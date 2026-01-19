Es ist an der Zeit, Donald Trump die Autoschlüssel wegzunehmen

Larry C. Johnson

Jeder, der jemals mit der Krise eines älteren Elternteils konfrontiert war, das unter geistigem und körperlichem Verfall litt, kann sich wahrscheinlich an den Moment erinnern, als man eingreifen und dem Vater oder der Mutter die Autoschlüssel wegnehmen musste. Das war sicherlich kein schöner Moment, aber angesichts der Möglichkeit, dass der beeinträchtigte Senior einen Unfall verursachen könnte, bei dem andere Menschen ums Leben kommen könnten, war es die richtige Entscheidung.

Ich glaube, wir sind mit Donald Trump an diesem Punkt angelangt. Es ist an der Zeit, den 25. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten anzuwenden. Der 25. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten legt die Regeln für die Nachfolge des Präsidenten und des Vizepräsidenten sowie für den Umgang mit einem Präsidenten fest, der nicht in der Lage ist, die Aufgaben seines Amtes auszuüben. Er wurde nach der Ermordung von Präsident John F. Kennedy vorgeschlagen und 1967 ratifiziert, um Lücken im ursprünglichen Verfassungstext zu schließen. Gemäß Abschnitt 4 können der Vizepräsident und die Mehrheit der leitenden Beamten der Exekutivbehörden (oder eines anderen vom Kongress benannten Gremiums) erklären, dass der Präsident nicht in der Lage ist, die Befugnisse und Pflichten seines Amtes auszuüben, wodurch der Vizepräsident sofort zum amtierenden Präsidenten wird. Wenn der Präsident dies bestreitet, muss der Kongress entscheiden; eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern ist erforderlich, um den Vizepräsidenten als amtierenden Präsidenten zu behalten, andernfalls erhält der Präsident seine Befugnisse zurück.

Der letzte Strohhalm für mich sind Trumps Erklärungen, dass er Grönland beschlagnahmen und unter die vollständige Kontrolle der US-Regierung stellen will. Grönland ist ein autonomes, selbstverwaltetes Gebiet innerhalb des Königreichs Dänemark, kein unabhängiger Staat und kein Teil der Vereinigten Staaten. Es bleibt unter dänischer Souveränität und übt gleichzeitig weitreichende Selbstverwaltung über seine inneren Angelegenheiten aus. Das Selbstverwaltungsgesetz Grönlands erkennt das grönländische Volk als eigenständiges Volk mit dem Recht auf Selbstbestimmung an und bietet einen legalen Weg zur Unabhängigkeit durch ein Referendum in Grönland, gefolgt von Verhandlungen mit Dänemark. International erkennen andere Staaten (einschließlich der Vereinigten Staaten in ihren Verteidigungsabkommen mit Dänemark) die dänische Souveränität über Grönland an und behandeln es als Teil des dänischen Reiches, jedoch mit autonomer Regierung.

Im Gegensatz zu Dänemarks Beziehung zu Grönland, wo eine Metropole die volle Souveränität über ein großes, kulturell eigenständiges, selbstverwaltetes Gebiet mit weitreichender Autonomie und einem expliziten rechtlichen Weg zur Unabhängigkeit behält, besitzen die Vereinigten Staaten mehrere ausländische Gebiete – z. B. Puerto Rico, Guam und die US-Jungferninseln –, die nicht eingegliedert sind… Das bedeutet, dass sie unter der vollständigen Souveränität der USA stehen, ohne verfassungsmäßige Garantien für einen Staatsstatus oder die Unabhängigkeit, und keines dieser Gebiete erreicht den Grad an Selbstbestimmung oder Kontrolle über die Ressourcen, den Grönland hat.

