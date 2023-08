Gonzalo Lira ging in der Ukraine durch die Hölle! Videos

Der chilenisch-amerikanische Blogger Gonzalo Lira, der im Mai vom ukrainischen Geheimdienst SBU unter dem Vorwurf „prorussischer Sympathien“ verhaftet worden war, ist am Montag wieder online gegangen und hat in einer Reihe von Tweets über seine Erlebnisse im Gefängnis berichtet. Nach eigenen Angaben wurde Lira bis zu seinem Prozess gegen Kaution freigelassen. Er versuche nun, nach Ungarn zu gelangen, um dort Asyl zu beantragen.

Der Journalist Gonzalo Lira drehte in der ukrainischen Stadt Charkiw kritische Videos über die Ukraine. Er wurde verhaftet, inhaftiert, von Mithäftlingen gefoltert und seines Geldes beraubt.

Ihm wird „russische Propaganda“ vorgeworfen, weswegen er fünf bis acht Jahre in einem Arbeitslager verbringen muss, was er seiner Meinung nach nicht überleben würde.

Das Urteil wird am 2. August verkündet, und Lira wurde bereits mitgeteilt, dass er verurteilt wird. Er wurde zum Tode verurteilt, weil er seine Meinung geäußert hat.

Direkt zum Video:

Am Montag hat Lira einen langen Twitter-Thread geschrieben und auch drei Videos gedreht, in denen er neben seinem Motorrad auf dem Parkplatz einer Tankstelle nahe der ukrainisch-ungarischen Grenze steht. Laut dem Journalisten Joost Niemöller ist er inzwischen sicher in Ungarn angekommen.

Lira schreibt auf Twitter, Selenskyjs Ukraine sei keine Demokratie, sondern ein räuberisches, korruptes, mörderisches Gangsterregime, das sich als „westliche“ Demokratie ausgibt.

Er wurde geschlagen und 30 Stunden lang im Gefängnis wach gehalten. Er erlitt auch einen Rippenbruch. Einmal hielten zwei Häftlinge seinen Kopf fest und kratzten ihm mit einem Zahnstocher das Weiße aus dem linken Auge.

Right now, I'm about to try to get out of Ukraine, and seek political asylum in Hungary.



Either I'll cross the border and make it to safety, or I'll be disappeared by the Kiev regime.



This is what's happened to me over the past three months.



1/25