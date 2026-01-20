Wurde der Iran-Krieg abgewendet – oder nur verschoben?

Trump wurde offenbar durch Russlands Zusage erschreckt, Iran diesmal zu unterstützen – doch wird er nun, wie von Lindsey Graham angedeutet, seinen Schlachtplan für eine „größere“ Operation neu zeichnen und dabei den Dritten Weltkrieg riskieren?

Leo Hohmann

Präsident Donald Trump hat Berichten zufolge am Mittwoch die geplante Invasion Irans abgesagt, nachdem ihm seine Berater während einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates keine schnelle und entscheidende Niederlage des islamischen Regimes im Iran garantieren konnten.

Doch es gibt keine Hinweise darauf, dass die USA militärische Mittel aus der Region abgezogen hätten, und ein Angriff könnte zu einem späteren Zeitpunkt dennoch stattfinden.

Man hätte erwartet, dass Trump sich vorab mit seinen Beratern trifft und eine militärische Lageeinschätzung einholt, bevor er den iranischen Demonstranten öffentlich zurief, sie sollten weiter protestieren, denn „Hilfe ist unterwegs“. Aber das ist eben Donald Trump. Er kann seinen Mund nicht kontrollieren, und in diesem Fall hat das vermutlich Menschen das Leben gekostet. Sie glaubten, in ihrer Stunde der größten Not werde Hilfe eintreffen – und sie kam nicht. Trump änderte seine Meinung.

Länder riefen ihr internationales Personal aus Teheran und der Region zurück. Militärische Mittel wurden in Stellung gebracht. Der Propagandakrieg lief auf Hochtouren und schürte über soziale Medien sowie verschiedene Nachrichtenkanäle von rechts, links und der Mitte die Unterstützung für einen Krieg im eigenen Land.

Berichte besagten, der US-Angriff auf den Iran sei „unmittelbar bevorstehend“ und werde wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden erfolgen.

Doch der vermeintliche Schwung prallte irgendwann am Mittwochnachmittag gegen eine Mauer, als Trump eine Bemerkung machte, wonach das Regime offenbar aufgehört habe, auf Demonstranten zu schießen. Am heutigen Freitag veröffentlichte Trump einen weiteren Beitrag und erklärte, er respektiere die Tatsache, dass das iranische Regime alle geplanten Hinrichtungen abgesagt habe.

Eine deutliche Warnung aus Russland könnte ebenfalls Trumps Umdenken ausgelöst haben. Nachdem Trump den iranischen Demonstranten „Hilfe ist unterwegs“ versprochen hatte, erklärte das russische Außenministerium, jede US-Militärintervention im Iran würde „katastrophale Folgen“ haben. Das ist ein Codewort für den Dritten Weltkrieg.

Erneut gilt: Das bedeutet nicht, dass es keinen Krieg geben wird. Im Gegenteil, ich wäre überrascht, wenn es nicht dazu käme. Die USA waren schlicht nicht auf eine umfassende Invasion und den wahrscheinlichen Ausbruch eines Dritten Weltkriegs vorbereitet, also wurde vorerst alles verschoben.

Die Trump-Regierung ist nun gezwungen, einen neuen Schlachtplan zu entwerfen, falls sie tatsächlich einen Regimewechsel im Iran anstrebt – und ich glaube, das tut sie. Trump und Netanjahu wissen, dass sich ihr Zeitfenster bald schließen könnte. Tatsächlich könnte es sich bereits geschlossen haben, und jeder neue Angriffsplan könnte zu entsetzlichem Blutvergießen führen und Russland sowie möglicherweise China und andere in den Krieg hineinziehen.

Doch wenn wir eines über Trump gelernt haben, dann dass er Siege liebt – je dramatischer, desto besser. Schnelle Rein-und-raus-Erfolge. Selbst wenn diese Siege eher Wahrnehmung als Realität sind, wird er sich den vollständigen Erfolg zuschreiben und eine Siegesrunde drehen. Iran bot ihm keine Möglichkeit, als klarer Gewinner dazustehen, also zog er sich zurück, bis ihm ein attraktiveres Angebot vorgelegt werden kann. Letztlich wird sein Ego es ihm nicht erlauben, dauerhaft nachzugeben. Er wird den Iran angreifen. Und der Iran wird eine weitaus härtere Herausforderung darstellen als das, womit die Amerikaner im Irakkrieg 2003 konfrontiert waren.

