Völkermord ist kein Fehler. Deshalb können die Medien Ihnen nicht die Wahrheit über Gaza sagen

Jonathan Cook

Ein neuer Film über den Mord an Hind Rajab enthüllt eine zutiefst kranke israelische Gesellschaft, die von einer rassistischen Ideologie, die jüdischen Leben mehr zählt als palästinensischen, in die dunkelsten Abgründe getrieben wurde.

„Die Stimme von Hind Rajab“, eine erschütternde, dramatisierte Nacherzählung des schleichenden Mordes an der Fünfjährigen Hind Rajab in Gaza, kommt nächste Woche in die britischen Kinos. Nutzen Sie die Gelegenheit, den Film zu sehen. Die große Mehrheit der Amerikaner hatte diese Möglichkeit nicht, als er dort letzten Monat anlief.

Hier ist, was in den USA mit dem Film geschah (laut New York Times-Kolumnistin M. Gessen):

„Die Stimme von Hind Rajab“ feierte im September Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig und gewann den Großen Preis der Jury, die zweithöchste Auszeichnung. Wenige Tage später wurde er mit großem Beifall beim Internationalen Filmfestival von Toronto gezeigt.

Hochkarätige US-amerikanische Verleihfirmen meldeten sich. Doch dann, so erzählten mir die Produzentinnen Odessa Rae und Elizabeth Woodward, sprangen die Firmen nach und nach ab.

Schließlich organisierte Woodward, die eine kleine Vertriebsfirma besitzt, eine Art Selbstvertrieb. Der Film startet am Mittwoch in New York und Los Angeles. Weltweit wird der für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominierte Film von großen Verleihern vertrieben – nur nicht in den USA oder Israel. Auch das ist eine Art Koordination.

Das ist wohl das deutlichste Eingeständnis der New York Times, dass es eine Israel-Lobby und ihren außerordentlichen Einfluss auf die westliche Kultur- und Informationslandschaft gibt.

Es ist fast unmöglich, ernsthafte Kritik am israelischen Staat, der (fälschlicherweise) behauptet, das jüdische Volk zu vertreten, auch nur annähernd in der Nähe der US-amerikanischen Mainstream-Kultur zu finden, selbst wenn sie in Form eines von der Kritik gefeierten Films daherkommt, unterstützt von Brad Pitt und Joaquin Phoenix, der bei den Filmfestspielen von Venedig rekordverdächtige 23 Minuten Standing Ovations erhielt.

Seit Jahrzehnten bemühen sich pro-israelische Lobbygruppen darum, uns einzureden, Antisemitismus sei im Westen weit verbreitet und äußere sich in der Opposition gegen Israel – eine Botschaft, die von den westlichen Medien unaufhörlich verstärkt wird.

Bemerkenswert ist: Die angebliche Bedrohung durch „Antisemitismus“ hat genau dann zugenommen, wenn in immer größeren Teilen der westlichen Öffentlichkeit die Erkenntnis wächst, dass Israel ein Apartheidregime gegenüber den Palästinensern betreibt und nun im Gazastreifen Völkermord begeht.

Die Rolle dieser Lobby, der die etablierten Medien bereitwillig eine Plattform bieten, besteht darin, jede daraus resultierende Zunahme der Israelkritik mit einem Anstieg des Antisemitismus gleichzusetzen. Die Lösung, so muss kaum erwähnt werden, ist, Kritik an Israel zu unterdrücken, um Antisemitismus zu reduzieren.

Da diese Logik in der westlichen Berufselite vorherrscht – ja, sie ist quasi die Eintrittskarte in diese Klasse – dürfte es ein Leichtes sein, Filmverleiher davon abzuhalten, einen Film in US-Kinos zuzulassen, der die Tötung eines fünfjährigen Mädchens durch Israel dokumentiert.

Der Mord an Hind Rajab war natürlich kein Einzelfall. Zehntausende andere Kinder im Gazastreifen haben in den vergangenen 27 Monaten ein ähnliches Schicksal durch die israelische Armee erlitten, doch ihre grauenhaften Erlebnisse wurden nicht verfilmt.

Wie jeder, der versucht, mehr Fakten über Israel in die breite Öffentlichkeit zu bringen, habe auch ich diese Schwierigkeiten selbst erlebt. Als Journalist beim Guardian vor 30 Jahren geriet ich nach meinem Master-Abschluss in Nahoststudien und dem damit verbundenen Interesse am Israel-Palästina-Konflikt in einen heftigen Konflikt mit leitenden Redakteuren. Es war eine völlig neue Erfahrung für mich, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war.

