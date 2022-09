Google – ein Diktator, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat

Direkt zum Video:

Robert Epstein ist ein in Harvard ausgebildeter Psychologe, der aufgedeckt hat, wie Google über seine Suchmaschine die öffentliche Meinung manipuliert, um die Ergebnisse von Wahlen und vielen anderen wichtigen Bereichen zu verändern

Seine Untersuchungen zeigen, dass Google neue Manipulationstechniken einsetzt, die es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sind diese Werkzeuge auch noch flüchtig und hinterlassen keine Spuren auf Papier.

Nach Epsteins Berechnungen hätte Google im Jahr 2020 die Möglichkeit, 15 Millionen Stimmen im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2020 zu verschieben.

Da Google zu einem alltäglichen Werkzeug geworden ist, das für mehr als 90 % aller Suchanfragen weltweit verwendet wird, hat das Unternehmen im Jahr 2020 wahrscheinlich die Ergebnisse von 25 % der nationalen Wahlen in der Welt bestimmt

Suchvorschläge – die in einem Dropdown-Menü angezeigt werden, wenn man einen Suchbegriff eingibt – sind ein weiteres mächtiges Manipulationsinstrument, das eine 50:50-Aufteilung unter unentschlossenen Wählern in eine 90:10-Aufteilung verwandeln kann, ohne dass jemand auch nur die geringste Ahnung hat, dass er manipuliert wurde

Robert Epstein, der 1981 in Harvard in Psychologie promovierte und früher Chefredakteur von Psychology Today war, ist heute leitender Forschungspsychologe des American Institute of Behavioral Research and Technology, wo er in den letzten zehn Jahren dazu beigetragen hat, die manipulativen und betrügerischen Praktiken von Google aufzudecken. In diesem Interview erklärt er, wie es dazu kam, dass er sich überhaupt für die Untersuchung des Internet-Suchmonopols interessierte:

Am 1. Januar 2012 erhielt ich einige E-Mails von Google, in denen es hieß, meine Website enthalte Malware und sie würden den Zugang blockieren. Das bedeutet, dass ich auf einer der schwarzen Listen von Google gelandet war. Meine Website enthielt tatsächlich Malware. Es war ziemlich einfach, sie loszuwerden, aber es stellte sich heraus, dass es schwer ist, von einer schwarzen Liste von Google zu verschwinden. Das ist ein großes Problem. Ich begann, Google ein wenig anders zu betrachten. Ich fragte mich vor allem, warum ich von Google benachrichtigt wurde und nicht von einer Regierungsbehörde oder einer gemeinnützigen Organisation. Warum wurde ich von einem privaten Unternehmen benachrichtigt?

Mit anderen Worten: Wer hat Google zum Sheriff des Internets gemacht? Zweitens erfuhr ich, dass es keine Kundendienstabteilung gibt, was mir sehr seltsam vorkam. Wenn man also ein Problem mit Google hat, dann hat man ein Problem, denn Google hilft einem nicht bei der Lösung des Problems. Ich erfuhr auch, dass man zwar in Sekundenbruchteilen auf eine schwarze Liste kommen kann, es aber Wochen dauern kann, bis man wieder von einer schwarzen Liste verschwindet. Es hat Unternehmen gegeben, die auf ihre schwarzen Listen gekommen sind und ihr Geschäft aufgegeben haben, während sie versuchten, das Problem zu lösen.

Was mir wirklich auffiel – denn ich bin schon mein ganzes Leben lang Programmierer – war, dass ich nicht herausfinden konnte, wie sie den Zugang zu meiner Website blockieren konnten, nicht nur über ihre eigenen Produkte … Google.com, die Suchmaschine, oder über Chrome, ihren Browser, sondern auch über Safari, ein Apple-Produkt, über Firefox, einen Browser, der von Mozilla, einer gemeinnützigen Organisation, betrieben wird. Wie konnte Google den Zugang über so viele verschiedene Wege blockieren? Der Punkt ist, dass ich anfing, mich mehr für das Unternehmen zu interessieren, und später im Jahr 2012 sah ich mir zufällig eine wachsende Literatur an, in der es um die Macht von Suchergebnissen zur Beeinflussung von Verkäufen ging.

Das war im Bereich Marketing und es war einfach erstaunlich. Mit anderen Worten: Wenn Sie sich in den Suchergebnissen einen Platz weiter nach oben schieben könnten, könnte das den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg für Ihr Unternehmen ausmachen; es könnte eine Menge mehr Einkommen bedeuten. Es stellte sich heraus, dass diese anfänglichen Untersuchungen zeigten, dass die Menschen diesen höher platzierten Suchergebnissen wirklich vertrauen. Ich habe einfach eine Frage gestellt. Ich fragte mich, ob ich, wenn die Leute diesen höherrangigen Suchergebnissen vertrauen, die Suchergebnisse nutzen könnte, um die Meinung der Leute zu beeinflussen, vielleicht sogar ihre Stimme.