Der 12-Tage-Krieg im Juni 2025 war nur ein Teilerfolg. Er schwächte Irans Nuklearanlagen erheblich, erreichte darüber hinaus aber wenig. Es gelang weder, das Regime zu stürzen, noch es nennenswert zu schwächen. Ich glaube, Trump und Netanjahu haben im Juni ihre Chance verpasst, Iran einen entscheidenden K.-o.-Schlag zu versetzen.

Die Amerikaner und Israelis unterschätzen fortlaufend den Machterhalt des iranischen Regimes.

Die letzten drei Wochen der Proteste im Iran sollten das Regime so weit schwächen, dass die USA ihr Militär entsenden und im Grunde eine Aufräumoperation durchführen könnten.

Doch die Proteste wurden unter Kontrolle gebracht, und die Trump-Regierung erkannte, dass US-Truppen in Teheran auf starken Widerstand gestoßen wären. Das Regime war trotz aller Fake News über seinen angeblichen Zusammenbruch weiterhin fest im Sattel.

Man kann fast nichts glauben, was die meisten Medien über die Ukraine, Venezuela oder den Iran berichten. Es sind keine echten Nachrichten, die auf Fakten vor Ort beruhen. Es handelt sich um Narrative, die von CIA-Desinformation vorgegeben werden, und leider springen viel zu viele ansonsten solide konservative Medien darauf an und verbreiten diese falschen Darstellungen weiter. Was ihre Berichterstattung über internationale Beziehungen betrifft, sind konservative Medien – von wenigen Ausnahmen abgesehen – kaum besser als der liberale Mainstream.

Die gefährlichsten Neokonservativen sind jene, die beginnen, ihrer eigenen Propaganda zu glauben.

In diesem Fall lautete das verbreitete Narrativ, die Islamische Republik Iran stehe kurz vor dem Zusammenbruch und ein paar Wochen Straßenproteste könnten sie ausreichend schwächen, um sie für einen von den USA geführten Militärputsch weichzuklopfen.

Der Politikwissenschaftler John Mearsheimer von der Universität Chicago sprach in einem Interview vom 14. Januar mit Oberstleutnant Daniel Davis über den Iran. Er bezeichnete die Ereignisse als klassische, von der CIA angestoßene vierstufige Farbrevolution. Spult man bis zur 25-Minuten-Marke vor, erklärt er, wie diese Psy-Operationen funktionieren.

Mearsheimer sagte:

„Als die Proteste erstmals ausbrachen und wir die Darstellung der westlichen Medien hörten, lautete die Geschichte im Wesentlichen, dass es im Iran eine große Zahl von Menschen gebe, die zutiefst unzufrieden mit dem Regime seien, dass das Regime das Land schlecht geführt habe und dass sie entschieden hätten, es sei an der Zeit, nicht nur zu protestieren, sondern das Regime zu stürzen. Und das erscheint im Westen vollkommen plausibel, denn wer könnte ein Regime wie das im Iran schon mögen? Doch inzwischen ist, so denke ich, völlig klar geworden, dass diese Darstellung falsch ist. Was im Iran geschieht, folgt direkt dem US-/israelischen Drehbuch für einen Regimewechsel.“

Anschließend legte er das klassische vierstufige Drehbuch dar, das die CIA zur Durchführung von Revolutionen nutzt, die zu Regimewechseln führen sollen.

Das Problem war, dass der Iran nie über die zweite Stufe hinausgekommen ist und nicht reif für eine US-Militärintervention war. Und Trump war zumindest klug genug, auf seine Berater zu hören und keine Operation fortzusetzen, die zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Meine Sorge ist, dass bereits eine noch größere militärische Operation am Horizont lauert.

Hier eine Aufschlüsselung, wie die CIA laut Professor Mearsheimer Revolutionen organisiert:

„Das erste Element besteht darin, dass wir Sanktionen gegen ein Land verhängen, dessen Wirtschaft ruinieren und alles tun, um die Bevölkerung zutiefst unzufrieden zu machen, weil sie enorme Kosten trägt“, sagte er. „Wir bestrafen sie mit diesen Sanktionen. Das haben wir in Venezuela getan. Das haben wir im Iran getan. Aber wer hat die Hauptverantwortung für die Schaffung dieser schrecklichen wirtschaftlichen Bedingungen? Die Vereinigten Staaten.“

Der zweite Schritt besteht darin, dass die US-Regierung irgendwann entscheidet, die Wirtschaft sei ausreichend geschwächt, und es sei Zeit, massive Straßenproteste zu organisieren.

