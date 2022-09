Studie im New England Journal of Medicine zeigt, dass der Covid-Impfstoff die natürliche Immunität zerstört

Eine neue Studie, die im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht wurde, zeigt nicht nur, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs Covid von Pfizer innerhalb von fünf Monaten negativ wird (was bedeutet, dass Geimpfte eher infiziert werden als Ungeimpfte), sondern auch, dass der Impfstoff jeglichen Schutz durch die natürliche Immunität einer Person zerstört.

Die Studie ist eine große Beobachtungsstudie, die 887.193 Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren in North Carolina untersucht, von denen 273.157 (30,8 %) zwischen dem 1. November 2021 und dem 3. Juni 2022 mindestens eine Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten haben. Die Studie umfasst 193.346 SARS-CoV-2-Infektionen, die zwischen dem 11. März 2020 und dem 3. Juni 2022 gemeldet wurden.

Die Forscher verwendeten eine Form der statistischen Modellierung mit Anpassungen für Störfaktoren (wie Grunderkrankungen), um Schätzungen der Wirksamkeit des Impfstoffs im Zeitverlauf und gegen die verschiedenen Covid-Varianten zu berechnen.

Die Ergebnisse sind in den nachstehenden Diagrammen abgebildet. In Diagramm A fällt auf, dass die grüne und die blaue Linie, die für die im November bzw. Dezember geimpften Kinder stehen, innerhalb von fünf Monaten nach der ersten Injektion mit einer starken Steigung durch den Nullpunkt in den negativen Bereich gehen. Es ist unklar, warum die grüne Linie nicht über den April hinaus fortgesetzt wird, da die Forscher vermutlich über die Daten verfügten, aber aus dem, was gezeigt wird, sieht es sehr danach aus, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs weiterhin tief in den negativen Bereich fallen wird.

In Diagramm B sehen wir, dass sowohl die rote als auch die blaue Linie – die für geimpfte Kinder stehen, die zuvor infiziert oder nicht infiziert waren – innerhalb von fünf Monaten nach der Impfung mit einem steilen Gefälle durch den Nullpunkt gehen. Die Tatsache, dass die geimpften Kinder, die aufgrund einer früheren Infektion eine natürliche Immunität besitzen, ebenfalls eine negative Wirksamkeit aufweisen, ist eine Überraschung, da man nicht erwarten würde, dass Kinder mit einer natürlichen Immunität anfälliger für Infektionen sind als Kinder ohne diese Immunität.

Die Grafiken C und D legen nahe, dass der Impfstoff für diese besorgniserregende Auslöschung der natürlichen Immunität verantwortlich ist. Grafik D zeigt die Wirksamkeit der natürlichen Immunität durch frühere Infektionen bei den Geimpften. Man beachte, dass die blaue Linie, die den Schutz gegen die Delta-Variante unter den Geimpften und Vorinfizierten darstellt, innerhalb von sieben Monaten mit einem steilen Gefälle gegen Null geht. Schauen Sie sich nun die blaue Linie in Diagramm C an, die den Schutz gegen die Delta-Variante, bei den zuvor infizierten und nicht geimpften Personen darstellt. Auch sie nimmt ab, aber viel langsamer, und nach acht Monaten liegt sie immer noch bei über 50 % im positiven Bereich. Das Gleiche gilt für die natürliche Immunität gegen frühere Varianten (grüne Linie), die langsam abnimmt und nach 16 Monaten immer noch positiv ist. Warum bleibt die natürliche Immunität bei den Ungeimpften schützend, während bei den Geimpften der „Schutz“ negativ wird, obwohl sie eine natürliche Immunität haben?

Dies ist sehr beunruhigend, denn es deutet nicht nur darauf hin, dass die Impfstoffe nach einigen Monaten einen negativen „Schutz“ bieten, sondern auch darauf, dass sie den Schutz zerstören, der durch die natürliche Immunität hätte gewährleistet werden sollen. Die Ungeimpften behalten ihren Schutz vor einer früheren Infektion, aber die Geimpften haben am Ende eine negative Wirksamkeit, selbst wenn sie zuvor infiziert worden sind. Das heißt, die Impfstoffe scheinen die natürliche Immunität einer Person zu zerstören und sie anfälliger für Infektionen zu machen, als sie es zuvor war.

Die neuen Erkenntnisse verstärken die wachsende Besorgnis der Wissenschaftler über die Auswirkungen der Covid-Impfstoffe auf das Immunsystem. Eine kürzlich durchgeführte Studie an Mäusen ergab, dass mRNA-Impfstoffe wie der von Pfizer die Reaktion des Immunsystems auf andere Krankheitserreger hemmen. In dieser (noch nicht begutachteten) Studie schienen die Lipid-Nanopartikel (LNPs), die die mRNA im Impfstoff tragen, der Übeltäter zu sein: „Wir fanden heraus, dass eine Vorexposition gegenüber mRNA-LNPs oder LNP allein zu einer langfristigen Hemmung der adaptiven Immunantwort führte.

In einer anderen Pre-Print-Studie wurde festgestellt, dass der Impfstoff von Pfizer „eine komplexe funktionelle Umprogrammierung der angeborenen Immunantworten“ auslöst, einschließlich der „Hemmung der angeborenen Immunantworten“.

Merkwürdigerweise machen die Autoren der neuen Studie nicht auf ihre alarmierenden Ergebnisse aufmerksam. Stattdessen kommen sie zu dem Schluss, dass der Impfstoff „eine beträchtliche Immunität gegen Omikron-Infektionen verleiht“ – auch wenn der hohe Schutz nur Wochen anhielt und innerhalb von Monaten wieder abnahm. Sie kommen auch zu dem Schluss, dass „der rasche Rückgang des Schutzes gegen Omikron-Infektionen, der durch die Impfung und frühere Infektionen vermittelt wurde, für eine Auffrischungsimpfung spricht“ – als ob die Menschen wirklich mehr von diesen Injektionen bräuchten.

Aber die Ergebnisse der Studie sprechen für sich selbst und sind höchst beunruhigend. Es wird immer deutlicher, dass es ein Fehler war, die mRNA-Impfstofftechnologie überstürzt auf den Markt zu bringen, und dass die Impfstoffe aus dem Verkehr gezogen und in die Forschungsphase zurückversetzt werden müssen, bis das gesamte Spektrum ihrer Wirkungen und ihr Sicherheitsprofil besser bekannt sind.