Was Epstein bei seinen 2013 begonnenen Forschungen herausfand, ist, dass voreingenommene Suchergebnisse tatsächlich dazu genutzt werden können, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und unentschlossene Wähler zu beeinflussen. Das Ausmaß dieses Einflusses war schockierend. Er fand schließlich auch heraus, wie Google den Zugriff auf Websites mit anderen Browsern als dem eigenen blockieren kann. Seine Ergebnisse wurden 2016 im U.S. News & World Report veröffentlicht.

Googles Befugnisse stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Gesellschaft dar

Die Befugnisse von Google stellen drei spezifische Bedrohungen für die Gesellschaft dar:

Sie sind eine Überwachungsbehörde mit erheblichen, aber verborgenen Überwachungsbefugnissen. Wie Epstein bemerkt:

Die Suchmaschine … Google Wallet, Google Docs, Google Drive, YouTube, das sind Überwachungsplattformen. Mit anderen Worten: Aus ihrer Sicht besteht der Wert dieser Tools darin, dass sie ihnen mehr Informationen über Sie liefern. Überwachung ist das, was sie tun.

Sie sind eine Zensurbehörde, die in der Lage ist, den Zugang zu Websites im gesamten Internet einzuschränken oder zu sperren und so zu entscheiden, was die Menschen sehen können und was nicht. Sie sind sogar in der Lage, den Zugang zu ganzen Ländern und zum Internet als Ganzes zu sperren.

Das größte Problem bei dieser Art von Internetzensur ist, dass man nicht weiß, was man nicht weiß. Wenn eine bestimmte Art von Information aus der Suche entfernt wird und man nicht weiß, dass sie existieren sollte, wird man nie danach suchen. Und wenn Sie online nach Informationen suchen, woher wissen Sie dann, dass bestimmte Websites oder Seiten überhaupt aus den Suchergebnissen entfernt wurden? Die Antwort lautet: Man weiß es nicht.

So investiert Google beispielsweise schon seit geraumer Zeit in DNA-Repositorien und fügt unseren Profilen DNA-Informationen hinzu. Laut Epstein hat Google das nationale DNA-Repositorium übernommen, aber die Artikel darüber – die er in seinen eigenen Schriften zitiert hat – waren im Jahr 2020 verschwunden.

Einige der Artikel sind inzwischen wieder aufgetaucht, aber um einen besseren Überblick darüber zu bekommen, was Google seit mindestens 2011 getan hat, ist eine neue Suchmaschine, Freespoke.com, eine großartige Quelle für diese Recherchen.

Sie haben die Macht, die öffentliche Meinung durch Suchrankings und andere Mittel zu manipulieren.

Für mich ist das der beängstigendste Bereich“, sagt Epstein, „weil Google die Meinungen, das Denken, den Glauben, die Einstellungen, Käufe und Abstimmungen von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst, ohne dass jemand weiß, dass sie das tun … und vielleicht noch schockierender, ohne eine Papierspur zu hinterlassen, die die Behörden verfolgen können. Sie verwenden neue Manipulationstechniken, die es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat, und sie sind größtenteils unterschwellig … aber sie bewirken keine winzigen Veränderungen.

Sie bewirken enorme Veränderungen im Denken der Menschen, und zwar rasant. Einige der Techniken, die ich entdeckt habe, gehören zu den größten Verhaltenseffekten, die jemals in den Verhaltenswissenschaften entdeckt wurden.

Obwohl die Überwachung das Hauptgeschäft von Google ist, stammen die Einnahmen des Unternehmens – die 2022 mehr als 256 Milliarden Dollar pro Jahr betragen – fast ausschließlich aus der Werbung. All die persönlichen Daten, die Sie ihnen über ihre verschiedenen Produkte zur Verfügung gestellt haben, werden an Werbetreibende verkauft, die eine bestimmte Zielgruppe ansprechen wollen.

Wie Google Ihre Wahrnehmung ohne Ihr Wissen verändern kann

Epsteins kontrollierte, randomisierte, doppelblinde und ausgewogene Experimente haben eine Reihe verschiedener Möglichkeiten aufgezeigt, wie Google die öffentliche Wahrnehmung verändern kann. Der erste Effekt, den er entdeckte, wird SEME genannt, was für Search Engine Manipulation Effect steht. Eine ausführliche Beschreibung des grundlegenden Experiments zur Ermittlung dieses Effekts finden Sie in diesem Interview.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ziel seines Experiments darin bestand, herauszufinden, ob Suchergebnisse, die auf einen bestimmten politischen Kandidaten ausgerichtet sind, in der Lage sind, die politische Meinung und Neigung der Nutzer zu verändern.