Was mich damals irritierte, war, dass meine Redakteure sich kaum dafür interessierten, ob eine Geschichte über Israel wahr oder interessant war oder nicht. Auch nicht dafür, ob ich sie mit verlässlichen Quellen gut begründen konnte. Mir wurde schnell klar, dass ihr Maßstab darin bestand, ob mein geplanter Artikel Israels moralisches Selbstverständnis als „jüdischer und demokratischer Staat“ untergraben würde.

Anmerkung: Der Guardian war und ist im Vergleich zu den übrigen britischen Medien eine Ausnahme, da er scharfe Kritik an Israel zuließ. Diese Kritik war jedoch stark eingeschränkt. Die Zeitung unterschied klar zwischen Israels Besatzung, die sie größtenteils als ungerechtfertigtes, kriminelles Unterfangen betrachtete, und Israels Status als selbsternannter jüdischer Staat.

Israels „Jüdischsein“ wurde als moralische, unhinterfragbare Notwendigkeit und Schutz vor Antisemitismus behandelt.

In der Praxis bedeutete dies, dass ich Artikel einreichen konnte, die die von Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten begangenen Verbrechen aufdeckten, jedoch nur insoweit, als sie die unvermeidlichen Probleme Israels bei der Durchsetzung seiner „Sicherheit“ in dem von Natur aus unsicheren Umfeld thematisierten, das durch die illegale Besetzung eines anderen Volkes durch seine Armee entstanden war.

Solche Artikel wurden unter der Bedingung zugelassen, dass sie nicht im Widerspruch zur redaktionellen Grundannahme der Zeitung standen, dass alles gut wäre, wenn Israel die besetzten Gebiete verließe und zu seinen international anerkannten Grenzen zurückkehrte.

Artikel – ob Berichte aus den besetzten Gebieten oder aus Israel selbst –, die auf grundsätzliche Probleme mit dem Konzept Israels als jüdischem Staat hindeuteten oder die Annahme in Frage stellten, dass ein Staat, der sich ethnisch-religiös definiert, auch eine Demokratie sein könne, wurden nicht zugelassen.

Dies war die unausgesprochene redaktionelle Formel:

Artikel, die nahelegten, dass die besetzten Gebiete ein nekrotisches Glied seien, das amputiert werden müsse – in Ordnung.

Artikel, die suggerieren, die illegale Besetzung sei eine natürliche Folge eines hochmilitarisierten Staates, angetrieben von einer expansionistischen Ideologie jüdischer Vorherrschaft, die Palästinenser zwangsläufig entmenschlicht – das ist inakzeptabel.

Aus diesem Grund hat der Guardian, wie so viele andere, in den letzten zwei Jahren Schwierigkeiten, Israels Völkermord im Gazastreifen zu verarbeiten.

Völkermord und die überwältigende Unterstützung dafür unter israelischen Juden deuten auf eine Krankheit im israelischen Staat selbst und in der Ideologie des Zionismus hin. Diese dunkle Seite des ethnischen Nationalismus lässt sich nicht einfach wie ein brandiger Zeh amputieren. Der gesamte politische Körper ist infiziert. Es bedarf einer umfassenden Lösung, die alle Aspekte berücksichtigt, wie im Fall des Apartheid-Regimes in Südafrika. Ein Dekolonisierungsprozess muss eingeleitet, ein Programm der Wahrheitsfindung und Versöhnung ist erforderlich.

Aus ähnlichen Gründen wurde „Die Stimme von Hind Rajab“ nicht in den US-Kinos gezeigt. Der Angriff der israelischen Armee auf das Auto mit Hind und ihrer Familie, die lange Verzögerungstaktik der israelischen Armee, bevor ein Krankenwagen zu Hind durchfuhr, und der israelische Angriff auf den Krankenwagen, nachdem dessen Route bereits genehmigt war, lassen sich nicht durch einen Fehler oder gar eine Reihe von Fehlern erklären.

Genauso wenig lässt sich Israels Ermordung Zehntausender Kinder wie Hind und das Verhungernlassen der übrigen durch einen Fehler erklären.

Dies sind keine Fehler. Völkermord ist kein Fehler. Er ist der Beweis für eine zutiefst kranke Gesellschaft, die von einer rassistischen Ideologie, die besagt, dass jüdische Leben zählen und palästinensische nicht, in die dunkelsten Abgründe getrieben wurde.