„Und wir werden diese massiven Proteste anheizen“, sagte Mearsheimer. „Genau das ist Ende Dezember 2025 im Iran geschehen. Es gibt inzwischen zahlreiche Belege dafür, dass der Mossad tief in das Geschehen im Iran verwickelt war. Darüber hinaus gibt es Äußerungen von Präsident Trump und dem ehemaligen Außenminister Mike Pompeo, die deutlich machen, dass die Vereinigten Staaten von Anfang an an der Anheizung dieser Krise beteiligt waren.“

Als die Iraner das Internet abschalteten, um die Kommunikation der Demonstranten zu unterbrechen, tauchten plötzlich 40.000 Starlink-Terminals im Iran auf. Diese stammten von Elon Musk, einem großen Rüstungsunternehmer, der eng mit dem militärisch-industriell-geheimdienstlichen Komplex der USA verbunden ist.

Der dritte Schritt besteht darin, eine massive Desinformationskampagne zu entfesseln, die alle im Westen davon überzeugen soll, dass diese Proteste organisch entstanden seien, dass die USA und Israel nichts damit zu tun hätten und dass es sich bei den Demonstranten ausschließlich um „edle Patrioten“ handele, so Mearsheimer.

Das bedeutet nicht, dass es keine echten Patrioten unter ihnen gab. Es gab viele. Aber sie waren nicht die Hauptorganisatoren.

„Diese Desinformationskampagne sendet innerhalb des Iran die Botschaft, dass das Regime erledigt ist, dass die Demonstranten auf der Gewinnerstraße sind und dass es keine Möglichkeit gibt, dies zu stoppen“, sagte Mearsheimer. „Was wir also versuchen, ist, mit dieser Desinformationskampagne innerhalb des Iran Dynamik zu erzeugen.“

Sobald die Proteste einen bestimmten Punkt erreicht haben, folgt die vierte und letzte Phase: Das US-Militär greift ein, um den Tag zu retten, und attackiert sämtliche kritische Infrastrukturen und Eliteverstecke im Iran.

„Wir versetzen den Coup de grâce, wir erledigen das Regime“, sagte Mearsheimer. „Das ist das grundlegende Drehbuch. Man sieht es in Venezuela. Es ist Regimewechsel, wie wir ihn schon viele Male erlebt haben. Nun ein letzter Punkt: Es ist gescheitert.“

Warum ist die von den USA und Israel unterstützte Farbrevolution im Iran gescheitert?

Mearsheimer erklärte:

„Erstens ist die Zahl der Proteste bis Mittwoch drastisch zurückgegangen. Wenn sie in Bezug auf die zweite und dritte Säule des Drehbuchs gescheitert ist, wie soll man dann mit militärischer Gewalt die Situation retten? Trump hatte definitiv vor, militärische Gewalt einzusetzen, aber das sollte erst geschehen, wenn das Regime auf den letzten Beinen steht. Nun steht das Regime aber nicht auf den letzten Beinen. Das Regime hat hier gesiegt. Es hat die Proteste niedergeschlagen. Nicht vollständig. Aber es wird sie vollständig niederschlagen. Und es wird eine große Zahl der Anführer dieser Proteste hinrichten. Die Frage lautet also: Was kann Trump jetzt tun? Er befindet sich in einer anderen Lage, als er angenommen hatte. Glaubt er, die Situation mit militärischer Gewalt retten zu können?“

Ich kann sagen, ich habe Lindsey Graham, den obersten Anfeuerer der Neokonservativen, noch nie so niedergeschlagen gesehen wie am Donnerstag, nachdem Trump den Angriff abgesagt hatte.

Trotz all dessen, was Mearsheimer über die gescheiterte Farbrevolution im Iran dargelegt hat, sollten wir auch die Rolle Wladimir Putins bei der Verhinderung des US-Angriffs nicht unterschätzen. Er dürfte die Pläne abgekühlt haben, indem er erklärte, Russland sei bereit, seine hypersonischen Oreschnik-Raketen auf US-Streitkräfte in der Region abzufeuern – und Trump weiß, dass die USA gegen diese extrem schnellen und hochmanövrierfähigen Waffen keine Verteidigung haben.

Im Unterschied zum 12-Tage-Krieg im Juni 2025 bat der Iran diesmal um Russlands Hilfe – möglicherweise auch um die Chinas. Berichten zufolge waren es die Russen, die für die Störung der Starlink-Terminals verantwortlich waren.