Als wir das Experiment zum ersten Mal durchführten, hatte ich vorhergesagt, dass es zu einer Verschiebung kommen würde“, sagt Epstein, „denn … die Menschen vertrauen Suchergebnissen mit höherem Rang, und natürlich hatten wir die Suchergebnisse so ausgerichtet, dass, wenn jemand in der ersten Gruppe auf ein hochrangiges Suchergebnis klickt, er auf eine Webseite weitergeleitet wird, die einen Kandidaten viel besser aussehen lässt als den anderen … Ich sagte voraus, dass sich die Wahlpräferenzen um 2 bis 3 % verschieben könnten. Ich lag weit daneben. Wir erhielten … eine Verschiebung von 48 %, was ich für einen Fehler hielt, denn das ist verrückt …

Ich sollte anmerken, dass wir in fast allen unseren Experimenten, besonders in den frühen, absichtlich unentschlossene Wähler eingesetzt haben. Das ist der Schlüssel. Man kann die Meinungen oder Wahlpräferenzen von Menschen, die parteiisch sind, die sich stark für die eine oder andere Partei engagieren, nicht so leicht beeinflussen, aber Menschen, die unentschlossen sind, das sind die Menschen, die sehr anfällig sind. In unseren Experimenten finden wir immer einen Weg, unentschlossene Wähler zu nutzen. Bei diesen frühen Experimenten haben wir sichergestellt, dass unsere Wähler unentschlossen waren, indem wir Menschen aus den USA als Teilnehmer ausgewählt haben. Die Wahl, die wir gewählt haben, war die Wahl des australischen Premierministers 2010.

Es handelt sich um echte Kandidaten, eine echte Wahl, echte Suchergebnisse, echte Webseiten, und da unsere Teilnehmer aus den USA kamen, waren sie natürlich nicht mit den Kandidaten vertraut. Das ist auch der Grund, warum wir vor der Suche eine fast perfekte 50/50-Aufteilung bei der Frage erhalten, wen sie wählen werden, weil sie die Kandidaten nicht kennen. Die Informationen, die sie durch die Suche erhalten, sind vermutlich der Grund für die Verschiebung.

Einfacher Trick maskiert effektiv Suchverzerrungen

Eine weitere Beobachtung Epsteins war, dass nur sehr wenige zu bemerken schienen, dass sie verzerrte Suchergebnisse sahen. Mit anderen Worten: Die Manipulation blieb praktisch unentdeckt.

In einem zweiten Experiment gelang es ihnen, eine Verschiebung der Wählerpräferenz um 63 % zu erreichen, und durch Maskierung der Verzerrung – indem sie einfach gelegentlich ein Ergebnis zugunsten des Gegners einfügten – konnten sie die Verzerrung vor fast allen verbergen.

Mit anderen Worten: Wir konnten enorme Meinungs- und Wählerverschiebungen erreichen, ohne dass jemand die Verzerrung in den angezeigten Suchergebnissen erkennen konnte“, sagt Epstein. „Das ist der Punkt, an dem es wieder unheimlich wird. Noch beängstigender wurde es, als wir eine landesweite Studie mit mehr als 2.000 Personen in allen 50 Bundesstaaten durchführten.

Diese groß angelegte Untersuchung ergab, dass die wenigen, die die Voreingenommenheit tatsächlich bemerken, nicht vor ihren Auswirkungen geschützt sind. Seltsamerweise verschieben sie sich sogar noch weiter in Richtung der Voreingenommenheit, anstatt sich von ihr zu entfernen.

Wie aus anderen Studien hervorgeht, ist das Muster der Klicks ein Schlüsselfaktor, der die Voreingenommenheit bei der Suche so stark macht: 50 % aller Suchauswahlen gehen auf die ersten beiden Einträge und 95 % aller Klicks gehen auf die erste Seite der Suchergebnisse.

Mit anderen Worten: Die meiste Zeit verbringen die Menschen damit, auf Inhalte zu klicken und sie zu lesen, die von hochrangigen Suchergebnissen stammen. Wenn diese hochrangigen Suchergebnisse einen Kandidaten bevorzugen, ist das so ziemlich alles, was sie sehen, und das wirkt sich auf ihre Meinung und ihre Wahlpräferenzen aus“, sagt Epstein.

Spätere Experimente haben gezeigt, dass dieses Klickmuster das Ergebnis von Konditionierung ist. Bei den meisten Suchanfragen handelt es sich um einfache Dinge wie das lokale Wetter oder die Hauptstadt eines Landes. Die am besten geeignete und richtige Antwort steht immer ganz oben. Dadurch werden sie zu der Annahme veranlasst, dass die beste und richtige Antwort immer diejenige ist, die ganz oben auf der Liste steht.

Google könnte bei den Wahlen 2016 Millionen von Wählerstimmen verschoben haben

Die Auswirkungen der Suchmaschinenmanipulation können immens sein. Natürlich ist es eine Sache, die Macht zu haben, die öffentliche Meinung zu beeinflussen; diese Macht tatsächlich zu nutzen, ist eine andere. Epsteins nächstes Ziel war es daher, herauszufinden, ob Google seine Einflussmöglichkeiten nutzt oder nicht.

