Goodbye America

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Auf Wiedersehen Amerika

Es gibt neue Beweise dafür, wie die völlige Missachtung der Realität durch die Biden-Administration, die sich auf dem Weg in einen Krieg mit Russland verrannt hat, das, was einmal als nationale Sicherheit bezeichnet wurde, schwer beschädigt hat. Und während das Weiße Haus und seine bellenden Medienhunde weiterhin das falsche Argument vorbringen, Russlands Intervention in der Ukraine sei irgendwie eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten, kommen weiterhin viele Tausende illegaler Einwanderer und angeblicher politischer Flüchtlinge unbemerkt ins Land, ohne dass ein ernsthafter Versuch unternommen wird, festzustellen, ob die Flut der Neuankömmlinge in irgendeiner Weise von Nutzen ist.

Dieser Strom illegaler Einwanderer wird mit den Kämpfen in der Ukraine zweifellos dramatisch zunehmen, was die übliche Welle von Flüchtlingen nach sich ziehen wird, von denen die meisten wahrscheinlich jüdisch sein werden, wenn man bedenkt, wer in Washington DC die Macht hat und in der Lage sein wird, den Auswahlprozess zu beeinflussen. Der britische Premierminister Boris Johnson hat bereits erklärt, dass sein Land bereit ist, Tausende von ukrainischen Flüchtlingen aufzunehmen, und er hat vorhersehbarerweise einen jüdischen ehemaligen Parlamentsabgeordneten zum Minister ernannt, der diese Bemühungen leiten soll. Der designierte Minister Richard Harrington ist ebenfalls ein ehemaliger Vorsitzender der Conservative Friends of Israel.

Berichten zufolge machen sich die Ukrainer mit Hilfe von Wohltätigkeitsorganisationen in den USA bereits in großer Zahl auf den Weg nach Mexiko, wo sie billige Gebrauchtwagen kaufen und sich auf den Weg zur Grenze machen, um Asyl zu beantragen. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt und beschleunigt, werden die demografischen Verschiebungen, die den Charakter der Nation bereits verändert haben, der Wirtschaft und dem kulturellen und politischen Zusammenhalt der Vereinigten Staaten mit ziemlicher Sicherheit weiteren Schaden zufügen.

Die Einreise illegaler Einwanderer in die Vereinigten Staaten hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt, und Schätzungen zufolge sind fast 47 Millionen US-Bürger, d. h. 14,2 % der Gesamtbevölkerung des Landes, im Ausland geboren, der höchste Prozentsatz in den letzten 112 Jahren. Da es sich bei vielen von ihnen um Illegale handelt, die nicht auf dem Weg zur Staatsbürgerschaft sind, hat die Politik der Demokratischen Partei versucht, sie zu ermächtigen, indem sie die Wahlvorschriften auf bundesstaatlicher Ebene gelockert hat, was bedeutet, dass das Potenzial für Wahlbetrug enorm sein wird. Wie zu erwarten, benutzen das Weiße Haus und der Kongress einen Euphemismus, um ihre Position zu erklären, indem sie es „Wahlrecht“ nennen, was es ganz sicher nicht ist. In einigen Fällen drängen die Demokraten auf eine illegale Ausweitung des Wahlrechts. New York City beispielsweise hat bereits erklärt, dass es Nicht-Staatsbürgern erlauben wird, an Kommunalwahlen teilzunehmen.

Die Regierung Biden hat systematisch Gerichtsurteile ignoriert und angefochten, wonach Asylbewerber entlang der Südgrenze in Mexiko bleiben müssen, während ihre Fälle geprüft werden, und sie hat sogar mit Steuergeldern den Transport der Illegalen in Städte wie San Antonio unterstützt, von wo aus sie in Flugzeuge und Busse verfrachtet und in andere Teile des Landes gebracht werden, wo sie in der örtlichen Einwandererbevölkerung verschwinden. Mexiko seinerseits hat Vereinbarungen ignoriert, die darauf abzielen, den Strom potenzieller Einwanderer durch sein Hoheitsgebiet zu verlangsamen.

Die Grenzpatrouille hat im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen „Begegnungen“ mit illegalen Einwanderern gemeldet, wobei wahrscheinlich eine halbe Million mehr unentdeckt ins Land gekommen sind. Die Abschiebungen von Illegalen sind auf Anweisung aus Washington drastisch zurückgegangen. Allein im Januar wurden 62.573 illegale Einwanderer von der Regierung „freigelassen“ und durften auf administrativem Wege in die USA einreisen, mehr als im gesamten Jahr 2021, so dass der Trend dahin geht, im Süden des Landes so etwas wie eine offene Grenze zu schaffen. Das Personal der US-Grenzpatrouillen, das sich gegen die Vorgänge wehrt, wird auf Anweisung des Weißen Hauses und des Ministeriums für Heimatschutz häufig selbst bestraft.

