Biden erwägt angeblich die Entsendung von panzerzerstörenden Kamikaze-Drohnen in die Ukraine

Präsident Biden erwägt einem Bericht zufolge, der Ukraine sogenannte „Kamikaze-Drohnen“ zukommen zu lassen, die Panzer aus einer Entfernung von bis zu 25 Meilen zerstören können, und zwar als Teil einer Militärhilfe in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar.

Zwei Kongressbeamte erklärten gegenüber NBC News, dass der oberste Befehlshaber darüber nachdenkt, dem kriegsgebeutelten Land tödliche Switchblade-Drohnen aus US-amerikanischer Produktion zu schicken, die die USA bisher nur im Geheimen eingesetzt haben.

Das könnte Teil des neuesten Hilfsangebots in Höhe von 800 Millionen Dollar sein, das Biden heute um 11.45 Uhr Ortszeit, kurz nach der geplanten virtuellen Ansprache des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vor dem Kongress, vorlegen wird.

Es gibt zwei Switchblades – das größere, 50 Pfund schwere Modell 600 trägt einen Anti-Panzer-Sprengkopf, der Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge zerstören kann, während er über ein Tablet gesteuert wird.

Der Switchblade 600 kann mehr als 40 Minuten lang in der Luft bleiben und dabei 25 Meilen im Stealth-Modus zurücklegen, bevor er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 115 Meilen pro Stunde auf sein Ziel zurast, so der Hersteller AeroVironment.

Die kleinere Switchblade 300 wiegt nur 5,5 Pfund – und ist in der Lage, Truppen aus einer Entfernung von mehr als 6 Meilen zu treffen und zu töten, so das Unternehmen.

Die USA haben Switchblade im Kampf in Afghanistan eingesetzt, dies aber nie publik gemacht, sagten mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber NBC News.

AeroVironment hat sich gegenüber NBC News nicht zu dem Bericht geäußert, aber am selben Tag ein Werbevideo getwittert, in dem seine Geräte angepriesen werden.

Das Unternehmen mit Sitz in Washington, DC, veröffentlichte außerdem eine Erklärung auf seiner Website, in der es heißt, dass es „an der Seite der Menschen in der Ukraine steht“.

„Die Ukraine und unsere osteuropäischen Verbündeten brauchen diese Lösungen jetzt, um gegen das russische Militär zu gewinnen und zukünftige Aggressionen strategisch abzuschrecken“, so das Unternehmen, das sich selbst als „Weltmarktführer für kleine unbemannte Flugsysteme“ bezeichnet.

„Wir sind bereit, Sie ab heute zu unterstützen“, hieß es in der Erklärung an die Ukraine.

Ein Beamter des Weißen Hauses sagte, Biden werde weitere Militärhilfe im Wert von 800 Millionen Dollar bekannt geben, darunter voraussichtlich mehr Panzer- und Flugabwehrraketen, die dazu beigetragen haben, Russlands drei Wochen andauernde Invasion zu verlangsamen.

Mit diesem Paket erhöht sich die allein in der letzten Woche angekündigte Gesamtsumme auf 1 Milliarde Dollar“, so der Beamte, wobei sich die Gesamtsumme in diesem Jahr auf mindestens 1,2 Milliarden Dollar beläuft.

Es wird erwartet, dass Zelensky in seiner Rede vor dem Kongress die USA erneut um die Entsendung weiterer Waffen bitten wird, wobei er auch wiederholt auf die Weigerung des Westens hingewiesen hat, den Luftraum über seinem vom Krieg zerrissenen Land zu schließen.

Biden bot zwar Geld und Sanktionen an, zögerte aber, militärische Hilfe anzubieten, die die Spannungen mit Russland anheizen und einen direkten Konflikt mit den USA auslösen könnte.

Die Regierung sei auch vorsichtig, wenn es darum gehe, Pionierwaffen dorthin zu schicken, wo sie in feindliche Hände fallen und gegen die Ukraine und schließlich sogar die NATO eingesetzt werden könnten, so Quellen gegenüber NBC.

Die Biden-Regierung lehnte nach Angaben des Senders eine Stellungnahme ab.