Anfang 2016 richtete ich das allererste Überwachungssystem ein, das es mir ermöglichte, den Menschen bei ihren wahlbezogenen Suchanfragen bei Google, Bing und Yahoo in den Monaten vor der Präsidentschaftswahl 2016 über die Schulter zu schauen. Ich hatte 95 Feldagenten (wie wir sie nennen) in 24 Bundesstaaten. Wir hielten ihre Identitäten geheim, was eine Menge Arbeit bedeutete. Das ist übrigens genau das, was die Firma Nielsen macht, um Einschaltquoten für Fernsehsendungen zu generieren. Sie haben mehrere tausend Familien. Ihre Identitäten sind geheim. Sie statten die Familien mit speziellen Boxen aus, die es Nielsen ermöglichen, zu erfassen, welche Programme sie sehen …

Nach dem Vorbild von Nielsen rekrutierten wir unsere Außendienstmitarbeiter und statteten sie mit maßgeschneiderter passiver Software aus. Mit anderen Worten: Niemand konnte feststellen, dass sie die Software in ihren Computern hatten. Aber diese Software ermöglichte es uns, ihnen bei der Durchführung von wahlbezogenen Recherchen über die Schulter zu schauen … Am Ende bewahrten wir 13.207 wahlbezogene Suchanfragen und die fast 100.000 Webseiten auf, zu denen die Suchergebnisse verlinkt waren … Nach der Wahl bewerteten wir die Webseiten auf Voreingenommenheit, entweder pro-Clinton oder pro-Trump … und dann führten wir eine Analyse durch, um zu sehen, ob die Suchergebnisse, die die Leute sahen, voreingenommen waren.

Die Ergebnisse, die wir erhielten, waren kristallklar und statistisch hoch signifikant … auf der 0,001-Ebene. Das bedeutet, dass wir sicher sein können, dass die Verzerrung, die wir gesehen haben, real war und nicht auf zufällige Faktoren zurückzuführen ist. Wir haben auf allen 10 Suchpositionen auf der ersten Seite der Google-Suchergebnisse eine Pro-Clinton-Verzerrung gefunden, aber nicht auf Bing oder Yahoo. Das ist notwendig. Es gab also eine signifikante Pro-Clinton-Beeinflussung bei Google. Aufgrund der Experimente, die ich seit 2013 durchgeführt habe, konnte ich auch berechnen, wie viele Stimmen mit dieser Verzerrung hätten verschoben werden können… Mindestens 2,6 Millionen [unentschiedene] Stimmen wären auf Hillary Clinton übergegangen.

Am oberen Ende könnten die verzerrten Suchergebnisse von Google bis zu 10,4 Millionen unentschlossene Wähler zu Clinton gebracht haben, was keine Kleinigkeit ist – und das alles, ohne dass jemand merkt, dass er beeinflusst wurde, und ohne eine Spur zu hinterlassen, die die Behörden verfolgen können.

Nach Epsteins Berechnungen war es Tech-Unternehmen, allen voran Google, möglich, bis zu den Wahlen 2020 15 Millionen Stimmen zu verschieben, was bedeutet, dass sie das Potenzial hatten, den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu wählen.

Google hat die Macht, 25 % der weltweiten Wahlen zu bestimmen

Viele, die sich mit Epsteins Arbeit befassen, konzentrieren sich auf Googles Fähigkeit, die US-Politik zu beeinflussen, aber das Problem ist viel größer als das.

Wie ich bereits bei meiner Aussage vor dem Kongress erklärt habe, ist der Grund, warum ich mich zu diesen Themen äußere, vorwiegend der, dass ich es für wichtig halte, die Demokratie zu bewahren und freie und faire Wahlen zu ermöglichen. Für mich ist das ziemlich einfach. Aber das Problem ist viel größer als Wahlen oder Demokratie oder die Vereinigten Staaten. Denn ich habe 2015 berechnet, dass … die Suchmaschine von Google – denn mehr als 90 % der Suchanfragen weltweit werden über Google durchgeführt – die Ergebnisse von mehr als 25 % der nationalen Wahlen in der Welt bestimmt.

Wie kann das sein? Nun, das liegt daran, dass viele Wahlen sehr knapp sind. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Tatsache. Mit anderen Worten, wir haben uns die Gewinnmargen bei nationalen Wahlen in der ganzen Welt angesehen, die in der Regel sehr knapp ausfallen. Bei den australischen Wahlen 2010 betrug die Gewinnspanne beispielsweise etwa 0,2 % … Wenn die Google-Ergebnisse zugunsten eines Kandidaten ausfallen, verschieben sich viele Stimmen bei unentschlossenen Wählern. Und es ist sehr, sehr einfach für sie, eine Wahl zu beeinflussen oder … eine Wahl zu manipulieren … Es ist sehr, sehr einfach für Google, das zu tun.

