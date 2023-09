Goldmarkt: Wie er sich bei einem Börsencrash verhalten wird…

Clive Maund

Das Jahr 2023 war ein Jahr der Unterbrechung (oder Pause) bei der Umsetzung des Great Reset, zumindest aus der Sicht der Massen, die (vorübergehend) zu ihren gewohnten Beschäftigungen zurückkehren konnten, wie z.B. zu Sportveranstaltungen gehen, Bars und Restaurants besuchen und reisen, und das alles ohne ihre „Sklavenmasken“ tragen zu müssen.

In der Zwischenzeit hat die NWO (Neue Weltordnung) jedoch im Hintergrund ihre Agenda vorangetrieben, deren Kernelement die Einführung des CBDC-Systems (digitale Zentralbankwährung) ist, das die Abschaffung des Bargelds und damit aller persönlichen Freiheiten mit sich bringen wird, da das Kontrollnetz, das jetzt in China in Betrieb ist, dann weltweit ausgerollt wird.

Sie haben uns auch auf dramatische Weise gezeigt, wie sie die Menschen dazu bringen wollen, ihre Häuser auf dem Land zu verlassen und in die neuen „Smart Cities“ zu strömen. Sie brauchen sich nicht die Mühe zu machen, die Menschen aufzukaufen oder andere kostspielige Anreize zu bieten, sie brennen ihre Häuser einfach mitten in der Nacht gezielt nieder, wie es in Lahaina, Hawaii, und in großen Teilen Kanadas geschehen ist. Obwohl dieses Vorgehen technisch gesehen natürlich illegal ist, wird es nicht aufhören, weil sie das Justizsystem kontrollieren und alle Richter in ihren Taschen haben – es gibt kein Gesetz, außer dem, das ihnen dient.