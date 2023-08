Der amerikanische Arzt Robert Malone glaubte lange Zeit, dass die USA die Guten seien. Nun kommt er widerwillig zu dem Schluss, dass dem nicht so ist.

In Bannons War Room entlarvte Malone die unsichtbare Hand hinter endlosen Kriegen, Zensur und Pandemien. Die CIA sei derzeit die weltweit mächtigste Organisation. Innerhalb der CIA sind verschiedene Gruppen aktiv, die versuchen, so viel Geld und Macht wie möglich an sich zu reißen.

Dr. Malone identifiziert die CIA als die „versteckte Hand“ hinter anhaltender Kriegsführung, Zensur und der Reaktion auf Pandemien.

„Ich bin widerwillig zu diesem Schluss gekommen“, sagte Malone

„Es war einmal, dass ich glaubte, wir seien die Guten. Es gab eine Zeit, da dachte ich, dies sei eine Operation der KPCh. Es war einmal, dass ich glaubte, es müsse eine andere Entität sein, die die versteckte Hand dahinter hat. Was ich nach dieser ganzen Reise gelernt habe, kommt von Freunden, die wissen, dass es überzeugende Argumente dafür gibt, dass die CIA derzeit die weltweit mächtigste Organisation und funktional ein Bösewicht ist.“

