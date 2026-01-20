Trump an Norwegen: Kein Nobel, kein Grönland? Der Brief, der Europa schockiert hat

Der Brief wirkt so überzogen, dass einige seine Echtheit infrage stellten …

Tyler Durden

Als sehr früh am Montag erste Berichte über den scharfen Brief von Präsident Trump an Norwegen bekannt wurden – wegen der Weigerung des Landes, ihm den Friedensnobelpreis zu verleihen –, stellten einige Kommentatoren und Journalisten sofort die Frage, ob der Brief echt sei

Doch kurz darauf kam die Bestätigung. In dem an den norwegischen Premierminister Jonas Gahr Støre gerichteten Schreiben erklärte Trump, dass er sich nicht länger verpflichtet fühle, sich ausschließlich auf Frieden zu konzentrieren, während er zugleich erneut seine Absicht bekräftigte, dass die USA die Kontrolle über Grönland übernehmen sollten. Im Kern legt er dar, dass kein Nobelpreis für Europa zu „kein Grönland“ werden könnte (da Dänemark die Kontrolle über das ressourcenreiche autonome Gebiet ausübt).

„Lieber Jonas: Da Ihr Land beschlossen hat, mir den Friedensnobelpreis für das Stoppen von 8 Kriegen PLUS nicht zu verleihen, fühle ich mich nicht länger verpflichtet, ausschließlich an Frieden zu denken – auch wenn dieser immer dominant bleiben wird –, sondern kann nun darüber nachdenken, was gut und richtig für die Vereinigten Staaten ist“, schrieb der US-Präsident.

Dies ist ein Beispiel für die überzogene, beinahe trollhafte Rhetorik des Briefes, die viele innehalten ließ und seine Echtheit infrage stellen ließ.

„Dänemark kann dieses Land weder vor Russland noch vor China schützen … Die Welt ist nicht sicher, solange wir nicht die vollständige und totale Kontrolle über Grönland haben“, fügte er hinzu.

Was die Frage betrifft, ob Trump den Brief tatsächlich geschrieben hat und ob das bombastische Schreiben authentisch ist, stellte Forbes fest: „Laut Nick Schifrin von PBS Newshour, der zuerst darüber berichtete, wurde der Brief vom Personal des Nationalen Sicherheitsrates an mehrere europäische Botschafter in Washington weitergeleitet.“

Der Präsident nutzt den Brief außerdem, um Dänemark anzugreifen. Er sagt, das Land könne Grönland nicht vor Russland oder China schützen, und stellt erneut dessen rechtliche Ansprüche auf Grönland infrage: „Es gibt keine schriftlichen Dokumente; es ist lediglich so, dass dort vor Hunderten von Jahren ein Boot gelandet ist – aber auch wir hatten Boote, die dort landeten.“

Die vollständige Nachricht, wie sie erstmals von einem PBS-Korrespondenten berichtet wurde:

Stunden später veröffentlichte Norwegen eine vollständige, formelle Antwort:

Erklärung von Premierminister Jonas Gahr Støre zu der Kommunikation mit Präsident Donald Trump

„Ich kann bestätigen, dass es sich hierbei um eine Textnachricht handelt, die ich gestern Nachmittag von Präsident Trump erhalten habe. Sie war eine Antwort auf eine kurze Textnachricht, die ich Präsident Trump zuvor am selben Tag geschickt hatte – in meinem Namen und im Namen des finnischen Präsidenten Alexander Stubb. In unserer Nachricht an Trump brachten wir unseren Widerstand gegen seine angekündigten Zollerhöhungen gegenüber Norwegen, Finnland und ausgewählten anderen Ländern zum Ausdruck. Wir verwiesen auf die Notwendigkeit einer Deeskalation und schlugen ein Telefongespräch zwischen Trump, Stubb und mir noch am selben Tag vor.

Die Antwort von Trump kam kurz nach dem Absenden der Nachricht. Es war seine Entscheidung, seine Nachricht mit anderen NATO-Führern zu teilen. Norwegens Position zu Grönland ist klar. Grönland ist Teil des Königreichs Dänemark, und Norwegen unterstützt das Königreich Dänemark in dieser Angelegenheit vollumfänglich. Wir unterstützen außerdem, dass die NATO auf verantwortungsvolle Weise Schritte unternimmt, um Sicherheit und Stabilität in der Arktis zu stärken. Was den Friedensnobelpreis betrifft, habe ich – auch gegenüber Präsident Trump – klar erklärt, was allgemein bekannt ist: Der Preis wird von einem unabhängigen Nobelkomitee vergeben und nicht von der norwegischen Regierung.“

Premierminister Støre erklärte später, dass der Brief eine Antwort auf eine gemeinsame Nachricht gewesen sei, die er zuvor zusammen mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb an Trump geschickt hatte, in der sie die Pläne des Weißen Hauses ablehnten, höhere Zölle gegen skandinavische Länder zu verhängen. Auch andere führende EU-Länder haben sich beschwert und widersprechen öffentlich:

MERZ: DEUTSCHLAND, EU-VERBÜNDETE FEST ENTSCHLOSSEN, ZOLL-ESKALATION ZU VERMEIDEN

„Wir haben auf die Notwendigkeit hingewiesen, den Austausch zu deeskalieren, und ein Telefongespräch zwischen Präsident Trump, Präsident Stubb und mir angefordert“, sagte Støre und bekräftigte erneut, dass Norwegens Haltung zu Grönland unverändert sei.