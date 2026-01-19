Neue Videos am Montag

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

„Wir werden den Iran angreifen“ – dies ist bereits in Gang gesetzt worden | Redacted News Deutsch

Jeder Amerikaner muss das sehen.. (Really Graceful – Deutsch)

Totales Fiasko für Merz! Panik bei GEZ-TV! ZDF-Millionär Lanz am Ende! Umstrittener Paragraf vor demAUS

„Verfassungsrechtlich unhaltbar“ – Anwalt Joachim Steinhöfel redet Klartext

Scott Ritter: Hat Trump Putin reingelegt und den Krieg mit Russland angeheizt?

Lukaschenko: Amerikaner wollen uns wieder reinlegen!

Dr. Michael Nehls: „Corona‑Enquetekommission – was wirklich hinter den Kulissen geschah“

Trumps Öl-Traum zerschellt | Von Rainer Rupp

1984 Director’s Cut – Tacheles # 188

Die Neue Weltordnung in okkulten Zahlen – Teil 7 Die Vereinigten Staaten

Vogelfrei ohne Verurteilung | Jacques Baud

2026 Schweizer Sicherheitsstrategie: Weg in die NATO & Militarisierung | Christoph Pfluger

Prof. Martin Riedmiller: DeepMind, AGI, Kernfusion, AlphaGo, Roboter, Singularität & die Zukunft

(2017) Was uns über Washington, D.C. nicht erzählt wird (Really Graceful – Deutsch)

SpiegelTV hetzt gegen mich & ich reagiere!

Jacques Baud: „Wir leben nicht mehr im Rechtsstaat“