit mit verlässlichen Blockchain-Anbietern ist entscheidend, um die Komplexität der Einführung zu bewältigen.“

Da die globale Gesellschaft weiter zu digitalen Währungen und Tokenisierung übergeht, müsse und werde biometrische Authentifizierung – Fingerabdruck-Scans, Iris-Scans, Gesichtserkennung und Spracherkennung – zunehmen.

„Die Allgegenwärtigkeit von Biometrie in unseren Smartphones – etwa das Entsperren per Gesicht – hat zu einer Akzeptanz bei den Verbrauchern geführt“, sagte Walker. „Jüngere Generationen, die mit Gesichtserkennung aufgewachsen sind, werden die Einführung wahrscheinlich noch schneller vorantreiben.“

„Mit Biometrie können Unternehmen nahtlose Kundenerlebnisse bieten, ohne Vertrauen zu gefährden“, fügte Walker hinzu. „Die Herausforderung besteht darin, Nutzererlebnis mit Datenschutz und regulatorischer Compliance in Einklang zu bringen. Bewährte Praxis ist es, sicherzustellen, dass biometrische Daten sicher gespeichert und verantwortungsvoll genutzt werden, im Einklang mit globalen Standards.“

„Wir werden einen Anstieg biometrischer Zahlungen sehen, weil die Technologie bereits Teil des täglichen Lebens ist und sich nun auf Zahlungen überträgt.“

Im Jahr 2025 führte JP Morgan stillschweigend bargeldlose biometrische Terminals ein, die es Kunden ermöglichen, einfach durch das Halten der Hand über das Terminal zu bezahlen, sowie weitere Methoden.

Das neue Zahlungssystem der Bank wurde 2023 beim Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix getestet. Ähnlich wie Amazons kontaktloses Zahlungssystem Amazon One, bei dem Kunden ihre Hand über ein Terminal halten, bietet JP Morgan etwas Vergleichbares an oder scannt die Gesichter der Kunden für eine sofortige Zahlung.

Schließlich erfordern Biometrie und Blockchain digitale ID-Wallets. JP Morgan schreibt:

Digitale Wallets sind nicht länger nur eine Bequemlichkeit für Verbraucher – sie werden für B2B- und B2C-Zahlungen unverzichtbar. Da Kunden schnellere und flexiblere Zahlungsoptionen verlangen, müssen Unternehmen digitale Wallets in ihre Ökosysteme integrieren.

„Digitale Wallets reagieren direkt auf veränderte Kundenerwartungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Einfachheit und Auswahl“, sagte Walker. „Personalisierte Erlebnisse sind entscheidend. Ein beliebter Anbieter digitaler Wallets ermöglicht es Kunden beispielsweise, fünf Geschenke bei einem Händler zu kaufen und an fünf verschiedene Personen zu versenden. Das ist das Erlebnis, das Verbraucher wollen. Treueprogramme und personalisierte Services sind zentrale Differenzierungsmerkmale.“

Digitale Wallets helfen Unternehmen, neue Märkte zu erschließen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Eine erfolgreiche Integration erfordert jedoch die Abstimmung mit bestehenden Zahlungssystemen, robuste Sicherheitsprotokolle und eine klare Differenzierungsstrategie. Bei der Bewertung der Einführung digitaler Wallets sollten Faktoren wie Interoperabilität, regulatorische Compliance und das Management von Kundendaten berücksichtigt werden.

Abschließend erklärte Walker:

„Es ist entscheidend, sicherzustellen, dass Ihre Infrastruktur und Ihr Ökosystem miteinander verbunden sind“, sagte Walker. „Viele Händler verfügen nicht über die richtige Technologie, um dies zu erreichen, was zu einem fragmentierten Erlebnis und Umsatzverlusten führt. Die Investition in die richtige Technologie und das Hinzufügen verbindender Elemente ist unerlässlich. Organisationen, die Veränderungen annehmen und in die richtigen Fähigkeiten investieren, werden am besten positioniert sein, um von neuen Zahlungstechnologien zu profitieren.“

AUTORENKOMMENTAR

Während die Öffentlichkeit noch weitgehend uninformiert und ungebildet in Bezug auf Tokenisierung ist, wird 2026 ein Schlüsseljahr sein. Man wird sehen, wie immer mehr elitäre und mächtige Institutionen beginnen, die Notwendigkeit von Blockchain, digitaler ID und Tokenisierung zu propagieren. Gleichzeitig wird es mehr Brot-und-Spiele geben, um die Massen von dieser Realität abzulenken, während das amerikanische Imperium kollabiert und verzweifelt nach einer Lösung sucht – einer Lösung, die digitale Sklaverei sein wird, getarnt als „Demokratisierung von Investitionen“ und „Bruchteilsbesitz“, wie es BlackRocks Larry Fink beschreibt.

Offensichtlich treibt uns dies zur eventualen „Endlösung“:

Offenbarung 13,16: Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, ein Zeichen empfangen an ihrer rechten Hand oder an ihren Stirnen,
[17] und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, der nicht das Zeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
[18] Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.