Sie können es absichtlich tun, was beängstigend ist. Mit anderen Worten, einige Top-Manager bei Google könnten entscheiden, wer eine Wahl in Südafrika oder Großbritannien oder sonst wo gewinnen soll. Es könnte auch nur ein böser Mitarbeiter von Google sein, der das tut. Sie mögen denken, dass das unmöglich ist … [aber] es ist unglaublich einfach … [Ein leitender Software-Ingenieur bei Google, Shumeet Baluja, der fast von Anfang an bei Google war, hat einen Roman veröffentlicht, von dem noch nie jemand etwas gehört hat, er heißt ‚The Silicon Jungle‘ … Er ist fiktiv, aber er handelt von Google und der Macht, die einzelne Mitarbeiter bei Google haben, um ein Unternehmen oder eine Person zu beeinflussen oder zu zerstören.

Es ist ein fantastischer Roman. Ich habe Baluja gefragt, wie Google es geschafft hat, dass er ihn veröffentlichen konnte, und er sagte: „Nun, ich musste versprechen, dass ich ihn nie veröffentlichen würde. Deshalb hat noch nie jemand etwas von diesem Buch gehört.

Ein Diktator, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat

Eine andere, noch beängstigendere Möglichkeit ist, dass Google seinem voreingenommenen Algorithmus erlauben könnte, einen Kandidaten gegenüber einem anderen zu bevorzugen, ohne sich darum zu kümmern, welcher Kandidat bevorzugt wird.

Das ist die beängstigendste Möglichkeit“, sagt Epstein, „denn jetzt hat man einen Algorithmus, ein Computerprogramm, das ein Idiot ist … und entscheidet, wer uns regiert. Das ist verückt!

Das klingt zwar so, als ob es illegal sein sollte, ist es aber nicht, denn es gibt keine Gesetze oder Vorschriften, die einschränken oder vorschreiben, wie Google seine Suchergebnisse einordnen muss. Die Gerichte sind zu dem Schluss gekommen, dass Google einfach nur sein Recht auf freie Meinungsäußerung ausübt, auch wenn das bedeutet, dass es die Unternehmen, die es in seinen Suchergebnissen oder schwarzen Listen zurückstuft, vernichtet.

Die einzige Möglichkeit, uns vor dieser Art von versteckter Einflussnahme zu schützen, ist die Einrichtung von Überwachungsprogrammen wie dem von Epstein auf der ganzen Welt. „Nur so können wir uns als Spezies vor neuartigen Online-Technologien schützen, mit denen wir beeinflusst werden können“, sagt er. „Kein Diktator hat jemals auch nur einen winzigen Bruchteil der Macht gehabt, die dieses Unternehmen hat.

Epstein drängt auch darauf, dass die Regierung den Google-Suchindex zu einem öffentlichen Gemeingut macht, was es anderen Unternehmen ermöglichen würde, konkurrierende Suchplattformen zu schaffen, die Googles Datenbank nutzen. Die Suchmaschine von Google kann zwar nicht zerschlagen werden, aber das Monopol von Google würde durchbrochen, indem man das Unternehmen zwingt, seinen Index anderen Entwicklern von Suchplattformen zu überlassen.

Der Einfluss von Suchvorschlägen

Im Jahr 2016 entdeckte Epstein auch den bemerkenswerten Einfluss von Suchvorschlägen – den Suchvorschlägen, die in einem Dropdown-Menü angezeigt werden, sobald man einen Suchbegriff eingibt. Dieser Effekt ist heute als Suchvorschlagseffekt oder SSE bekannt. Epstein erklärt:

Ursprünglich war die Idee, dass man damit Zeit sparen könnte. So wurde diese neue Funktion vorgestellt. Auf der Grundlage Ihres Verlaufs oder der Suchanfragen anderer Nutzer sollte vorausgesehen werden, wonach Sie suchen, damit Sie nicht alles eintippen müssen. Man klickt einfach auf einen der Vorschläge. Aber dann hat es sich in etwas anderes verwandelt. Es wurde zu einem Werkzeug der Manipulation. Im Juni 2016 entdeckte eine kleine Nachrichtenorganisation …, dass es praktisch unmöglich war, negative Suchvorschläge in Bezug auf Hillary Clinton zu erhalten, aber leicht, sie für andere Personen zu bekommen, einschließlich Donald Trump. Sie waren sehr besorgt darüber, weil das die Leute vielleicht mehr oder weniger beeinflussen könnte.

Also habe ich das selbst ausprobiert, und ich habe ein wunderbares Bild erhalten, das dies zeigt. Ich habe bei Bing und Yahoo „Hillary Clinton ist“ eingegeben und bekam diese langen Listen mit acht und zehn Einträgen, in denen stand: „Hillary Clinton ist der Teufel. Hillary Clinton ist krank‘ … alles negative Dinge, nach denen die Leute tatsächlich gesucht haben. Woher ich das weiß? Weil wir Google Trends überprüft haben. Google Trends zeigt Ihnen, wonach die Leute tatsächlich suchen. Und tatsächlich, die Leute suchten nach all diesen negativen Dingen im Zusammenhang mit Hillary Clinton. Das [waren] die beliebtesten Suchbegriffe.