Trumps Erklärung, dass er das Völkerrecht nicht anerkennt – eine Ansicht, die von Stephen Miller, Trumps stellvertretendem Stabschef, und Marco Rubio nachdrücklich geteilt wird – ist ein gefährliches und törichtes Eingeständnis. Trumps Behauptung, dass Macht Recht schafft, ist ein alter Aphorismus, der die Idee zum Ausdruck bringt, dass Macht über Gerechtigkeit oder Moral entscheidet und nicht etwa ein inhärentes ethisches Prinzip. Thukydides (um 410 v. Chr.) hat diese Idee in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges am bekanntesten formuliert, indem er schrieb:

Die Starken tun, was sie können, und die Schwachen leiden, was sie müssen.

Diese Passage aus dem Melier-Dialog wird weithin als grundlegender Ausdruck realistischer Machtpolitik angesehen. In Platons „Der Staat“ (ca. 375 v. Chr.) erklärt Thrasymachos, dass „Gerechtigkeit nichts anderes ist als das Interesse des Stärkeren“, eine Ansicht, die Sokrates widerlegt.

Trump versucht, sein Ziel, Grönland zu erobern, zu rechtfertigen, indem er darauf besteht, dass Russland und China bereit sind, dieses Gebiet zu übernehmen, wenn wir es nicht tun. Das ist lächerlich. Russland hat bereits reichlich Zugang zur Arktis. Drei der elf Zeitzonen Russlands grenzen an den Arktischen Ozean entlang seiner Nordküste, und mit einer Flotte von acht Eisbrechern ist Russland durchaus in der Lage, in der Arktis zu arbeiten, ohne Grönland erobern zu müssen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die USA nur über einen funktionierenden Eisbrecher verfügen, sodass es selbst bei einer Übernahme Grönlands mehrere Jahre dauern würde, bis die USA über genügend Eisbrecher verfügen, um in der Arktis sinnvoll arbeiten zu können.

Trumps Behauptung, dass die USA Grönland kontrollieren müssen, um die nationale Sicherheit der USA zu stärken, ist fadenscheinig. Aufgrund des rechtlichen Status Grönlands gegenüber Dänemark und der Tatsache, dass Dänemark Teil der NATO ist, würde jeder Angriff Russlands oder Chinas einen Kriegsgrund darstellen, der die Anwendung von Artikel 5 rechtfertigen würde, was einen Angriff auf die NATO bedeuten würde.

Die NATO-Mitglieder reagierten mit einer Mischung aus Besorgnis, Solidarität und diplomatischem Widerstand auf Donald Trumps erneute Erklärungen Anfang Januar 2026, dass die USA Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit benötigten, und schlossen den Einsatz militärischer Gewalt oder Zölle zur Erlangung der Kontrolle über das dänische Territorium nicht aus. Dies hat zu einer Eskalation der Spannungen innerhalb des Bündnisses geführt, da viele dies als direkte Bedrohung für die Souveränität Dänemarks und den Zusammenhalt der NATO betrachten, was möglicherweise das Überleben des Bündnisses gefährden könnte.

Als Verwaltungsmacht Grönlands steht Dänemark an vorderster Front, wobei Premierministerin Mette Frederiksen davor warnt, dass jede militärische Aktion der USA gegen die Insel „das Ende der NATO“ und der transatlantischen Partnerschaft bedeuten würde. Dänemark hat seine militärische Präsenz auf der Insel verstärkt und sich mit Verbündeten zu gemeinsamen Übungen abgestimmt, die als defensive Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in der Arktis ohne Eskalation der Bedrohungen dargestellt werden. Außenminister Lars Løkke Rasmussen traf sich am 14. Januar mit Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio, sprach jedoch von einer „grundlegenden Meinungsverschiedenheit“ und betonte die Bedeutung des Dialogs, während er eine Annexion ablehnte. Die öffentliche Meinung in Dänemark lehnt einen Verkauf oder eine Übernahme entschieden ab. Umfragen zeigen, dass fast die Hälfte der Bevölkerung die USA als Bedrohung ansieht.

Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs gaben am 6. Januar eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie bekräftigten, dass „Grönland seinem Volk gehört” und dass nur Dänemark und Grönland über seine Zukunft entscheiden können, während sie sich „voll und ganz solidarisch” mit Kopenhagen zeigten. Zu den Unterzeichnern gehörten Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Spanien, die Zölle als Untergrabung der transatlantischen Beziehungen und als Risiko einer „gefährlichen Abwärtsspirale” verurteilten. Länder wie Schweden, Frankreich und Deutschland haben kleine Militärkontingente zu Trainings- und Übungszwecken nach Grönland entsandt und damit eine geeinte Front signalisiert, um Einschüchterungen abzuwehren und die Präsenz der NATO in der Arktis zu stärken. Das Vereinigte Königreich erwägt ähnliche Unterstützung, während Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine stärkere Rolle der NATO in der Arktis forderte, ohne Maßnahmen der USA auszuschließen.

Die NATO als Organisation hat sich öffentlich nicht geäußert, was Kritik aus europäischen Hauptstädten hervorgerufen hat, dass sie die Souveränität ihrer Mitglieder nicht verteidige, im Gegensatz zur proaktiven Haltung der EU. In den USA haben überparteiliche Persönlichkeiten wie die republikanischen Senatoren Thom Tillis und Lisa Murkowski Trumps Zölle auf Verbündete als „schlecht für Amerika“ und spaltend für die NATO verurteilt und gewarnt, dass sie Gegnern wie Putin und Xi zugutekommen. Kanada, ein NATO-Mitglied mit Interessen in der Arktis, hat dazu gedrängt, sich in diesem Zusammenhang vom Einfluss der USA zu lösen, hat aber Grönland nicht direkt angesprochen.

Die NATO-Länder verhalten sich wie misshandelte Ehepartner. Gestern Abend habe ich erfahren, dass eine meiner Nichten von ihrem Mann geschlagen wurde und sich dabei die Nase gebrochen hat. Anstatt die Polizei zu rufen, ihren Mann anzuzeigen und eine einstweilige Verfügung zu erwirken, tut meine Nichte das, was so viele misshandelte Frauen tun… Sie sagt nichts und bleibt in einer gefährlichen Beziehung. Genau so verhält sich Europa. Die Staats- und Regierungschefs Europas sollten sich in ihrer Empörung einig sein und Trumps erklärte Absicht, das Völkerrecht zu missachten und ein Gebiet illegal zu besetzen, nur weil er es will, verurteilen.

Wenn Trump diesen Weg weitergeht, wird dies wahrscheinlich das Ende der NATO bedeuten… Vielleicht ist das der wahre Grund für diese rücksichtslose, gefährliche geplante Aktion.

Trumps gefährliche Rhetorik und Handlungen beschränken sich nicht auf Grönland. Die Russen glauben, dass die USA den Drohnenangriff vom 28./29. Dezember auf Putins offizielle Residenz in Nowgorod ermöglicht haben; Trumps CIA hat es nicht geschafft, eine Farbrevolution im Iran auszulösen, baut aber weiterhin Streitkräfte für einen zukünftigen Angriff auf; und Trump hat die Entführung von Venezuelas Nicholas Maduro angeordnet, hat aber davon Abstand genommen, einen vollständigen Regimewechsel durch die Entsendung von US-Bodentruppen nach Venezuela durchzuführen. Das neue Jahr ist erst 16 Tage alt, und Trump ergreift bereits Maßnahmen, die das Risiko bergen, mehrere Kriege auszulösen.

Fairerweise muss man sagen, dass Trump dies nicht alleine tut. Er wird dabei von einer Reihe hochrangiger Beamter unterstützt, darunter CIA-Chef John Ratcliffe. Ich bin zwar der Meinung, dass es genügend Gründe gibt, den 25. Verfassungszusatz anzuwenden, aber in Wirklichkeit ist Trump von Speichelleckern umgeben, die bereit sind, seine Gesetzlosigkeit zu billigen und zu fördern.