Neue Studie zeigt: Bovaer kann giftiges Gas erzeugen

Neue Studie zeigt, dass sich im Magen von Kühen Gas bilden kann, wenn sie mit Bovaer in Kombination mit bestimmtem Futter gefüttert werden

In letzter Zeit gab es viele Berichte über Kühe, die plötzlich zusammenbrechen und krank werden, nachdem sie mit Bovaer gefüttert wurden.

Dies veranlasste den größten Molkereiproduzenten im benachbarten Norwegen, den Einsatz von Bovaer auszusetzen.

Landwirte sind verzweifelt, da ihre Herden leiden, nachdem Dänemark neue Gesetze eingeführt hat, die methanreduzierendes Futter für Kühe vorschreiben, um Klimaemissionen zu senken.

Nun gibt es eine neue Studie aus Dänemark, die einige sehr interessante und beunruhigende Ergebnisse zeigt.

Man könnte sagen, dass die „Verschwörungstheoretiker“ vielleicht wieder einmal recht hatten. Ich war einer der Ersten, die vor Bovaer vor Jahren gewarnt haben.

Nach den Berichten über zusammenbrechende Kühe hat SEGES Innovation, eine dänische landwirtschaftliche Forschungsorganisation, Untersuchungen zu Bovaer durchgeführt – und das, was sie fanden, ist sehr alarmierend. Wahrscheinlich werden Sie darüber nichts in den Mainstream-Medien lesen, daher teile ich es hier mit Ihnen.

SEGES veröffentlichte einen Online-Fragebogen, in dem Landwirte Probleme mit Bovaer melden konnten.

Antworten kamen von etwa 39 % aller milchliefernden Herden in Dänemark. Erschreckenderweise wurde bei 434 von 644 Herden eine REDUZIERTE Milchleistung gemeldet. Das sind gewaltige 67,4 % mit verringerter Milchproduktion.

Dies deutet darauf hin, dass die Pansenfunktion der Kühe beeinträchtigt ist.

410 Herden meldeten Verdauungs- und Stoffwechselstörungen, darunter Vergiftungssymptome und Fieber.

Laut SEGES Innovation wurde die Gabe von Bovaer in Kombination mit einem schwefelreichen Futter, häufig aus Rapsprodukten, mit einer erhöhten Zahl von Fütterungs- und Stoffwechselstörungen bei Kühen in Verbindung gebracht.

Bovaer hemmt die Methanproduktion – das ist in der Tat der ganze Zweck von Bovaer. Dadurch steigt jedoch die Verfügbarkeit von Wasserstoff im Magen der Kuh. Wenn die Kuh dann viel Schwefel aus raps­haltigem Futter aufnimmt, kann sich Schwefelwasserstoff bilden.

Schwefelwasserstoff ist ein TOXISCHES Gas und ist für Menschen und Tiere gefährlich.

Das ist es, was passiert, wenn man versucht, das zu manipulieren, was Gott geschaffen hat. Die Kühe bekommen unbeabsichtigte Nebenwirkungen, weil jemand dachte, es sei eine gute Idee, das Methan zu entfernen, das natürlicherweise im Magen der Kühe entsteht.

Diese Reaktion und die Bildung dieses toxischen Gases im Magen der Kühe wird nun als mögliche Erklärung dafür beschrieben, warum Kühe nach dem Verzehr von Bovaer krank werden.

SEGES empfiehlt daher eine Pause beim Einsatz von Bovaer bis Herbst 2026 für Kühe, die Futter mit großen Anteilen an Raps erhalten, bis entsprechende Experimente an der Universität Aarhus durchgeführt wurden.