Wir haben es also mit Google versucht und bekamen: „Hillary Clinton gewinnt, Hillary Clinton ist fantastisch“. Wenn man nun diese Begriffe bei Google Trends überprüft, stellt man fest, dass niemand nach „Hillary Clinton ist toll“ sucht. Niemand. Nicht ein einziger. Aber das ist es, was sie in ihren Suchvorschlägen anzeigen. Das hat meine Forschung wieder in Gang gebracht. Ich begann mit Experimenten, denn ich fragte mich: „Moment mal, warum sollten sie das tun? Das habe ich in einer Reihe von Experimenten herausgefunden: Allein durch die Manipulation von Suchvorschlägen konnte ich eine 50:50-Aufteilung der unentschlossenen Wähler in eine 90:10-Aufteilung verwandeln – ohne dass jemand auch nur die geringste Ahnung hatte, dass er manipuliert wurde.

Der nächste Algorithmus von YouTube

YouTube, das zu Google gehört, hat ebenfalls enormen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Laut Epstein werden 70 % der Videos, die sich die Menschen auf YouTube ansehen, von Googles streng geheimem Up Next Algorithmus vorgeschlagen, der Ihnen Videos empfiehlt, die Sie sich ansehen können, wenn Sie ein Video ansehen.

Genau wie bei den Suchvorschlägen handelt es sich hierbei um ein phänomenal effektives Werkzeug zur flüchtigen Manipulation. Es gibt keine Aufzeichnungen über die vom Algorithmus empfohlenen Videos, aber er kann Sie in den sprichwörtlichen Kaninchenbau führen, indem er Ihnen ein Video nach dem anderen vorschlägt.

Es gibt inzwischen dokumentierte Fälle, in denen Menschen zum extremen Islam oder zur weißen Vorherrschaft konvertiert sind, weil sie buchstäblich durch eine Reihe von Videos auf YouTube in einen Kaninchenbau gezogen wurden“, sagt Epstein. Denken Sie an diese Macht. Nochmals, es ist nicht mächtig für Leute, die bereits eine starke Meinung haben. Es ist mächtig für die Menschen, die keine haben, die verletzlich sind, die unentschlossen sind oder sich nicht festlegen wollen. Und das sind eine Menge Leute.

Die unheimliche Linie

Die meisten Menschen haben jetzt Amazon Prime. Wenn Sie dazu gehören, können Sie sich den folgenden Dokumentarfilm auf Prime ansehen. Es ist Ihre Zeit wert, dies zu tun. Epstein und viele andere Experten geben einen sehr überzeugenden Überblick über die Gefahren, über die wir in unserem Interview sprechen. Meiner Meinung nach sollten Sie sich diesen Film unbedingt ansehen und ihn Ihren Freunden und Ihrer Familie empfehlen.

Eine Frage, die Epstein aufwirft, lautet: „Wer hat diesem privaten Unternehmen, das uns gegenüber nicht rechenschaftspflichtig ist, die Befugnis gegeben, zu bestimmen, was Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt sehen oder nicht sehen werden?“

Das ist vielleicht eine der größten Fragen. Epstein und andere versuchen, diese Frage in dem Dokumentarfilm „The Creepy Line“ zu beantworten, der ein direktes Zitat des Vorstandsvorsitzenden von Google, Eric Schmidt, enthält.

Traditionelle Medien unterliegen sehr ernsthaften Beschränkungen, aber Google, das weitaus penetranter und effektiver in der Beeinflussung von Menschen ist, hat keine dieser Beschränkungen“, sagt Epstein. Es gibt viele gute Leute in [‚The Creepy Line‘], viele gute Daten, und es erklärt meine Forschung sehr deutlich, was wunderbar ist. Es erklärt meine Forschung besser, als ich meine Forschung erkläre. The Creepy Line“ ist auf iTunes und bei Amazon erhältlich. Ich glaube, er kostet 3 oder 4 Dollar … Wenn Sie Amazon Prime-Mitglied sind, ist er [von Zeit zu Zeit] kostenlos. Es ist ein ausgezeichneter Film.

Google betreibt einen totalen Überwachungsstaat

In seinem Artikel „Seven Simple Steps Toward Online Privacy“ (Sieben einfache Schritte zum Schutz der Online-Privatsphäre) gibt Epstein Empfehlungen für den Schutz Ihrer Privatsphäre beim Surfen im Internet, von denen die meisten nichts kosten.

Mein erster Satz lautet: ‚Ich habe seit 2014 keine gezielte Werbung mehr auf meinem Computer oder Handy erhalten.‘ Die meisten Menschen sind darüber schockiert, weil sie ständig mit gezielter Werbung bombardiert werden. Immer mehr Menschen erzählen mir, dass sie sich gerade mit jemandem unterhalten, also nicht einmal etwas online tun, aber ihr Telefon ist in der Nähe – oder sie unterhalten sich zu Hause und haben Amazon Alexa oder Google Home, diese persönlichen Assistenten – und das nächste, woran sie sich erinnern, ist, dass sie gezielte Werbung erhalten, die sich auf das bezieht, worüber sie gesprochen haben.