Der Sekretär des Heimatschutzministeriums, Alejandro Mayorkas, brüstete sich im vergangenen Monat sogar damit, die Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen „grundlegend geändert“ zu haben, indem er erklärte, dass selbst kriminelle Illegale unter der Regierung Biden Rechte hätten. Er sagte, dass „unsere Politik zum ersten Mal ausdrücklich festlegt, dass die unrechtmäßige Anwesenheit eines Nicht-Staatsbürgers in den Vereinigten Staaten allein keine Grundlage für die Einleitung einer Vollstreckungsmaßnahme sein wird“. Illegale Einwanderer, die unter Alkoholeinfluss jemanden töten, werden beispielsweise nicht abgeschoben. Mit anderen Worten: Die US-Regierung ermöglicht illegale und sogar kriminelle Aktivitäten. Überqueren Sie die Grenze und niemand wird Sie belästigen.

Das Weiße Haus und die zahmen Medien haben vieles von dem, was sich an der Südgrenze des Landes abspielt, effektiv ausgeblendet, aber vor kurzem ist ein neues Einwandererthema aufgetaucht, das sich auf mögliche Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit Asylbewerbern und Flüchtlingen bezieht. Das Ministerium für Heimatschutz versucht, Tausende von Afghanen, die vor kurzem vor dem Regierungswechsel in ihrem Land geflohen sind, in den Vereinigten Staaten anzusiedeln. Das Programm ist mit dem üblichen euphemistischen Etikett versehen: „Operation Allies Welcome“.

Eines der Bearbeitungszentren befindet sich in Nordvirginia, in Loudoun County, im National Conference Center. Je nachdem, welche Informationen man für zuverlässig hält, werden dort ein- bis zweitausend afghanische Flüchtlinge untergebracht und monatlich in ihr neues Leben eingeführt, möglicherweise die erste Welle von insgesamt 16.000 oder mehr weiteren Asylbewerbern, die folgen werden. Die ersten Neuankömmlinge, eine Gruppe von 300 Personen, kamen letzten Dienstag an. Sie und die anderen Neuankömmlinge kommen Berichten zufolge aus einem Screening in Katar, und einige von ihnen werden offenbar auch bereits auf dem gemeinsamen Stützpunkt McGuire-Dix-Lakehurst in New Jersey festgehalten. Berichten zufolge haben sich bereits mehr als 80 000 afghanische Flüchtlinge als „Vertriebene aus Afghanistan“ in den Vereinigten Staaten niedergelassen, die im Rahmen eines speziellen Einwanderungsvisums (SIV) oder einer humanitären Bewährung ins Land gelassen wurden. Viele Tausend weitere warten noch in den Bearbeitungszentren in Übersee und werden ebenfalls aufgenommen werden.

Niemand bestreitet, dass die Regierung der Vereinigten Staaten verpflichtet ist, denjenigen Afghanen zu helfen, die tatsächlich für die US-Streitkräfte in Afghanistan gearbeitet oder sie direkt unterstützt haben, bevor das Land im August von den Taliban erobert wurde. Diese Personen verfügen über Dokumente, die ihren Status und ihre Identität bestätigen, und diese Dokumente sollten durch Aufzeichnungen bestätigt werden können, die von der US-Botschaft und den Militärkommandos im Lande aufbewahrt werden. Ihnen und ihren Familien sollte und muss geholfen werden.

Die Frage lautet also: „Sind all diese Flüchtlinge rechtmäßig? Und was wissen wir über sie?“ Und „Welche Auswirkungen hat es auf die Sicherheit, wenn sie in unseren Gemeinden angesiedelt werden?“ Man erinnere sich nur daran, wie Hunderte von Menschen, die aus Kabul geflohen waren, in Flugzeuge gestopft wurden, und man muss davon ausgehen, dass über viele von ihnen sehr wenig bekannt war. Nach Angaben des DHS handelt es sich bei den Flüchtlingen um Angehörige von Gruppen, die als gefährdet galten, wenn sie in Afghanistan geblieben wären, darunter Lehrer und „Frauenrechtsaktivisten“. Wie wurden diese letzteren Gruppen identifiziert und authentifiziert? Das DHS behauptet auch, dass alle Asylbewerber, die in die USA einreisen, einer „strengen Überprüfung und Kontrolle“ unterzogen wurden, bevor sie ins Land gelassen wurden.