Dieses Maß an russischer Zusammenarbeit mit dem Iran bestand im Juni noch nicht, doch Trump hat Putin im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg derart entfremdet, dass Putin nun mit ihm abgeschlossen hat. Er vertraut Trump nicht mehr. Und Trump erntet nun die Früchte seines eigenen Versagens, die Kommunikationskanäle zu Putin offen zu halten. Er hat diese Brücke verbrannt, indem er die Wünsche Selenskijs und der Neokonservativen erfüllt hat – und nun hört Putin ihm nicht mehr zu.

Saudi-Arabien und Katar ließen zudem wissen, dass sie US-Kampfflugzeugen keinen Durchflug durch ihren Luftraum für einen Angriff auf den Iran gestatten würden.

Der Iran kann außerdem die Straße von Hormus schließen und den Fluss der globalen Ölversorgung unterbrechen. Angesichts eines langen, langwierigen Krieges würde dies die westlichen Volkswirtschaften verwüsten.

Ich hoffe, dieser Artikel hat verdeutlicht, dass ein Angriff auf den Iran sehr reale und komplexe Herausforderungen mit sich bringt. Die Neokonservativen blenden all diese Komplexitäten aus und konzentrieren ihr Narrativ auf die Emotionen des Augenblicks, indem sie alles auf Freiheit und Demokratie für ein leidendes Volk reduzieren. Das kommt bei den Massen gut an, ist aber das Letzte, was sie wirklich interessiert. Die Neokonservativen und ihre Konzernfreunde sehen die Welt nicht in Kategorien von Freiheit und Demokratie, sondern in Verträgen und Geld, mit dem man ein weiteres zerstörtes Land wiederaufbauen kann. Sie sehen Chancen, mehr Ölfelder zu kontrollieren oder mehr Land nach Mineralien auszubeuten. Es ist ein äußerst komplexes Bild, doch die Medien lieben es, vereinfachte Narrative zu spinnen, weil diese Leser anziehen und Reichweiten vergrößern. Die meisten Amerikaner, die nicht bereit sind, Zeit zu investieren, um internationale Beziehungen zu verstehen, fallen jedes Mal darauf herein.

Die Entscheidung Saudi-Arabiens, eines der wichtigsten Länder der Region, seinen Luftraum für US-Militäroperationen gegen den Iran zu schließen, markiert ebenfalls einen gewaltigen Wendepunkt mit weitreichenden Folgen für das US-Imperium.

Trumps aggressivere, manche würden sagen rücksichtslose, Außenpolitik könnte Iran und Saudi-Arabien in ein neues Bündnis treiben. Die beiden traditionellen Feinde haben nun ein gemeinsames Interesse: Israel, mit der Rückendeckung eines Israel-zuerst-Präsidenten im Weißen Haus, wird zunehmend als gefährlich unberechenbar wahrgenommen. Die Saudis, die Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel geführt hatten, sehen Israel nun als jemanden, der zu viele rote Linien überschreitet. In ihren Augen muss Israel im gesamten Machtgefüge des Nahen Ostens einen Dämpfer erhalten. Netanjahu ist für ihren Geschmack zu aggressiv und zu selbstsicher geworden und hat die Freundschaft zu Donald Trump voll ausgenutzt.

Wenn man Trump verstehen will, sollte man sich seine größten Geldgeber ansehen. Dazu gehören die milliardenschwere Casinounternehmerin Miriam Adelson und der Hedgefonds-Manager Paul Singer. Singer hat Citgo, den US-Ableger der staatlichen venezolanischen Ölindustrie, gekauft und wird massiv von Trumps Sturz Nicolás Maduros in Venezuela profitieren. Adelson ist eine große Unterstützerin von US-Militäroperationen, die als vorteilhaft für Israel gelten.

Letztlich werden wir den Iran dennoch angreifen. Man wird die Anstrengungen verdoppeln, weiter nach Schwachstellen im Regime suchen und auf den nächsten Vorwand warten, um zuzuschlagen. Doch jede Illusion, die Trump von einer schnellen Rein-und-raus-Operation hatte, die ihn wie Superman aussehen lassen würde, ist nun zerstört. Dies wird eine weitaus größere Operation erfordern, als Trump ursprünglich geplant hatte, und könnte die kinetische Phase des Dritten Weltkriegs entzünden.