Das ist das Überwachungsproblem … Der Punkt ist, dass es Möglichkeiten gibt, das Internet, Tablets und Mobiltelefone zu nutzen, um die Privatsphäre zu wahren oder zu schützen, aber fast niemand tut das. Tatsache ist also, dass wir jetzt rund um die Uhr überwacht werden, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir überwacht werden. Vielleicht sind sich einige Leute bewusst, dass der Suchverlauf bei Google für immer gespeichert wird … Aber das geht weit darüber hinaus, denn jetzt werden wir durch persönliche Assistenten überwacht, sodass wir, wenn wir sprechen, überwacht [werden].

Es geht sogar noch weiter, denn vor ein paar Jahren kaufte Google das Unternehmen Nest, das intelligente Thermostate herstellt. Nachdem sie das Unternehmen gekauft hatten, bauten sie Mikrofone in die intelligenten Thermostate ein, und die neuesten Versionen der intelligenten Thermostate haben Mikrofone und Kameras. Google hat in den letzten Jahren Patente erhalten, die ihm im Grunde Eigentumsrechte an der Analyse von Geräuschen geben, die von Mikrofonen in den Wohnungen der Menschen aufgenommen werden.

Sie können Sie mit Zahnärzten, Sexualtherapeuten, psychologischen Diensten, Beziehungscoaches und so weiter zusammenbringen. Das war’s also schon. Auch die Standortverfolgung ist völlig aus dem Ruder gelaufen. In den letzten Monaten haben wir erfahren, dass man auch dann noch geortet wird, wenn man die Standortverfolgung … auf seinem Mobiltelefon deaktiviert.

Dies ist einer der Gründe, warum ich Ihnen dringend empfehle, ein VPN auf Ihrem Mobiltelefon und Computer zu verwenden, da dies praktisch jeden daran hindert, Sie zu verfolgen und ins Visier zu nehmen. Es gibt viele davon, aber ich verwende das von Epstein empfohlene Nord VPN, das nur etwa 3 Dollar pro Monat kostet und das Sie auf bis zu sechs Geräten verwenden können. Meiner Meinung nach ist dies ein Muss, wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen wollen.

Wie Google Sie aufspürt, auch wenn Sie offline sind

Man kann eine Menge über eine Person erfahren, wenn man ihre Bewegungen und ihren Aufenthaltsort verfolgt. Die meisten von uns sind in dieser Hinsicht sehr naiv. Wie Epstein erklärt, ist die Technologie zur Standortverfolgung unglaublich ausgeklügelt und aggressiv geworden.

Android-Mobiltelefone zum Beispiel, ein Google-eigenes Betriebssystem, können Sie auch dann verfolgen, wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, unabhängig davon, ob Sie die Ortung aktiviert haben oder nicht.

Es wird einfach immer unheimlicher“, sagt Epstein. „Nehmen wir an, Sie ziehen Ihre SIM-Karte heraus. Nehmen wir an, Sie trennen die Verbindung zu Ihrem Mobilfunkanbieter, sodass Sie absolut isoliert sind. Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Raten Sie mal. Ihr Telefon verfolgt immer noch alles, was Sie auf diesem Telefon tun, und es verfolgt immer noch Ihren Standort.

Sobald Sie sich wieder mit dem Internet verbinden, werden alle auf Ihrem Telefon gespeicherten Informationen an Google gesendet. Auch wenn Sie denken, dass Sie den Tag inkognito verbracht haben, wird in dem Moment, in dem Sie die Verbindung wiederherstellen, jeder Schritt, den Sie gemacht haben, weitergegeben (vorausgesetzt, Sie hatten Ihr Telefon dabei).

In Bezug auf die Online-Verfolgung ist es auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass Google Ihre Bewegungen online verfolgt, auch wenn Sie die Produkte von Google nicht verwenden, da die meisten Websites Google Analytics verwenden, das alles verfolgt, was Sie auf der Website tun. Und Sie haben keine Möglichkeit zu wissen, ob eine Website Google Analytics verwendet oder nicht.

Schritte zum Schutz Ihrer Online-Privatsphäre

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre empfiehlt Epstein die folgenden Schritte, von denen sieben in „Seven Simple Steps Toward Online Privacy“ beschrieben sind. Der letzte Schritt, Fitbit, ist ein neueres Anliegen.

Verwenden Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) wie Nord, das nur etwa 3 Dollar pro Monat kostet und auf bis zu sechs Geräten genutzt werden kann. Meiner Meinung nach ist dies ein Muss, wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen wollen. Epstein erklärt:

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon, Ihren Laptop oder Ihren Desktop auf die übliche Weise benutzen, ist Ihre Identität für Google und andere Unternehmen einfach zu erkennen. Sie können sie über Ihre IP-Adresse feststellen, aber es gibt immer ausgefeiltere Methoden, mit denen sie wissen, dass Sie es sind. Eine davon ist das sogenannte Browser-Fingerprinting. Das ist etwas, das sehr beunruhigend ist. Im Grunde ist die Art Ihres Browsers und die Art und Weise, wie Sie Ihren Browser verwenden wie ein Fingerabdruck. Sie verwenden Ihren Browser auf einzigartige Weise, und allein durch die Art und Weise, wie Sie tippen, können diese Unternehmen Sie jetzt identifizieren.