Allerdings hat der Sheriff von Loudoun County, Mike Chapman, zur Vorsicht gemahnt und einige Fragen zu dem offenbar stattgefundenen Überprüfungsprozess sowie zu den Sicherheitsvorkehrungen im Konferenzzentrum aufgeworfen. Er stellte fest, dass nur 30 % der ankommenden Afghanen Berichten zufolge Englisch sprechen, was die Behauptung in Frage stellt, dass sie als Dolmetscher fungierten oder eng mit dem amerikanischen Personal zusammenarbeiteten. Man darf nicht vergessen, dass das Ministerium für Heimatschutz zwangsläufig möchte, dass die Empfänger der Neuansiedlung die von ihm verbreitete Darstellung glauben. Deshalb behauptete es, dass 15 Bundesschutzbeamte vor Ort sein würden, um für Sicherheit zu sorgen und die Bewegungen der Flüchtlinge zu kontrollieren. Chapman merkte jedoch an, dass diese Beamten in Virginia keine Strafverfolgungsbefugnisse haben, so dass sie kaum zur Überwachung ihrer Schützlinge herangezogen werden können.

Sheriff Chapmans Bedenken hinsichtlich des Auswahl- und Überprüfungsprozesses decken sich mit meinen eigenen Erfahrungen. Ich war Anfang 2002 in Kabul und gehörte dem gemeinsamen Team an, das die Sicherheit auf Flughäfen und in Einrichtungen aufbauen sollte. Die Frage, wie man die Afghanen, die tatsächlich freundlich oder nicht bedrohlich waren, von denen unterscheiden konnte, die möglicherweise anders waren, war von größter Bedeutung. Wir lernten schnell, dass die Identifizierung von Afghanen nicht einfach war. Viele Afghanen hatten nur einen Namen oder Namen, die nicht zu unterscheiden waren. Die meisten hatten keinerlei Ausweispapiere. Nur wenige wussten, wann und oft auch wo sie geboren wurden. Es war so schwierig, herauszufinden, wer sie waren, dass wir begannen, biometrische Daten zu verwenden und unsere eigenen Aufzeichnungen auf der Grundlage dieser physischen Informationen zu erstellen. Seit 2002 gibt es in Afghanistan eine Marionettenregierung, die einen Großteil des Landes nicht unter Kontrolle hat und von aktiven Aufständischen angegriffen wird. Ich muss annehmen, dass die Identifizierung der afghanischen Bevölkerung außerhalb von Kabul nicht sehr weit fortgeschritten ist. Wer sind sie also, diese Leute, die infolge Bidens großer Panne bei der Evakuierung Afghanistans hierher kommen?

Das politische Establishment von Loudoun, angeführt von der Vorsitzenden Phyllis Randall, einer treuen Mitstreiterin der Demokratischen Partei, behauptet: „Diese Personen sind keine Flüchtlinge; sie sind unsere Verbündeten und Familienmitglieder amerikanischer Staatsbürger und rechtmäßiger ständiger Einwohner“, aber das wird von anderen Regierungsquellen widerlegt. Tatsächlich gab es, wie Sheriff Chapman andeutete, Probleme. Dutzende der so genannten afghanischen Flüchtlinge, die bereits ins Land gelassen wurden, haben Pentagon-Akten, die „auf potenziell erhebliche Sicherheitsbedenken hindeuten“, so eine neue Bundesprüfung, die hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Tausende von Afghanen nicht ordnungsgemäß überprüft wurden. Die möglicherweise gefährlichen Flüchtlinge befinden sich irgendwo in den USA und können nicht ausfindig gemacht werden. Das Verteidigungsministerium stellt fest, dass die Vereinigten Staaten potenziellen Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind, wenn Personen mit abweichenden Informationen im Land bleiben dürfen, weil die afghanischen Evakuierten nicht anhand aller verfügbaren Daten überprüft wurden.

Präsident Biden beauftragte das Heimatschutzministerium (DHS) mit der Leitung des Programms zur Wiederansiedlung der Afghanen, und das Weiße Haus versicherte den Amerikanern, dass die Flüchtlinge gründlich überprüft werden würden. Dies ist nicht geschehen, und seit Monaten berichten die Medien über Verbrechen, darunter Kindesmissbrauch, Übergriffe und häusliche Gewalt, die von Afghanen begangen wurden, die vorübergehend auf Militärstützpunkten in den USA untergebracht waren. Und es ist anzumerken, dass sich die Afghanen auf den Militärstützpunkten entgegen den Zusicherungen von Sheriff Chapman nach einer ärztlichen Untersuchung frei außerhalb des Geländes bewegen können.

Um es kurz zu machen, es gibt eine gewisse Rücksichtslosigkeit in der Art und Weise, wie die Biden-Administration irgendwelche Standards in Bezug auf Maßnahmen anwendet oder nicht anwendet, die zu ergreifen sind, bevor neue potenzielle Bürger oder ständige Einwohner in dieses Land kommen. Sie verändert das Land, und zwar nicht zum Besseren. Man muss nicht weit gehen, um auf andere Amerikaner zu stoßen, die sich zu fragen beginnen, ob die Nation, wie sie von den Gründern konzipiert wurde, überhaupt überleben kann. Das ist eine berechtigte Sorge.