„Ethisch nicht zu rechtfertigen“ – Wissenschaftler aus Harvard und Johns Hopkins fanden heraus, dass Covid-19-Impfstoffe 98 Mal schlimmer sind als das Virus

Eine neue Pre-Print-Studie von neun Gesundheitsexperten großer Universitäten zeigt, dass die COVID-19-Impfstoffe 98-mal schlimmer sind als das Virus und dass eine obligatorische Auffrischungsimpfung in der Schule „ethisch nicht zu rechtfertigen“ ist, wie die Epoch Times berichtet.

Die Studie mit dem Titel „COVID-19 Vaccine Boosters for Young Adults“ wurde im September im Social Science Research Network (SSRN) veröffentlicht: A Risk-Benefit Assessment and Five Ethical Arguments against Mandates at Universities“ veröffentlicht.

Die Studie wurde von neun führenden Wissenschaftlern der University of Washington, der University of Oxford, der University of Toronto, der Harvard University – Harvard Medical School, der University of California, San Francisco (UCSF), der Johns Hopkins University – Department of Surgery und anderen durchgeführt.

Anhand von Daten der CDC und von Sponsoren gemeldeten unerwünschten Ereignissen kommen die Forscher zu dem Schluss, dass Auffrischungsimpfungen möglicherweise mehr schaden, als nutzen.

Der Studie zufolge wurden für jede vermiedene COVID-Krankenhauseinweisung bei zuvor nicht infizierten jungen Erwachsenen „18 bis 98 tatsächliche schwerwiegende unerwünschte Ereignisse“ verursacht.

„Pro vermiedener COVID-19-Krankenhauseinweisung bei zuvor nicht infizierten jungen Erwachsenen rechnen wir mit 18 bis 98 schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, darunter 1,7 bis 3,0 Booster-assoziierte Myokarditis-Fälle bei Männern und 1.373 bis 3.234 Fälle von Reaktogenität des Grades ≥3, die die täglichen Aktivitäten beeinträchtigt“, heißt es in der Studie.

Die Forscher hielten die von den Universitäten vorgeschriebenen Auffrischungsimpfungen aus folgenden Gründen für unethisch:

Es gibt keine formale Nutzen-Risiko-Bewertung für diese Altersgruppe;

Impfverpflichtungen können zu einem zu erwartenden Nettoschaden für einzelne junge Menschen führen;

Die Vorschriften sind nicht verhältnismäßig: Der zu erwartende Schaden wird nicht durch den Nutzen für die öffentliche Gesundheit aufgewogen, da die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Übertragung bescheiden und vorübergehend ist;

US-Mandate verstoßen gegen den Grundsatz der Gegenseitigkeit, da seltene schwere impfbedingte Schäden aufgrund von Lücken in den derzeitigen Impfschadenregelungen nicht zuverlässig entschädigt werden; und

Mandate führen zu größeren sozialen Schäden. Wir prüfen Gegenargumente wie den Wunsch nach Sozialisierung und Sicherheit und zeigen, dass solche Argumente wissenschaftlich und/oder ethisch nicht haltbar sind.

Auf der Grundlage öffentlicher Daten des CDC schätzen wir, dass etwa 22.000 bis 30.000 zuvor nicht infizierte junge Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden müssen, um eine Covid-19-Krankenhauseinweisung zu verhindern. Da bei dieser Schätzung weder der Schutz durch eine frühere Infektion noch eine Risikoanpassung für den Komorbiditätsstatus berücksichtigt wird, sollte dies als konservative und optimistische Einschätzung des Nutzens betrachtet werden. Unsere Schätzung zeigt, dass die Covid-19-Impfpflicht für junge gesunde Erwachsene wahrscheinlich einen Nettoschaden verursachen wird – zwischen 18 und 98 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern, und 1373 bis 3234 Beeinträchtigungen der täglichen Aktivitäten -, der nicht durch einen angemessenen Nutzen für die öffentliche Gesundheit aufgewogen wird.

Schwerwiegende Covid-19-impfstoffbedingte Schäden werden durch die derzeitigen US-amerikanischen Systeme für Impfschäden nicht angemessen kompensiert. Daher sind diese schwerwiegenden Eingriffe in die individuelle Freiheit ethisch nicht zu rechtfertigen. Schlimmer noch, die Impfpflicht ist mit weitreichenden sozialen Schäden verbunden. Die Tatsache, dass solche Maßnahmen trotz Kontroversen unter Experten und ohne Aktualisierung der einzigen öffentlich zugänglichen Risiko-Nutzen-Analyse auf die aktuellen Omikron-Varianten umgesetzt wurden, deutet auf einen tiefgreifenden Mangel an Transparenz bei der wissenschaftlichen und regulatorischen Politikgestaltung hin.