Brave bietet einen gewissen Schutz gegen Browser-Fingerabdrücke, aber Sie müssen wirklich ein VPN verwenden. Ein VPN leitet alles, was Sie tun, über einen anderen Computer an einem anderen Ort um. Das kann überall auf der Welt sein, und es gibt Hunderte von Unternehmen, die VPN-Dienste anbieten. Das Unternehmen, das mir im Moment am besten gefällt, heißt Nord VPN. Sie laden die Software herunter und installieren sie, wie jede andere Software auch. Es ist unglaublich einfach zu bedienen. Man muss kein Techniker sein, um Nord VPN zu benutzen, und es zeigt Ihnen eine Weltkarte, auf der Sie einfach auf ein Land klicken.

Das VPN lässt es im Grunde so aussehen, als wäre Ihr Computer nicht Ihr Computer. Es schafft im Grunde eine Art falsche Identität für Sie, und das ist eine gute Sache. Regelmäßig werde ich über die Computer von Nord in den Vereinigten Staaten gehen. Manchmal muss man das tun, oder man kann bestimmte Dinge nicht erledigen. PayPal mag es zum Beispiel nicht, wenn man im Ausland ist.

Wenn Sie Nord auf Ihrem Mobiltelefon verwenden, wird Ihre Identität auch bei der Nutzung von Anwendungen wie Google Maps verschleiert.

Verwenden Sie nicht Gmail, da jede von Ihnen geschriebene E-Mail dauerhaft gespeichert wird. Sie wird Teil Ihres Profils und wird verwendet, um digitale Modelle von Ihnen zu erstellen, die es ihnen ermöglichen, Vorhersagen über Ihre Denkweise und jeden Wunsch zu treffen.

Auch viele andere ältere E-Mail-Systeme wie AOL und Yahoo werden auf die gleiche Weise wie Gmail als Überwachungsplattform genutzt. ProtonMail.com, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet, ist eine gute Alternative und das Basiskonto ist kostenlos.

Verwenden Sie nicht den Chrome-Browser von Google, da alles, was Sie dort tun, überwacht wird, einschließlich Tastenanschläge und jede Webseite, die Sie jemals besucht haben. Brave ist eine großartige Alternative, die den Datenschutz ernst nimmt.

Brave ist außerdem schneller als Chrome und unterdrückt Werbung. Es basiert auf Chromium, der gleichen Software-Infrastruktur, auf der auch Chrome basiert, sodass Sie Ihre Erweiterungen, Favoriten und Lesezeichen problemlos übertragen können.

Verwenden Sie nicht Google als Suchmaschine oder eine Google-Erweiterung wie Bing oder Yahoo, die beide Suchergebnisse von Google beziehen. Das Gleiche gilt für den persönlichen Assistenten Siri auf dem iPhone, der alle Antworten von Google bezieht.

Zu den von Epstein empfohlenen alternativen Suchmaschinen gehören SwissCows und Qwant. Er empfiehlt, StartPage zu meiden, da es kürzlich von einem aggressiven Online-Marketing-Unternehmen aufgekauft wurde, das wie Google auf Überwachung angewiesen ist.

Verwenden Sie kein Android-Handy, und zwar aus den bereits erwähnten Gründen.

Benutzen Sie keine Google-Home-Geräte in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung – diese Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrem Haus passiert, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen oder Wasseraufkochen, selbst wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google zurück. Auch Android-Telefone hören immer mit und zeichnen auf, ebenso wie Googles Heimthermostat Nest und Amazons Alexa.

Löschen Sie Ihren Cache und Ihre Cookies – Wie Epstein in seinem Artikel erklärt:

Unternehmen und Hacker aller Art installieren ständig invasiven Computercode auf Ihren Computern und Mobilgeräten, hauptsächlich um Sie im Auge zu behalten, manchmal aber auch für schändlichere Zwecke. Auf einem mobilen Gerät können Sie den größten Teil dieses Mülls löschen, indem Sie das Einstellungsmenü Ihres Browsers aufrufen, die Option „Datenschutz und Sicherheit“ auswählen und dann auf das Symbol klicken, das Ihren Cache und Ihre Cookies löscht.

Bei den meisten Laptop- und Desktop-Browsern gelangen Sie durch gleichzeitiges Drücken von drei Tasten – STRG, UMSCHALT und ENTF – direkt in das entsprechende Menü; ich verwende diese Technik mehrmals täglich, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Sie können auch die Browser Brave und Firefox so konfigurieren, dass Ihr Cache und Ihre Cookies automatisch gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen. Verwenden Sie Fitbit nicht, denn Google hat das Unternehmen 2021 aufgekauft, wodurch es zusätzlich zu den Daten, die Google bereits über Sie hat, alle Ihre physiologischen Daten und Aktivitätswerte erhält.

